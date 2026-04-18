Summer Trip : అందమైన దీవులు, చల్లచల్లని బీచ్ లు.. సమ్మర్ ట్రిప్ కు పర్పెక్ట్ డెస్టినేషన్..!
Greece : ప్రాచీన చరిత్ర, అద్భుతమైన దీవులు, ఉత్సాహభరితమైన సంస్కృతి.. వీటన్నింటి కలయికే గ్రీస్. ఏథెన్స్లోని చారిత్రక కట్టడాల నుంచి శాంటోరిని సూర్యాస్తమయాల వరకు... ఈ మధ్యధరా దేశం మీకు మర్చిపోలేని ప్రయాణ అనుభూతిని ఇస్తుంది.
మధ్యధరా తీరంలో మర్చిపోలేని ప్రయాణం..
Summer Tour : చరిత్ర, పురాణాలు, అద్భుతమైన ప్రకృతి అందాలు కలగలిసిన గ్రీస్ లాంటి ప్రదేశాలు చాలా అరుదు. సూర్యరశ్మితో మెరిసే దీవులు, నీలిరంగు సముద్ర జలాలు, తెల్లటి ఇళ్లతో ఉండే గ్రామాలు, ప్రాచీన శిథిలాల వరకు.. ఈ దేశం మీకు విశ్రాంతిని, కొత్త విషయాలు తెలుసుకునే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. మీరు దాని గొప్ప గతం, సుందరమైన తీరప్రాంతాలు లేదా నోరూరించే వంటకాల కోసం వెళ్లినా, గ్రీస్ మీకు గొప్ప అనుభూతిని పంచుతుంది. అందుకే ఈ సమ్మర్ లో ఏదైనా ఫారిన్ టూర్ ప్లాన్ చేస్తుంటే ఈ దేశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొండి. ఇక్కడ కుటుంబమంతా సేదతీరి రావచ్చు.
గ్రీస్ చరిత్ర..
- గ్రీస్ను పాశ్చాత్య నాగరికతకు పుట్టినిల్లుగా భావిస్తారు. ప్రజాస్వామ్యం, తత్వశాస్త్రం, థియేటర్, ఒలింపిక్ క్రీడలకు పునాదులు వేసింది ఇక్కడే.
- ఏథెన్స్ వంటి ప్రాచీన నగరాలు శతాబ్దాల క్రితమే అభివృద్ధి చెందాయి. ఆధునిక రాజకీయాలు, సైన్స్, సాహిత్యం, కళలను తీర్చిదిద్దడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి.
- సోక్రటీస్, ప్లేటో, అరిస్టాటిల్ వంటి గొప్ప తత్వవేత్తలు ప్రాచీన గ్రీస్ నుంచే వచ్చారు. వారి ఆలోచనలు తరతరాలుగా ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేశాయి.
- ఆ తర్వాత ఈ దేశం బైజాంటైన్ సామ్రాజ్యం కిందకు వచ్చింది. ఇది దాని వాస్తుశిల్పం, మతం, సంప్రదాయాలపై చెరగని ముద్ర వేసింది.
- 19వ శతాబ్దంలో స్వాతంత్య్రం పొందడానికి ముందు గ్రీస్ను ఒట్టోమన్ సామ్రాజ్యం చాలా శతాబ్దాల పాటు పాలించింది.
- నేడు, దాని గొప్ప చరిత్ర ప్రాచీన కట్టడాలు, మ్యూజియంలు, చర్చిలు, సాంస్కృతిక వారసత్వంలో అందంగా ప్రతిబింబిస్తుంది.
గ్రీస్లో తప్పక చూడాల్సిన ప్రదేశాలు...
శాంటోరిని : తెల్లటి ఇళ్లు, నీలి గుమ్మటాల చర్చిలు, ఏజియన్ సముద్రంలో అద్భుతమైన సూర్యాస్తమయాలకు ప్రసిద్ధి.
