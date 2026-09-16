Nita Ambani: నీతా అంబానీకి జస్ట్ చీర కడితే ఎంత జీతం ఇస్తారో తెలుసా?
Nita Ambani: నీతా అంబానీ తన కాస్ట్యూమ్స్, మేకప్ తో ఎప్పుడూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూనే ఉంటారు. మరి, ఆమె దగ్గర పనిచేసే ఫ్యాషన్ డిజైనర్ కీ, మేకప్ ఆర్టిస్ట్ కి నెల జీతం ఎంత ఇస్తారు..?
Nita Ambani
భారత దేశంలోనే అత్యంత ధనవంతుడైన ముఖేష్ అంబానీ కి పరిచయం అవసరం లేదు. ఆయన భార్య నీతా అంబానీ ఎప్పుడూ తన రాయల్ లైఫ్ తో నిత్యం వార్తల్లో ఉంటారు. ఆవిడ ధరించే చీరలు, ఆభరణాల నుంచి పర్సనల్ లుక్స్ వరకు ప్రతిదీ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్కే. అయితే, నీతా అంబానీని అంత అందంగా, రాయల్ గా ముస్తాబు చేసే మేకప్ ఆర్టిస్టులు, ఫ్యాషన్ డిజైనర్లు నెలకు ఎంత సంపాదిస్తున్నారో తెలుసా? ఆ వివరాలు చూస్తే ఎవరైనా షాక్ అవ్వాల్సిందే..
డాలీ జైన్..
చీరను 325 విభిన్న శైలుల్లో కట్టడంలో ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించిన సెలబ్రిటీ శారీ డ్రేపర్ డాలీ జైన్. నీతా అంబానీ, శ్లోకా మెహతా, రాధికా మర్చంట్లకు చీరలు, లేహంగాలు స్టైల్ చేసేది ఈమెనే. కేవలం ఒక చీరను డ్రేప్ చేయడానికి ఈమె రూ. 35,000 నుంచి రూ. 2 లక్షల వరకు ఫీజు తీసుకుంటారు.
మేకప్ ఆర్టిస్ట్.. మిక్కీ కాంట్రాక్టర్..
నీతా అంబానీ కి అత్యంత ప్రాణస్నేహితుడు, పర్సనల్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ మిక్కీ కాంట్రాక్టర్. బాలీవుడ్ ఐకాన్ల నుంచి అంబానీ కుటుంబం వరకు అందరికీ ఈయనే ఫేవరెట్. ఈయన నీతా అంబానీకి ఒక లుక్ మేకప్ చేయడానికి లేదా ఒక రోజు ముస్తాబు చేయడానికి రూ. 75,000 నుంచి రూ. 1 లక్ష వరకు వసూలు చేస్తారు. ఒక పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీ CEO జీతం కంటే ఇది చాలా ఎక్కువ.
ఫ్యాషన్ మాస్ట్రోస్ – మనీష్ మల్హోత్రా ,అబు జానీ-సందీప్ ఖోస్లా
నీతా అంబానీ రాయల్ ఈవెంట్స్ , రాయల్ వెడ్డింగ్స్ కోసం ప్రత్యేకమైన కాస్ట్యూమ్స్ డిజైన్ చేసేది భారతదేశపు టాప్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్లు మనీష్ మల్హోత్రా, అబు జానీ-సందీప్ ఖోస్లా.
ఆభరణాలు, డ్రెస్సింగ్: ఒక్కో అవుట్ఫిట్పై రియల్ గోల్డ్, రియల్ డైమండ్స్, జరీ వర్క్తో కోట్లాది రూపాయల ఖరీదైన రాయల్ డిజైన్స్ను కస్టమైజ్ చేస్తారు. వీరికి ఇచ్చే కస్టమైజేషన్ డిజైనింగ్ ఫీజు మాత్రమే లక్షల్లో ఉంటుంది.
అంతేకాదు.. ఈ పర్సనల్ టీమ్ మెంబర్స్ ప్రయాణించడానికి అంబానీ కుటుంబం ప్రత్యేకంగా ప్రైవేట్ జెట్ లేదా ఫస్ట్ క్లాస్ ట్రావెల్ సౌకర్యాలు, 7-స్టార్ హోటల్ అకామడేషన్ కూడా ఇస్తారు. ఒక ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారి లేదా టాప్ ఐటీ ఉద్యోగి వార్షిక ప్యాకేజీ కంటే వీరి ఒక నెల ఆదాయమే చాలా ఎక్కువ ఉండడం గమనార్హం