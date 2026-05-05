Camphor oil: కర్పూరం నూనెతో జుట్టు ఏపుగా పెరగాల్సిందే.. ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకోండి
Camphor oil: జుట్టు పెరుగుదల కోసం కర్పూరం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. దీన్ని ఇంట్లోనే సులువుగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి తయారు చేసుకుంటే నెలల తరబడి దీన్ని వాడుకోవచ్చు. ఈ నూనె జుట్టును పొడవుగా, మందంగా పెరిగేలా చేస్తుంది.
వేసవిలో జుట్టు రాలిపోతుంది
వేసవి వచ్చిందంటే జుట్టు అధికంగా ఊడిపోతుంది. ఉక్కపూత కారణంగా జుట్టు పై ప్రభావం అధికంగా పడుతుంది. జుట్టు రాలిపోవడానికి కారణం అవుతుంది. అయితే జుట్టు వేగంగా, ఒత్తుగా ఆరోగ్యంగా పెరగాలంటే సింపుల్ చిట్కా ఒకటి ఉంది. అదే కర్పూరం. ఇది శక్తివంతమైన అద్భుతంగా పనిచేసే ఆయుర్వేద చికిత్సగా చెప్పుకోవచ్చు. దీనిని మీరు వంట గదిలో పది నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా తయారు చేయాలో ఇక్కడ ఇచ్చాము.
కర్పూరం నూనెకు ఏం కావాలి?
కర్పూరం నూనెను తయారు చేయడానికి ముందుగా కొబ్బరి నూనె తీసుకోండి. కొబ్బరి నూనె చర్మానికి పోషణను అందిస్తుంది.ఈ నూనె ప్రోటీన్ నష్టపోకుండా నివారిస్తుంది. కోల్డ్ ప్రెస్ట్ కొబ్బరినూనెను వంద మిల్లీగ్రాములు తీసుకోవాలి. ఇక రెండు నుంచి మూడు గ్రాముల కర్పూరాన్ని తీసుకోవాలి. మొక్కనుండి తీసిన భీమ్సేని కర్పూరం అయితే మంచిది. స్వచ్ఛమైన, తినదగిన భీమ్సేని కర్పూరాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. సాధారణ సింథటిక్ కర్పూరం టాబ్లెట్లను వాడితే ఉపయోగం లేదు. అవి కఠినమైన రసాయనాలతో తయారుచేస్తారు. దీని వల్ల తల చర్మానికి కూడా హాని కలుగుతుంది.
ఇలా తయారు చేయండి
ఇప్పుడు నూనె తయారు చేయడానికి ఒక గాజు లేదా స్టీల్ గిన్నెలో కొబ్బరి నూనె వేయండి. దాన్ని చిన్న మంట మీద వేడి చేయండి. నూనె కాస్త వెచ్చగా అయ్యాక కర్పూరం పొడిని అందులో వేసి బాగా కలపండి. తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి. నూరిన కర్పూరాన్ని గిన్నెలో వేసి పూర్తిగా అది కరిగిపోయే వరకు కలుపుతూనే ఉండండి. తర్వాత గది ఉష్ణోగ్రత వద్దకు చల్లారనివ్వండి. ఇప్పుడు ఒక సీసాలో వేసి భద్రపరచుకోండి.
ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోండి
కొద్దిగా నూనెను తీసుకొని మీ జుట్టు కుదుళ్లకు తగిలేలా మర్దనా చేయండి. తల చర్మం పై, మెడ వెనుక భాగంలో, ఎక్కువ చెమట పట్టే చోట, దురదపెట్టే చోట ఈ నూనెను మర్దనా చేయండి. దాదాపు దాదాపు గంట పాటు అలాగే ఉంచండి. తర్వాత చల్లగా జివ్వుమనిపించే అనుభూతి కలగడం మొదలవుతుంది. ఆ సమయంలో తేలికపాటి, సున్నితమైన షాంపూతో జుట్టును శుభ్రం చేసుకోండి. వారానికి ఒకటి లేదా రెండు సార్లు ఇలా చేస్తే సరిపోతుంది. ప్రతిరోజూ దీన్ని పూయాల్సిన అవసరం లేదు. అలా చేస్తే చర్మం పొడి బారిపోవచ్చు. కర్పూరం చాలా శక్తివంతమైనది కాబట్టి తల మొత్తం పూయడానికి ముందు మీ చెవి వెనక భాగంలో చిన్న ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోండి. అక్కడ మీకు మంటగా లేదా తీవ్రమైన ఎరుపు రంగులోకి మారితే వెంటనే కడిగేయండి. అంటే మీకు ఈ నూనె అధికంగా రాస్తే పడదని అర్థం. కనుక కర్పూరం క్వాంటిటీని తగ్గించి వాడడం ఉత్తమం.