Furniture: మంచాలు, బీరువాలకు ఈ స్ప్రే ఒక్కటి కొడితే చాలు ఎప్పటికీ చెదలే పట్టవు
Furniture: ఎంతో ముచ్చటపడి వేలకు వేలు ఖర్చు పెట్టి కొనుక్కునే ఫర్నిచర్కు చెదలు పడితే…వచ్చే బాధ అంతా ఇంతా కాదు. కంటికి కనిపించకుండానే అందమైన కుర్చీలు, మంచాలను గుల్ల చేసేస్తాయి. మరి ఈ చెదలు అస్సలు పట్టకుండా, మీ ఇంట్లో పుట్టకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?
మంచాలు, బీరువాలకు ఈ స్ప్రే ఒక్కటి కొడితే చాలు ఎప్పటికీ చెదలే పట్టవు
ఇల్లు అందంగా కనిపించాలని ఇష్టపడి, వేలకు వేలు ఖర్చు చేసి నచ్చిన ఫర్నిచర్ కొనుక్కుంటాం. కానీ, మనకు తెలియకుండానే చెదలు సైలెంట్ కిల్లర్లా మారి ఆ ఖరీదైన సోఫాలు, మంచాలు, కుర్చీలను కొద్ది రోజుల్లోనే గుల్లగుల్ల చేసేస్తాయి. ఫర్నిచర్ పూర్తిగా పాడైపోయే వరకు చాలా మంది అసలు చెదలు పట్టిన విషయాన్నే గమనించలేరు. మరి మీ ఇంట్లోని కాస్ట్లీకబోర్డులు, కీటికీలు, బీరువాలు, సోఫాలను ఈ చెదల బారి నుంచి ఎలా కాపాడుకోవడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
చెదలకు ఇంటి చిట్కాలు
వైట్ వెనిగర్ చెదలను తరిమికొడుతుంది. రెండు నిమ్మకాయల రసంలో ఒక కప్పు వెనిగర్ కలపండి. ఈ మిశ్రమాన్ని స్ప్రే బాటిల్లో నింపి, చెదలు ఉన్న చోట స్ప్రే చేయండి. దీనిలోని ఆమ్ల గుణం వల్ల చెదలు పారిపోతాయి. తరచూ వాడితే ఫలితం కనిపిస్తుంది.
కిరోసిన్ వాడకం
చెదలు పట్టినచోట, చీమలు పట్టినచోట కిరోసిన్ వేసినా చెదలు చచ్చిపోతాయి. ఇది వాడినా ఫలితం ఉంటుంది. కాకపోతే అక్కడ మంట తగలకుండా చూసుకోవాలి. లేదంటే భగ్గుమనే ప్రమాదం ఉంది.
బోరిక్ యాసిడ్
చెదలను చంపడానికి బోరిక్ యాసిడ్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మార్కెట్లో దొరికే బోరిక్ యాసిడ్ పౌడర్ను నీటిలో కలిపి చిక్కటి ద్రావణంలా తయారుచేయండి. ఈ ద్రావణాన్ని చెదలు పట్టిన చోట స్ప్రే చేయండి లేదా బ్రష్తో రాయండి. బోరిక్ యాసిడ్ చెదలను నియంత్రిస్తుంది, కానీ ఇది పిల్లలకు, పెంపుడు జంతువులకు దూరంగా ఉంచండి. వారి ప్రాణానికి ప్రమాదం. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వాడాలి.
ఉప్పు నీటి స్ప్రే
ఇది చాలా చవకైన, సులభమైన చిట్కా. వేడి నీటిలో ఉప్పు వేసి, అది పూర్తిగా కరిగే వరకు కలపండి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక సిరంజ్లోకి తీసుకుని చెదలు పట్టిన రంధ్రాలలోకి ఇంజెక్ట్ చేయండి. లేదా చెదలు కనిపించే చోట స్ప్రే చేయవచ్చు. చెదలు పరార్.