Blouse Models: లెహంగాకి కొత్త లుక్ తెచ్చే ట్రెండీ బ్లౌజు మోడల్స్

మరు ఫిష్ కట్ స్టైల్ లెహంగా ట్రై చేయాలి అనుకుంటే… ఈ వన్ షోల్డర్ బ్లౌజ్ కుట్టించుకోండి. గోల్డెన్ షిమ్మరీ ఫ్యాబ్రిక్ ఎంచుకుంటే.. మీ లుక్ అదిరిపోతుంది. చాలా గ్రాండ్ గా కనిపిస్తుంది.
లెహంగాపైకి సింపుల్ ఫ్యాబ్రిక్కు బదులుగా వెల్వెట్ ఫ్యాబ్రిక్తో లైట్ ఎంబ్రాయిడరీ ఉన్న వీ నెక్ ఫుల్ స్లీవ్స్ బ్లౌజ్ తీసుకోండి. చాలా స్టైలిష్ గా కనపడతారు.
పసుపు రంగు సింపుల్ లెహంగాపైకి, అదే రంగు ఫ్యాబ్రిక్తో మిర్రర్ వర్క్ చేసిన స్ట్రాపీ బ్లౌజ్ను కుట్టించుకోవచ్చు. ట్రెండీ లుక్ కోసం కింద చిన్న చిన్న టాసెల్స్ వేయించుకోండి.
కరాచీ వర్క్ లెహంగాపైకి అదే ఫ్యాబ్రిక్తో ఫుల్ స్లీవ్స్ బ్లౌజ్ కుట్టించుకోవచ్చు. వెనుక వైపు ఇన్వర్టెడ్ వీ షేప్ ఇచ్చి, డోరీ ప్యాటర్న్తో బ్యాక్లెస్ బ్లౌజ్గా డిజైన్ చేయించుకోండి.