మైకోనోస్ : వైబ్రెంట్ నైట్లైఫ్, బీచ్ క్లబ్లు, అందమైన తీరప్రాంతాలకు పెట్టింది పేరు.
ఏథెన్స్ : ప్రసిద్ధ ఏథెన్స్ అక్రోపోలిస్కు నిలయం. ప్రాచీన చరిత్ర, సంస్కృతిని లోతుగా తెలుసుకోవచ్చు.
క్రీట్ : అందమైన బీచ్లు, పురావస్తు ప్రదేశాలు, స్థానిక సంస్కృతికి సరైన కలయిక.
డెల్ఫీ : గ్రీకు పురాణాల ప్రకారం ఒకప్పుడు ప్రపంచానికి కేంద్రంగా భావించేవారు. చరిత్ర, ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత ఉన్న ప్రదేశం.
మెటియోరా : ఎత్తైన రాతి శిఖరాలపై నిర్మించిన అద్భుతమైన మఠాలకు ప్రసిద్ధి.
జాకింతోస్ : స్ఫటికంలాంటి స్వచ్ఛమైన నీటితో ఉండే నావాగియో బీచ్ (షిప్రెక్ కోవ్)కు ఫేమస్.
మిలోస్ : సరకినికో బీచ్ వద్ద చంద్రుడిపై ఉన్నట్టుండే ప్రకృతి దృశ్యాలు, తెల్లటి రాతి నిర్మాణాలకు ప్రసిద్ధి.
రోడ్స్ : యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశంగా గుర్తింపు పొందిన మధ్యయుగపు ఓల్డ్ టౌన్కు నిలయం.
కోర్ఫు : వెనీషియన్ వాస్తుశిల్పం, పచ్చదనం, సుందరమైన తీరప్రాంతానికి ప్రసిద్ధి.
ఫోలెగాండ్రోస్ : ప్రశాంతమైన, రద్దీ లేని ఈ ప్రదేశంలో సాంప్రదాయ అందాలతో కూడిన చోరా ఉంటుంది.
గ్రీస్లో చేయాల్సిన పనులు..
- ఏథెన్స్లోని చారిత్రక ప్రదేశాలతో సహా గ్రీస్లోని ప్రాచీన శిథిలాలు, పురావస్తు ప్రదేశాలను చూడండి.
- క్రీ.పూ. 776లో మొదటి ఒలింపిక్ క్రీడలు జరిగిన ప్రాచీన ఒలింపియాను సందర్శించండి.
- ఏజియన్ సముద్రంలోని అద్భుతమైన దీవుల మధ్య ప్రయాణించండి (ఐలాండ్ హాపింగ్).
- శాంటోరినిలో అద్భుతమైన సూర్యాస్తమయ దృశ్యాలను ఆస్వాదించండి.
- తీరప్రాంతంలో స్నార్కెలింగ్, సెయిలింగ్, జెట్ స్కీయింగ్ వంటి వాటర్ స్పోర్ట్స్ ప్రయత్నించండి.
- మైకోనోస్లో వైబ్రెంట్ నైట్లైఫ్ను అనుభవించండి.
- క్రీట్లోని సమారియా గార్జ్లో హైకింగ్ చేసి అద్భుతమైన పర్వత దృశ్యాలను చూడండి.
- ప్లాకా, మొనాస్టిరాకి జిల్లాల్లో షాపింగ్ (లెదర్ వస్తువులు, ఆలివ్ ఆయిల్), స్థానిక భోజనం కోసం తిరగండి.
- సాయంత్రం సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో సాంప్రదాయ రెబెటికో సంగీతాన్ని వినండి.
- గ్రీస్ సంప్రదాయాలు, ఆహారం, వేడుకలను ఆస్వాదించడానికి స్థానిక పండుగలలో పాల్గొనండి.
- స్థానిక టవెర్నాలలో, సముద్రతీర రెస్టారెంట్లలో మధ్యధరా వంటకాలను రుచి చూడండి.
