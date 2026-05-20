తక్కువ ధరలో వచ్చే ప్రింటెడ్ బ్లౌజులు.. ఎంత బాగున్నాయో!

life May 20 2026
Author: Kavitha G Image Credits:sujatra.com
ప్రింటెడ్ కాలర్ నెక్ బ్లౌజ్

ప్రింటెడ్ ఫ్యాబ్రిక్‌తో ఉన్న ఈ కాలర్ నెక్ బ్లౌజ్ మీకు ఇండో-వెస్ట్రన్ లుక్ ఇస్తుంది. ఆఫీసుకు వెళ్లే మహిళలకు చక్కగా సెట్ అవుతుంది. రాయల్ లుక్‌ ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
డీప్ వి-నెక్ ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్

సింపుల్ ప్రింట్‌లో కూడా గ్లామరస్‌గా కనిపించాలంటే, తక్కువ బడ్జెట్‌లో వచ్చే ఇలాంటి డీప్ వి-నెక్ బ్లౌజ్ కుట్టించుకోవచ్చు. పార్టీలకు, బయటకు వెళ్లడానికి ఇది చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Pinterest
రౌండ్ నెక్ ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్

యూత్‌ఫుల్, ఫ్యూజన్ లుక్ కోసం ఇలాంటి సింపుల్ రౌండ్ నెక్ పైపింగ్ ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్ సరైన ఎంపిక. ఇందులో ఫ్లోరల్ లేదా జియోమెట్రిక్ ప్రింట్లు చాలా ట్రెండీగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
కట్ స్లీవ్ వి-నెక్ బ్లౌజ్

స్లీవ్స్ లేకుండా మోడ్రన్ లుక్ కావాలంటే, ఇలాంటి వి-నెక్ బ్లౌజ్ కుట్టించుకోవచ్చు. ప్రింటెడ్ ఫ్యాబ్రిక్ మరింత స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: instagram
జీరో నెక్ ప్రింట్ బ్లౌజ్

లైట్ ప్రింట్స్‌లో ఇలాంటి జీరో నెక్ బ్లౌజ్ కుట్టించుకోవచ్చు. ఈ ఫ్యాబ్రిక్ చాలా తక్కువ ధరకే దొరుకుతుంది.

Image credits: social media
బోట్ నెక్ బ్లౌజ్

ప్రింటెడ్ కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్‌తో ఇలాంటి బోట్ నెక్ డిజైన్ బ్లౌజ్ సింపుల్‌గా ఉన్నా రిచ్ లుక్ ఇస్తుంది. ఇలాంటి డిజైన్లు వేసవిలో సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి.

Image credits: Pinterest

