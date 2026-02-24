- Home
Shukra Gochar: గ్రహాల సంచారం మనుషుల జీవితంపై స్పష్టంగా పడుతుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. అలాంటి ఓ కీలక పరిణామం మార్చి నెలలో చోటు చేసుకోనుంది. శుక్ర గ్రహంలో జరిగే మార్పులు 2 రాశుల వారికి కలిసి రానుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
మార్చిలో నాలుగు సార్లు శుక్ర గ్రహ సంచారం
హిందూ జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల సంచారం మన జీవితంపై ప్రభావం చూపుతుందని భావిస్తారు. ముఖ్యంగా శుక్ర గ్రహాన్ని సుఖం, ప్రేమ, ఐశ్వర్యం, ధనసంపదకు కారకుడిగా చూస్తారు. 2026 మార్చి నెలలో శుక్రుడు నాలుగు సార్లు తన సంచారం మారుస్తున్నందున కొన్ని రాశుల వారికి మంచి ఫలితాలు కలగనున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కర్కాటక, ధనుస్సు రాశుల వారికి ఆర్థికంగా ఎక్కువ లాభం కలిగే అవకాశం ఉంది.
మార్చిలో శుక్ర గ్రహ సంచారం తేదీలు
జ్యోతిష్యుల ప్రకారం మార్చి నెలలో శుక్ర గ్రహం పలు మార్పులు చేయనున్నాడు. మార్చి 2, 2026 రాత్రి 12:57 గంటలకు శుక్రుడు కుంభ రాశి నుంచి మీన రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అదే విధంగా మార్చి 4న ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంలో సంచారం, మార్చి 15న రేవతి నక్షత్రంలో సంచారం, మార్చి 26న మేష రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ సమయంలో చాలా రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలు, ధనలాభం, సుఖసంతోషాలు కలగవచ్చు.
కర్కాటక రాశి వారికి మంచి సమయం
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ధన విషయాల్లో మంచి ఫలితాలు కనిపించవచ్చు. ధర్మకార్యాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది, తీర్థయాత్రలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది, కష్టపడి పనిచేస్తే మంచి ఆదాయం వస్తుంది, కుటుంబ సభ్యుల సహాయం లభిస్తుంది, తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం లభిస్తుంది. అలాగే సౌకర్యాల కోసం ఖర్చు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. మొత్తంగా కర్కాటక రాశి వారికి శుక్ర గ్రహ ప్రభావం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందని చెప్పొచ్చు.
ధనుస్సు రాశి వారికి ధనలాభం
ధనుస్సు రాశి వారికి కూడా ఈ శుక్ర సంచారం అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడవచ్చు, సామాజికంగా చురుకుగా ఉంటారు, అందం, ఫ్యాషన్, బ్యూటీ వ్యాపారాల్లో ఉన్నవారికి ప్రత్యేక లాభం ఉంటుంది. కొత్త వస్తువులు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే డబ్బుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
కొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం
శుక్రుడు మంచి ఫలితాలు ఇస్తున్నప్పటికీ కొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని పండితులు చెబుతున్నారు. అవసరం లేని ఖర్చులు చేయకూడదు, పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు ఆలోచించాలి, అప్పులు తీసుకోవడం తగ్గించాలి, డబ్బు విషయంలో ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్లాలి.
శుక్ర గ్రహ అనుగ్రహం మరింత పెరగాలంటే.. దేవాలయను దర్శించుకోవడం, దానం చేయడం, పేదలకు సహాయం చేయడం, పెద్దలను గౌరవించడం వంటివి చేయాలని చెబుతున్నారు.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం, పలువురు పండితులు తెలిపిన విషయాల ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.