సందర్శనకు సరైన సమయం...
గ్రీస్ను సందర్శించడానికి ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ (వసంతకాలం), సెప్టెంబర్ నుంచి అక్టోబర్ (శరదృతువు) సరైన సమయం. ఈ నెలల్లో వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. దీంతో సందర్శనీయ ప్రదేశాలు చూడటానికి, ఐలాండ్ హాపింగ్కు, ఇతర కార్యకలాపాలకు అనువుగా ఉంటుంది. పీక్ సీజన్తో పోలిస్తే ఈ సమయంలో రద్దీ తక్కువగా, ధరలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
జూలై, ఆగస్టు (వేసవి) నెలలు చాలా రద్దీగా ఉంటాయి. బీచ్ హాలిడేస్, నైట్లైఫ్ కోసం ఇది సరైన సమయం. అయితే ఈ కాలంలో పర్యాటకుల రద్దీ, వసతి ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి.మీరు ప్రశాంతమైన ప్రయాణాన్ని ఇష్టపడితే, పీక్ సమ్మర్ను తప్పించి మిగతా సమయాల్లో వెళ్లడం మంచిది.
భారతీయులు గ్రీస్కు ఎలా వెళ్లాలి?
భారతీయ ప్రయాణికులు ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు వంటి ప్రధాన నగరాల నుంచి అంతర్జాతీయ విమానాల ద్వారా గ్రీస్కు సులభంగా చేరుకోవచ్చు. చాలా విమానాలు మధ్యప్రాచ్యం లేదా ఐరోపాలో ఒక స్టాప్తో వెళ్తాయి. దీంతో ప్రయాణం చాలా సులభంగా ఉంటుంది.
వీసా
గ్రీస్ షెంజెన్ ప్రాంతంలో భాగం. కాబట్టి భారతీయ ప్రయాణికులు ప్రయాణానికి ముందు షెంజెన్ వీసా పొందాలి.
వీసా ప్రాసెసింగ్కు సాధారణంగా 15 నుంచి 30 రోజులు పడుతుంది. ఈ వీసాతో షెంజెన్ జోన్లోని అనేక యూరోపియన్ దేశాలలో ప్రయాణించవచ్చు.
విమానాలు
ప్రస్తుతం భారతదేశం నుంచి గ్రీస్కు నేరుగా విమానాలు లేవు. కానీ, అనుకూలమైన కనెక్టింగ్ ఫ్లైట్స్ చాలా ఉన్నాయి:
- ఎమిరేట్స్ ద్వారా దుబాయ్ మీదుగా
- ఖతార్ ఎయిర్వేస్ ద్వారా దోహా మీదుగా
- టర్కిష్ ఎయిర్లైన్స్ ద్వారా ఇస్తాంబుల్ మీదుగా
చాలా అంతర్జాతీయ విమానాలు దేశంలోని ప్రధాన విమానాశ్రయమైన ఏథెన్స్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకుంటాయి.
కరెన్సీ, చెల్లింపులు
- అధికారిక కరెన్సీ యూరో (€).
- నగరాలు, పర్యాటక ప్రాంతాల్లో క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులను ఎక్కువగా అంగీకరిస్తారు.
- చిన్న దుకాణాలు, స్థానిక మార్కెట్లు, దీవులలోని ప్రదేశాల కోసం కొంత నగదును వెంట తీసుకెళ్లడం మంచిది.
కనెక్టివిటీ, ఇంటర్నెట్
- హోటళ్లు, కేఫ్లు, పబ్లిక్ ప్రదేశాలలో ఉచిత Wi-Fi అందుబాటులో ఉంటుంది.
- వొడాఫోన్, కాస్మోట్ వంటి ప్రొవైడర్ల నుంచి స్థానిక సిమ్ కార్డులు తీసుకుంటే మంచి కవరేజ్ ఉంటుంది.
