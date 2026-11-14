Telugu

ఉదయం కాదు.. రాత్రిపూట మెంతుల నీళ్లు తాగితే ఏమవుతుంది?

life Nov 14 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

జీర్ణక్రియ

మెంతుల్లో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణ వ్యవస్థకు మేలు చేస్తుంది. అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

బ్లెడ్ షుగర్ లెవెల్స్

మెంతుల్లో ఉండే కొన్ని రకాల పోషకాలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కంట్రోల్ చేయడంలో సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

మలబద్ధకం నివారణ

మెంతుల నీళ్లు పేగులను శుభ్రపరిచి, మలబద్ధకం సమస్య నివారణకు సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

మంచి నిద్ర

మెంతుల నీళ్లు జీర్ణవ్యవస్థను శాంతపరచడంతో పాటు శరీరాన్ని కూడా రిలాక్స్ చేసి, నిద్ర మంచిగా పట్టడానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

ఆకలి నియంత్రణ

మెంతుల నీళ్లు తాగడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉంటుంది. దానివల్ల రాత్రిపూట స్నాక్స్ తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

శ్వాస సమస్యలు దూరం

శ్వాస సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడేవారు రాత్రిపూట మెంతుల నీళ్లు తాగడం వల్ల మంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Image credits: gemini ai
Telugu

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

మెంతుల స్వభావం వేడిగా ఉంటుంది. కాబట్టి మోతాదుకు మించి తీసుకోవడం మంచిదికాదు. గర్భిణీలు, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

Image credits: Getty

Blouse Designs: ఈకాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే ట్రెండీ బ్లౌజు డిజైన్లు..!

Saree Designs: మీ అందాన్ని మరింత పెంచే చీరలు.. ట్రై చేయకపోతే ఎలా?

Cooking Tips: డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఇదొక్కటి వేస్తే పొగ రానే రాదు

Indoor Plants: మీ ఇంట్లో ఈ మొక్కలు ఉంటే.. ఒక్క దోమ కూడా రాదు