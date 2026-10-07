గోల్డ్ చైన్ మధ్యలో చిన్న బ్లాక్ బీడ్స్ జత చేసిన ఈ సింపుల్ డిజైన్ నల్లపూసల దండ డైలీవేర్ కి బాగుంటుంది. స్టోన్స్ పొదిగిన లాకెట్ చైన్ అందాన్ని మరింత పెంచింది.
చిన్న గోల్డ్ పెండెంట్తో వచ్చే ఈ డిజైన్ చాలా ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తుంది. సింపుల్గా ఉన్నా మెడకు మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
డైలీవేర్ కి ఇలాంటి మినిమల్ డిజైన్ బ్లాక్ బీడ్స్ చైన్ మంచి ఎంపిక. చాలా తక్కువ వెయిట్ లో వస్తుంది. అందంగా ఉంటుంది.
నల్లపూసల చైన్కు ఫ్లవర్ డిజైన్ స్టోన్ లాకెట్ జోడిస్తే సంప్రదాయ లుక్ వస్తుంది. పండగలు, ప్రత్యేక సందర్భాలకు ఇలాంటి డిజైన్లు బాగుంటాయి.
నల్లపూసల మధ్యలో 3 పువ్వులను అందంగా అమర్చినట్లు ఉన్న ఈ డిజైన్ చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది. సింపుల్ చైన్ కి మోడ్రన్ టచ్ కావాలనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్.
గోల్డ్ చైన్ మధ్యలో మీడియం సైజు నల్లపూసలు జత చేసిన ఈ చైన్ ఈ నల్లపూసల దండ డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటుంది. ఎలాంటి దుస్తులతో అయినా సెట్ అవుతుంది.
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