- అంతర్జాతీయ రోమింగ్ అందుబాటులో ఉన్నా, అది చాలా ఖరీదైనది. కాబట్టి స్థానిక సిమ్ తీసుకోవడమే ఉత్తమ ఎంపిక.
స్థానికంగా తిరగడం ఎలా?
- గ్రీస్లో ఎక్కువ దూరాలు ప్రయాణించడానికి, దీవుల మధ్య తిరగడానికి దేశీయ విమానాలు వేగవంతమైన మార్గం.
- ఏజియన్ సముద్రంలోని దీవుల మధ్య తిరగడానికి ఫెర్రీలు ఒక ప్రసిద్ధమైన, అందమైన మార్గం.
- ఏథెన్స్లో మెట్రో, బస్సులు, ట్రామ్ల నెట్వర్క్ సమర్థంగా పనిచేస్తుంది. దీంతో నగరంలో తిరగడం సౌకర్యవంతంగా, చౌకగా ఉంటుంది.
- దీవులలో కార్లు లేదా స్కూటర్లను అద్దెకు తీసుకోవడం మంచిది. దీనివల్ల బీచ్లు, గ్రామాలు, తెలియని ప్రదేశాలను మీ వీలును బట్టి చుట్టి రావచ్చు.
ఎక్కడ బస చేయాలి..?
- లగ్జరీ: శాంటోరినిలోని కొండ అంచున ఉండే హోటళ్లలో బస చేయవచ్చు. ఇవి సముద్రం, సూర్యాస్తమయ దృశ్యాలకు ప్రసిద్ధి.
- మిడ్-రేంజ్: ఏథెన్స్, మైకోనోస్లలో సౌకర్యవంతమైన బొటిక్ హోటళ్లను ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి సౌకర్యం, స్టైల్ రెండింటినీ అందిస్తాయి.
- బడ్జెట్: తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణించే వారికి గ్రీక్ దీవులలో హాస్టళ్లు, గెస్ట్హౌస్లు, ఎయిర్బిఎన్బిలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఏం తినాలి...?
గ్రీక్ వంటకాలు తాజా మధ్యధరా పదార్థాలతో చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. తప్పక ప్రయత్నించాల్సిన కొన్ని వంటకాలు:
మౌసాకా – వంకాయ, మాంసం కీమా, బెచామెల్ సాస్తో పొరలుగా తయారుచేసే ఒక క్లాసిక్ బేక్డ్ డిష్.
సౌవ్లాకి – గ్రిల్ చేసిన మాంసం ముక్కలు. వీటిని తరచుగా పిటా బ్రెడ్తో అందిస్తారు.
గ్రీక్ సలాడ్ – టమోటాలు, దోసకాయ, ఆలివ్లు, ఫెటా చీజ్తో చేసే రిఫ్రెషింగ్ సలాడ్.
బక్లావా – ఫిలో, నట్స్, తేనె పొరలతో తయారుచేసే తియ్యని పేస్ట్రీ.
గ్రీస్ను ఎందుకు సందర్శించాలి..?
గ్రీస్ ప్రాచీన చరిత్ర, అద్భుతమైన దీవులు, ఉత్సాహభరితమైన సంస్కృతి, అసాధారణమైన వంటకాల అరుదైన కలయికను అందిస్తుంది. మీరు చారిత్రక శిథిలాలను చూడాలనుకున్నా, స్వచ్ఛమైన నీటి ఒడ్డున విశ్రాంతి తీసుకోవాలనుకున్నా, లేదా ఉత్సాహభరితమైన నైట్లైఫ్ను అనుభవించాలనుకున్నా.. గ్రీస్ ప్రతి రకమైన ప్రయాణికుడిని ఆకట్టుకుంటుంది. ఇది కేవలం ఒక పర్యాటక ప్రదేశం మాత్రమే కాదు, మీ ప్రయాణం ముగిసిన తర్వాత కూడా చాలా కాలం పాటు గుర్తుండిపోయే ఒక అనుభవం.