Interesting Facts: చీకట్లో కూడా దోమలకు మనుషులు ఎలా కనిపిస్తారు?
Interesting Facts: చిమ్మ చీకట్లో మనకు కళ్లు కూడా కనిపించవు. కానీ..ఎంత చీకట్లో అయినా కూడా దోమలు మనల్ని పసిగట్టేస్తాయి. మరి, ఈ చీకట్లో దోమలకు అసలు మనం ఎలా కనిపిస్తాం..? అవి మనల్ని కరెక్ట్ గా ఎలా కుడతాయి?
రాత్రి గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు చెవుల్లో శబ్ధం చేస్తూ... దోమలు తిరుగుతూ ఉంటాయి. మన నిద్ర పాడు చేయ్యడమే కాకుండా.. ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనల్ని కుట్టేస్తూ ఉంటాయి. అసలు.. అంత చీకటిలో కూడా ఒక దోమ మనల్ని అంత కచ్చితంగా ఎలా పసిగడుతుంది? చిమ్మ చీకట్లో మనకే కళ్లు సరిగా కనిపించవు.. మరి దోమలకు ఎలా కనిపిస్తాయి? దీని గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? అంతేకాదు.. కొందరిని మాత్రమే దోమలు ఎక్కువగా కుడతాయి. కొందరిని అసలు కుట్టవు.. దీని వెనక కూడా సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉందని మీకు తెలుసా? అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
చీకటిలో దోమలు మనల్ని ఎలా గుర్తుపడతాయంటే...
మనం శ్వాస తీసుకున్న ప్రతిసారీ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ను విడుదల చేస్తాం. చీకటిలో దోమలకు కూడా మనం కనిపించకపోయినా.. మనం విడుదల చేసే కార్బన్ డైయాక్సైడ్ ని మాత్రం వెంటనే గుర్తుపట్టేస్తాయి. దీని కారణంగా.. ఈ దోమలు మనల్ని చాలా ఈజీగా పసిగట్టేస్తాయి. వెంటనే వచ్చి మనల్ని కుట్టి.. రక్తం తాగేస్తాయి.
శరీర ఉష్ణోగ్రత...
దోమలకు కొన్ని ప్రత్యేక సెన్సార్లు ఉంటాయి. ఆ సెన్సార్లను ఉపయోగించి.. మన శరీరంలో వేడిని అవి గుర్తుపడతాయి. చీకటిలో కూడా మన శరీరం నుంచి వెలువడే వేడిని దోమలు పసిగడతాయి. అందుకే..వెంటనే వచ్చి ఈజీగా మనల్ని కుట్టగలవు.
శరీరం నుంచి వెలువడే కెమికల్స్...
మన మనుషుల చర్మం నుంచి దోమలకు నచ్చే రసాయనాలు కొన్ని విడుదల అవుతాయి. అవి లాక్టిక్ యాసిడ్, అమ్మోనియా, ఇతర సహజ సమ్మేళనాల ద్వారా ఈ దోమలను మనల్ని ఈజీగా గుర్తుపడతాయి. ప్రతి వ్యక్తికీ కొద్దిగా భిన్నమైన శరీర వాసన ఉంటుంది. ఆ వాసనను ఆధారం చేసుకొని దోమలు మనుషులను కుడతాయి.
కొందరిని మాత్రమే ఎందుకు ఎక్కువగా కుడతాయి..?
దోమలు అందరినీ ఒకే విధంగా ఆకర్షించవు. ఒక్కొక్కరి శరీరం నుంచి ఒక్కో ప్రత్యేకమైన వాసన ఉంటుంది. చమట, ఇతర రసాయనాల ద్వారా మనల్ని చాలా సులభంగా ఆకర్షిస్తాయి. మన శరీరంలోని ఇన్ఫెక్షన్లు వాటి వల్ల కూడా మన శరీర వాసన మారుతుంది. వాటి ఆధారంగా.. ఆ వాసనలు కనుక దోమలకు బాగా నచ్చితే.. వారిని ఎక్కువగా కుడతాయి.
రాత్రిపూటే దోమలు ఎక్కువగా ఎందుకు కుడతాయి..?
చాలా రకాల దోమల రకాలు పగటి కంటే.. రాత్రిపూటే ఎక్కువగా చురుకుగా ఉంటాయి. మనుషులు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు... వారి శరీరం నుంచి ఆహారం తీసుకోవడానికి దోమలు చాలా ఎక్కువగా ఇష్టపడతాయి. ఆ సమయంలో మనుషులు కదలకుండా ఉంటారు కాబట్టి.. వాటికి ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అందుకే.. పగలు కంటే రాత్రిపూట ఎక్కువగా కుడతాయి. అయితే.. ఈ దోమ కాటును ఈజీగా తీసుకోకూడదు. వీటి వల్ల మలేరియా, డెంగ్యూ వంటి ప్రమాదకర వ్యాధులు వ్యాపించే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే.. దోమలు నివారించడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.