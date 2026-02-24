జీవితంలో సక్సెస్ కావాలంటే.. ఎలాన్ మస్క్ చెప్పిన ఈ 6 అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాల్సిందే
Elon Musk: జీవితంలో విజయం సాధించాలని ప్రతీ ఒక్కరికీ ఉంటుంది. కానీ కొందరు మాత్రమే విజయవంతమవుతారు. ఎలాన్ మస్క్ అభిప్రాయం ప్రకారం కొన్ని అలవాట్లకు దూరంగా ఉన్న వారే జీవితంలో అనుకున్నది సాధిస్తారంటా. ఇంతకీ ఆ అలవాట్లు ఏంటంటే..
ఇతరులు ఏమనుకుంటారో అని ఆలోచించడం
చాలామంది ఏ పని చేయాలన్నా ముందు "ఇతరులు ఏమనుకుంటారు?" అని ఆలోచిస్తారు. ఇది మనలో భయాన్ని పెంచుతుంది. కొత్త ఆలోచనలు అమలు చేయకుండా అడ్డుకుంటుంది. ఎలాన్ మస్క్ చెప్పిన మాటల్లో విమర్శలను వినాలి కానీ అందరి ప్రశంసల కోసం పని చేయకూడదు. ఉపయోగపడే సూచనలను తీసుకోవాలి, కానీ ప్రతికూల వ్యాఖ్యల వల్ల వెనక్కి తగ్గకూడదు. ఇలా చేస్తే మన ఆలోచనలు స్వేచ్ఛగా ఎదుగుతాయి.
నిర్ణయాలు తీసుకోవడాన్ని ఆలస్యం చేయడం
చాలామంది చిన్న విషయాల్లో కూడా ఎక్కువసేపు ఆలోచిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోలేరు. దీనివల్ల పని ఆలస్యం అవుతుంది. ఎలాన్ మస్క్ అభిప్రాయం ప్రకారం, ముఖ్యమైన పనుల్లో త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోవడం అవసరం. పూర్తి పర్ఫెక్ట్ పరిస్థితులు వచ్చే వరకు వేచి ఉంటే అవకాశాలు కోల్పోతాం. త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల పని వేగంగా ముందుకు సాగుతుంది.
గత వైఫల్యాల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించడం
మనలో చాలామంది గతంలో జరిగిన తప్పులను మళ్లీ మళ్లీ గుర్తు చేసుకుంటూ బాధపడుతుంటారు. ఇది మన ముందడుగు ఆపేస్తుంది. ఎలాన్ మస్క్ జీవితం కూడా అనేక వైఫల్యాలతో నిండిపోయింది. కానీ ఆయన ప్రతి వైఫల్యాన్ని ఒక పాఠంగా తీసుకున్నారు. గత తప్పుల నుంచి నేర్చుకోవాలి కానీ వాటిలోనే చిక్కుకుపోవద్దు.
ఒకేసారి చాలా పనులు చేయడం
మల్టీటాస్కింగ్ చేస్తే పని వేగంగా పూర్తవుతుందని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ ఇది నిజం కాదు. ఎలాన్ మస్క్ అభిప్రాయం ప్రకారం ఒకేసారి ఒక పని మీదే దృష్టి పెట్టాలి. అలా చేస్తే పని నాణ్యత పెరుగుతుంది. చాలా పనులు ఒకేసారి చేస్తే దృష్టి చెదిరిపోతుంది. ఒత్తిడి కూడా పెరుగుతుంది.
కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకురావడం
కొత్త పనులు చేయడానికి చాలామంది భయపడతారు. ఎందుకంటే అవి కష్టంగా అనిపిస్తాయి. ఎలాన్ మస్క్ అభిప్రాయం ప్రకారం నిజమైన అభివృద్ధి కష్టాల్లోనే జరుగుతుంది. సౌకర్యంగా ఉండే జీవితంలో పెద్ద విజయాలు రావు. కొత్త సవాళ్లు స్వీకరిస్తే మన సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
ఎక్కువ సమయం ఆన్లైన్లో గడపడం
సోషల్ మీడియా, మొబైల్ వాడకం వల్ల చాలామంది సమయం వృథా చేసుకుంటున్నారు. ఎలాన్ మస్క్ ప్రకారం డిజిటల్ పరికరాలను అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే ఉపయోగించాలి. అర్థం లేకుండా సోషల్ మీడియా చూస్తూ సమయం గడపడం వల్ల దృష్టి తగ్గుతుంది. అధిక స్క్రీన్ టైమ్ వల్ల పనితీరు తగ్గిపోతుందని చెబుతారు మస్క్.