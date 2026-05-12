House Cooling Tips: ఏసీ లేకపోయినా ఇల్లు చల్లబడాలా? ఇదొక్కటి చేస్తే చాలు
House Cooling Tips: బయట ఎండలు మండిపోతున్నాయి. కానీ, ఇంట్లో ఏసీ కూడా లేదా? అయినా పర్వాలేదు.. ఏసీ లేకపోయినా మీరు ఇంటిని చల్లగా మార్చుకోవచ్చు. దాని కోసం చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
ఇంట్లో ఏసీ లేదా?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఈ ఎండ వేడిని తప్పించుకోవడానికి చాలా మంది ఏసీలపై ఆధారపడుతూ ఉంటారు. కానీ.. ఏసీ కొనుక్కోవడం అందరికీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు. అయితే.. ఏసీ లేకపోయినా ఇంటిని చల్లగా మార్చుకోవచ్చు. దీని వల్ల రూపాయి అదనంగా కూడా ఖర్చు కాదు. మరి దాని కోసం ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం…
ఫ్యాన్ తో ఇంటిని చల్లగా మార్చవచ్చు...
సీలింగ్ ఫ్యాన్లు యాంటీ క్లాక్ వైస్ లో తిరిగినప్పుడు చల్లటి గాలి వస్తుంది. దీని వల్ల ఫ్యాన్ కింద కూడా మీకు చల్లగా అనిపిస్తుంది…
ఐస్ టెక్నిక్.. టేబుల్ ఫ్యాన్ ముందు ఒక గిన్నెలో ఐస్ క్యూబులు వేసి ఉంచాలి. ఇలా చేయడం వల్ల టేబుల్ ఫ్యాన్ నుంచి వచ్చే గాలి.. ఐస్ ముక్కలకు తగిలి… గాలి చల్లగా వస్తుంది.
వేడి గాలి బయటకు పంపడం… ఇంట్లోని వేడి గాలి బయటకు పంపినప్పుడు ఇల్లంతా చల్లగా ఉంటుంది. దీని కోసం మీరు మీ ఇంట్లో కిచెన్, బాత్రూమ్ లోని ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్లు వాడాలి.
కరెంట్ వాడకం తగ్గించడం…టీవీ, ల్యాప్టాప్, పాత బల్బులు ఎక్కువ వేడిని విడుదల చేస్తాయి. అవసరం లేనప్పుడు వాటిని ఆపేయండి. పాత బల్బుల స్థానంలో తక్కువ వేడినిచ్చే LED లైట్లను వాడండి. మధ్యాహ్నం పూట ఎక్కువ వేడిని పుట్టించే ఓవెన్ వాడకాన్ని, వంటను తగ్గించడం మంచిది.
ఇంట్లోకి వేడి రాకుండా కిటికీలను సరిగ్గా మూసి ఉంచాలి. ఉదయం 11 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల లోపే కిటికీలు మూసేయండి. ముదురు రంగు కర్టెన్లు వేడిని పీల్చుకుంటాయి, అందుకే లేత రంగు కర్టెన్లనే వాడండి. 'బ్లాక్-అవుట్' కర్టెన్లు లేదా హీట్-రిఫ్లెక్టింగ్ ఫిల్మ్లు వాడితే కిటికీల నుంచి వచ్చే వేడి చాలా వరకు తగ్గుతుంది.
సహజమైన గాలి వెలుతురు
ఇంట్లో గాలి కదలకుండా ఉండిపోతే ఉక్కపోత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉదయాన్నే, సాయంత్రం వేళల్లో కిటికీలు, తలుపులు తెరిచి ఉంచి, గాలి ఇంట్లోకి స్వేచ్ఛగా వచ్చి వెళ్లేలా చూడండి.
సింథటిక్ దుస్తులకు బదులుగా, గాలి ఆడే కాటన్ దుస్తులు వేసుకోండి. బెడ్షీట్లు కూడా కాటన్వి అయితే చెమటను పీల్చుకుని, శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచడంలో సాయపడతాయి.
కలబంద, స్నేక్ ప్లాంట్, అరెకా పామ్ వంటి ఇండోర్ మొక్కలు గాలిలో తేమను పెంచి వేడిని తగ్గిస్తాయి.
మధ్యాహ్నం పూట చల్లటి నీటితో ఇల్లు తుడవడం వల్ల నేలపై ఉన్న వేడి తగ్గి, గది ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది.
టెర్రస్ను చల్లగా ఉంచండి
ఇంటి పైకప్పు (టెర్రస్) నుంచే ఎక్కువ వేడి కిందికి దిగుతుంది. దీనికి పరిష్కారంగా, వేడిని ప్రతిబింబించే తెల్లటి పెయింట్ (రిఫ్లెక్టివ్ వైట్ పెయింట్) వేయించవచ్చు. వెదురు చాపలు పరచడం లేదా టెర్రస్ గార్డెన్ ఏర్పాటు చేయడం ఉత్తమం. సాయంత్రం పూట టెర్రస్పై నీళ్లు చల్లితే, కింది గదులు చాలా త్వరగా చల్లబడతాయి.