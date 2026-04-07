Mercury Transit: ఆరు సార్లు గమనం మారనున్న బుధుడు.. ఈ 3 రాశులకు బీభత్సంగా కలిసొస్తుంది
Mercury Transit: ఏప్రిల్ నెలలో బుధ గ్రహం ఏకంగా ఆరు సార్లు తన గమనాన్ని మార్చుకుంటోంది. దీనివల్ల రాశి చక్రంలోని మూడు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వారికి ఆర్ధికంగా బీభత్సంగా కలిసివస్తుంది.
బుధ గ్రహ సంచారం
గ్రహాల రాకమారుడు బుధుడు. ఇతడు ఏప్రిల్ నెలలో ఆరుసార్లు తన గమనాన్ని మార్చుకోబోతుతున్నాడు. ఏప్రిల్ నెలలో బుధుడు నాలుగు సార్లు నక్షత్రాలను, రెండు సార్లు రాశులను మారుస్తాడు. ఏప్రిల్ 1 నుంచే ఈ మార్పులు మొదలయ్యాయి. బుధుడు ఏప్రిల్ 13న ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 22న రేవతి, ఏప్రిల్ 30న అశ్విని నక్షత్రాల్లోకి మారతాడు. ఇక రాశుల విషయానికి వస్తే ఏప్రిల్ 11న మీనరాశిలోకి, ఏప్రిల్ 30న మేషరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని వల్ల మూడు రాశుల వారికి అన్ని రకాలుగా కలిసివస్తుంది.
వృషభ రాశి
బుధుడి సంచారం వృషభ రాశి వారికి బాగా కలిసివస్తుంది. వీరి ఆదాయం పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరు చేస్తున్న ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఈ రాశి వారికి అన్ని విధాలా, అన్ని వైపుల నుంచి సహాయం అందుతుంది. ఈ నెలలో ఈ రాశివారి పెండింగ్ పనులన్నీ పూర్తవుతాయి. గతంలో చేతికందకుండా ఆగిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి రావచ్చు. చాలా కాలంగా ఈ రాశి వారు ప్లాన్ చేస్తున్న పని పూర్తవుతుంది. త్వరలోనే వీరు విజయం సాధిస్తారు. ఇల్లు, కుటుంబ జీవితంలో శాంతి, సామరస్యం నెలకొంటాయి.
మకర
బుధుడి వల్ల మకర రాశి వారికి ఏప్రిల్ నెల బాగా కలిసివస్తుంది. వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ఈ నెలలో మకర రాశి వారి సంపద పెరిగే సూచనలు భారీగా కనిపిస్తున్నాయి. వృత్తిలో కూడా వీరు మంచి ఆర్ధిక లాభాలు పొందుతారు. మకర రాశికి చెందిన ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్ రావచ్చు. జీతం కూడా పెరగవచ్చు. డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి ఇదే సమయం.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి ఈ నెలలో ఒక శుభవార్త వినిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా వీరికి కోరుకున్న ఉద్యోగం దక్కుతుంది. లేదా పనిచేసే చోట ప్రమోషన్, జీతం పెంపు వంటివి జరగవచ్చు. వీరికి పూర్వీకుల ఆస్తి నుంచి లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఆస్తికి సంబంధించి వివాదాలు ప్రశాంతంగా తీరిపోతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు వీరికి ఉంటుంది.