మెంతుల్లో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణ వ్యవస్థకు మేలు చేస్తుంది. అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.
మెంతుల్లో ఉండే కొన్ని రకాల పోషకాలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కంట్రోల్ చేయడంలో సహాయపడతాయి.
మెంతుల నీళ్లు పేగులను శుభ్రపరిచి, మలబద్ధకం సమస్య నివారణకు సహాయపడతాయి.
మెంతుల నీళ్లు జీర్ణవ్యవస్థను శాంతపరచడంతో పాటు శరీరాన్ని కూడా రిలాక్స్ చేసి, నిద్ర మంచిగా పట్టడానికి సహాయపడతాయి.
మెంతుల నీళ్లు తాగడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉంటుంది. దానివల్ల రాత్రిపూట స్నాక్స్ తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది.
శ్వాస సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడేవారు రాత్రిపూట మెంతుల నీళ్లు తాగడం వల్ల మంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మెంతుల స్వభావం వేడిగా ఉంటుంది. కాబట్టి మోతాదుకు మించి తీసుకోవడం మంచిదికాదు. గర్భిణీలు, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
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