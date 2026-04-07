Induction Stove: ఇండక్షన్ స్టవ్ వాడుతున్నారా? ఈ పనులు చేస్తే అది పగిలిపోవడం ఖాయం
Induction Stove: ఇండక్షన్ స్టవ్ వాడకం పెరిగిపోయింది. గ్యాస్ ధరలతో పడలేక ఇండక్షన్ కుక్ టాప్లు అధికంగా వాడుతున్నారు. అయితే వాటిని చెడిపోకుండా వాడాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. లేకుంటే ఇండక్షన్ స్టవ్ పై ఉన్న గ్లాస్ పగిలిపోవడం వంటివి జరుగుతాయి.
ఇండక్షన్ స్టవ్ ఎలా వాడాలి?
గ్యాస్ సరిగా దొరక్కపోవడంతో తక్కువ ధరకే వచ్చే ఇండక్షన్ స్టవ్లను వాడే వారి సంఖ్య అధికంగా ఉంది. అయితే చాలామందికి వాటిని ఎలా జాగ్రత్తగా వాడాలో తెలియదు. ఇండక్షన్ స్టవ్ని సరిగా వాడకపోతే ఆ స్టవ్ పై ఉండే గ్లాసు పగిలిపోవచ్చు.. లేదా పాడైపోవచ్చు, పని చేయడమే ఆగిపోవచ్చు. కాబట్టి కొన్ని పనులు చేయకూడదు. ఇండక్షన్ కుక్ టాప్ వాడే వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకోండి.
ఇండక్షన్ స్టవ్ క్లీనింగ్ టిప్స్
వంట అయిపోయాక స్టవ్ను శుభ్రపరిచే అలవాటు చాలామందికి ఉంటుంది. అలా శుభ్రపరిచే ముందు అది పూర్తిగా చల్లారిందని నిర్ధారించుకోండి. వేడిగా ఉన్న ఉపరితలంపై నీరు లేదా ఇతర ద్రవాలు పడితే అది మాడిపోయి అతుక్కుపోతుంది. దీనివల్ల ఆ మరకలు తొలగించడం కష్టమవుతుంది. దానిపై వంట కూడా నెమ్మదిగా అవుతుంది. దీన్ని శుభ్రపరిచే ముందు హీట్ ఇండికేటర్ లైట్ ను తనిఖీ చేయండి. కరెంట్ పూర్తిగా నిలిపివేశాకే క్లీన్ చేయడం ఉత్తమం.
స్క్రబ్బర్ వాడవద్దు
ఇండక్షన్ కుక్ టాప్ పై ఏదైనా ఒలికిపోతే ఒక తడి గుడ్డను తీసుకొని వెంటనే తుడిచేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఆహారం ఆరిపోయి గట్టిగా మారకుండా ఉంటుంది. వేడిగా ఉన్నా కూడా ఇలాంటి సమయంలో ఇండక్షన్ కుక్ టాప్ను కూడా తుడవవచ్చు. దీనివల్ల ఆ ద్రవాలు స్టవ్ లోపలికి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకోవడం సులువుగా మారుతుంది.
స్టవ్ పై పంచదార, కాఫీ పొడి పడితే గట్టిగా అతుక్కుపోతాయి. అలాంటప్పుడు వెనిగర్, నీరు సమాన నిష్పత్తిలో కలిపి దాన్ని ఆ ప్రాంతంలో స్ప్రే చేసి పది నిమిషాలు వదిలేయండి. తర్వాత ఒక తడి గుడ్డతో తుడిచేస్తే ఆ మరకలన్నీ పోతాయి. గిన్నెలు తోమినట్టు ఇండక్షన్ స్టవ్ గట్టిగా తోమడం మంచి పద్ధతి కాదు. గరుకైన స్క్రబ్బర్ ను ఉపయోగిస్తే స్టవ్ పై ఉన్న గాజు పై గీతలు పడతాయి. దీనివల్ల అది దీర్ఘకాలంలో పని చేయకుండా మానేస్తుంది.
స్విచ్ లతో జాగ్రత్త
ముఖ్యంగా ఇండక్షన్ స్టవ్ లో ఉన్న స్విచ్ఛుల దగ్గర పగుళ్లు కనిపిస్తే దానిని వెంటనే మార్చడం అవసరం. లేకుంటే దాన్ని ఉపయోగించడం ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. ఎప్పుడు ఏ నష్టం జరుగుతుందో అంచనా వేయలేము. కాబట్టి స్విచ్చుల ప్రాంతంలో ఏ మాత్రం పగుళ్లు వచ్చినా వెంటనే దాన్ని మార్చి కొత్తది తీసుకుంటే సురక్షితంగా ఉంటుంది.