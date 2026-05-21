Bathroom Cleaning: బాత్రూమ్ టైల్స్ మురికి పట్టాయా? దీనితో తుడిస్తే.. కొత్త వాటిలా మెరుస్తాయి
Bathroom Cleaning: బాత్రూమ్ టైల్స్ ఎంత క్లీన్ చేసినా మరకలు వదలడం లేదా. వాటిని శుభ్రం చేసి మీ చేతులు నొప్పి పెడుతన్నాయా? అయితే… ఎక్కువ కష్టపడకుండా టైల్స్ ని ఈజీగా శుభ్రం చేయవచ్చు. కొత్త వాటిలా మెరిసేలా చేయవచ్చు.
బాత్రూమ్ టైల్స్...
ఇంట్లో అన్ని ప్రదేశాల్లో కంటే బాత్రూమ్ లోనే ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. అందుకే, ఎప్పటికప్పుడు బాత్రూమ్ శుభ్రపరుస్తూ ఉండాలి. చాలాసార్లు మనం ఎంత శుభ్రం చేసినా కూడా బాత్రూమ్ టైల్స్ కి పట్టిన మరకలు అంత సులభంగా వదలవు. దీంతో.. చాలా గట్టిగా రుద్దాల్సి ఉంటుంది. అయితే.. మీరు ఎంత శుభ్రం చేసినా టైల్స్ మరకలు వదలడం లేదు అనుకుంటే… ఈ చిట్కాలు మీ కోసమే. వీటితో శుభ్రం చేస్తే.. ఎలాంటి మొండి మరకలు అయినా సులభంగా వదులుతాయి. అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం…
మీ ఇంట్లో బంగాళదుంప ఉంటే… దానితో టైల్స్ ని కొత్తగా మార్చేయవచ్చు. దీని కోసం.. ముందుగా ఒక బంగాళదుంప తీసుకొని ముక్కలుగా కోసి మిక్సీ పట్టాలి. దీని రసం తీసి.. కొద్దిగా వేడి నీటిలో కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని బాత్రూమ్ టైల్స్, మూలల్లో స్ప్రే చేసి 10 నిమిషాలు వదిలేయాలి. బంగాళదుంపలో ఉండే స్టార్చ్, యాసిడ్ గుణాలు టైల్స్ పై పేరుకుపోయిన మరకలు చాలా ఈజీగా వదులుతాయి. మెల్లగా స్క్రబ్ చేస్తే.. టైల్స్ కొత్త వాటిలా మెరుస్తూ కనపడతాయి.