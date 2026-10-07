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Jhumka designs: పట్టుచీరల మీద అందాన్ని పెంచే టెంపుల్ జ్యూవెలరీ జుంకాలు

life Oct 07 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:akriti jewels
Telugu

టెంపుల్ జుంకా..

లక్ష్మీదేవి ప్రతిమతో ఉన్న ఈ అందమైన టెంపుల్ డిజైన్ జుంకా చాలా అందంగా ఉంటుంది. దీనికి కింద ముత్యాలు వేలాడుతూ ఉండటంతో మరింత అందంగా కనిపిస్తున్నాయి. 

Image credits: akriti jewels
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హెవీ జుంకాలు..

ఈ హెవీ జుంకాలు.. చీరల మీద ధరిస్తే  చాలా బాగుంటుంది. మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: akriti jewels
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ఇయర్ కఫ్ డిజైన్ జుంకా

ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ప్రస్తుతం చాలా ట్రెండీగా ఉన్నాయి. ఇయర్ కఫ్ డిజైన్ లో వచ్చిన జుంకా డిజైన్లు ఇవి. చీరల మీదకు చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: akriti jewels
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పద్మాసనంలో లక్ష్మీదేవి..

పద్మాసనంలో ఉన్న లక్ష్మీదేవి డిజైన్  కింద రంగుల పూసలు, ముత్యాలతో కూడిన ఆకర్షణీయమైన జుంకా సెట్.. ఇవి మిమ్మల్ని మరింత అందంగా చూపిస్తాయి.

Image credits: akriti jewels
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చాంద్ బాలీ ఇయర్ రింగ్స్..

చాంద్ బాలీ ఇయర్ రింగ్స్  ఎలాంటి దుస్తులకు అయినా మంచి లుక్ ఇస్తాయి.  పండగలు, పెళ్లిళ్లకు  మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: akriti jewels
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హెవీ బుట్టల జుంకాలు..

ఈ జుంకాలు చూడటానికి హెవీగా ఉంటాయి. చీరల మీదకు ఈ మాత్రం పెద్ద జుంకాలు పెట్టుకుంటేనే  చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: akriti jewels
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తిరుమల నామంతో..

శ్రీవారి (తిరుమల శ్రీనివాస) నామం డిజైన్‌తో వచ్చి, కింద ఆకుపచ్చ పూసల దండతో కూడిన ప్రత్యేకమైన టెంపుల్ జుంకాలు.

Image credits: akriti jewels

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