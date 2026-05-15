Kitchen Hacks: ఈ ఒక్కటి కలిపితే ఎన్ని రోజులైనా సరే పాలు విరగవు

life May 15 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
పాలు విరగకుండా ఉండాలంటే

పొద్దున్నే గొంతులో టీనో, కాఫీనో పడాలి. దాని కోసం ఫ్రిడ్జ్ లో పాలు తీసి పొయ్యిపై పెట్టగానే విరిగిపోతాయి. ఈ సమ్మర్‍లో పాలను కాపాడటం కష్టమే. పాలు విరగకుండా ఉండాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి. 

అద్భుత చిట్కా

పాలు పాడవుతున్నాయని తెలిసినా, లేదా బయట ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నా.. పాలను మరిగించే ముందు అందులో చిటికెడు వంట సోడా (Baking Soda) వేయండి.

బేకింగ్ సోడా ఎలా పనిచేస్తుంది?

వేడి వల్ల పాలలో 'లాక్టిక్ యాసిడ్' పెరిగి పాలు విరిగిపోతాయి. వంట సోడా పాలలో pH స్థాయిని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. దాంతో పాలు విరగకుండా ఉంటాయి.
పాలను కాపాడే మరికొన్ని ముఖ్యమైన టిప్స్

సరైన టైంలో మరిగించండి
పాలు ప్యాకెట్ ఇంటికి తీసుకురాగానే వెంటనే మరిగించాలి. ఎందుకంటే పచ్చిపాలు ఎండాకాలంలో త్వరగా పాడైపోతాయి.
చల్లార్చి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టండి

వేడి పాలను నేరుగా ఫ్రిజ్‌లో పెట్టొద్దు. దీనివల్ల ఫ్రిజ్ ఉష్ణోగ్రత పెరిగి, పాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలు కూడా పాడయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
శుభ్రమైన గిన్నె వాడండి

పాలు మరిగించే గిన్నెను పూర్తిగా శుభ్రం చేయాలి. గిన్నెలో ఇంతకుముందు మరిగించిన పాల మీగడ లేదా ఏమాత్రం పులుపు ఉన్నా పాలు విరిగిపోతాయి.
నీళ్లు వాడటం మర్చిపోవద్దు

గిన్నెలో పాలు పోయడానికి ముందు, అడుగున కొద్దిగా నీళ్లు పోయండి. దీనివల్ల పాలు అడుగంటవు, మాడిన వాసన కూడా రాదు.
