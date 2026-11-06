Diwali Diya Making: పైసా ఖర్చు లేదు..కానీ ఈ దీపాల వెలుగుల్లో మీ ఇల్లు మెరిసిపోతుంది
Diwali Diya Making: దీపావళికి ఇంటిని అందంగా అలంకరించాలంటే ఖరీదైన దీపాలు కొనాల్సిన పనిలేదు. ఇంట్లో ఉండే కొవ్వొత్తులు, నూనె వంటి సాధారణ వస్తువులతోనే ఆకర్షణీయమైన దీపాలను తయారు చేసుకోవచ్చు. ఆ ఐడియాలతో పాటు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తెలుసుకుందాం.
ఇంట్లోనే దీపాలు తయారు చేద్దాం
దీపావళి అంటే కొత్త బట్టలు, స్వీట్లు, టపాసులే కాదు.. ఇల్లంతా వెలిగే దీపాలు కూడా. ఇల్లు అందంగా కనిపించాలని చాలామంది రకరకాల ప్రమిదలు, డిజైనర్ కొవ్వొత్తులు కొంటుంటారు. కానీ ఇప్పుడు వాటి రేట్లు బాగా పెరిగాయి. అంత ఖర్చు పెట్టాల్సిన పనే లేదు. ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతోనే సూపర్ దీపాలు తయారు చేయొచ్చు.
ఆరు తెల్ల కొవ్వొత్తులు, కొద్దిగా నూనె, కర్పూరం ఉంటే చాలు. ఇవి చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. షాపుల్లో ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి కొనే బదులు, తక్కువ ఖర్చుతో ఇంట్లోనే ఇలా ట్రై చేయండి.
దీపాలు చేయడానికి ఏమేం కావాలి?
ఈ దీపాలు చేయడానికి పెద్దగా వస్తువులు అక్కర్లేదు. ఇంట్లో వాడే వస్తువులే సరిపోతాయి. ముందుగా ఆరు చిన్న తెల్ల కొవ్వొత్తులు తీసుకోండి. వాటితో పాటు ఒక కప్పు ఆవనూనె లేదా నువ్వుల నూనె, 8 నుంచి 10 చిన్న కర్పూరం బిళ్లలు, పది చిన్న ప్రమిదలు, డెకరేషన్ కోసం కొద్దిగా గ్లిట్టర్ రెడీ చేసుకోండి.
తెల్ల కొవ్వొత్తులు వాడటం వల్ల దీపం సింపుల్ గా, అందంగా కనిపిస్తుంది. మీకు కావాలంటే రంగుల ప్రమిదలు కూడా వాడొచ్చు. ఇంట్లో ఉన్న పాత ప్రమిదలను కడిగి మళ్లీ వాడితే ఖర్చు ఇంకా తగ్గుతుంది.
కొవ్వొత్తి, నూనె కలిపి ఎలా చేయాలి?
ముందుగా ఒక గిన్నెలో నూనె పోసి, అందులో కొవ్వొత్తులను చిన్న ముక్కలుగా చేసి వేయండి. తర్వాత మంట తక్కువగా పెట్టి మైనం కరిగేదాకా వేడి చేయండి. మైనం కరిగాక బాగా కలపండి. అయితే మైనం, నూనె ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండవని గుర్తుంచుకోండి. చల్లారాక వాటి రూపం మారొచ్చు.
ఇప్పుడు ప్రమిదల్లో ఒత్తులు వేసి, కరిగిన మిశ్రమాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా పోయండి. ఇది చేసేటప్పుడు పిల్లలను దగ్గరకు రానివ్వకండి. వేడి మైనం, నూనె మీద పడితే కాలే ప్రమాదం ఉంది.
మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారాకే దీపాలు వెలిగించాలి. గ్లిట్టర్ వాడితే, మంట అంటుకునే వస్తువులకు దూరంగా ఉంచండి. ముఖ్యంగా కాగితం, బట్టలు, ప్లాస్టిక్ లాంటివి దీపం దగ్గర పెట్టొద్దు.
కర్పూరం వేస్తే లాభం ఏంటి?
కర్పూరాన్ని సాధారణంగా పూజల్లో వాడతాం. దాని సువాసన వల్ల చాలామంది దీపాల్లో కూడా వేస్తుంటారు. కానీ కరిగిన మైనం, నూనెలో కర్పూరం కలపడం ఎంతవరకు సేఫ్ అనేది కచ్చితంగా చెప్పలేం. కర్పూరం త్వరగా మంట అంటుకునే వస్తువు కాబట్టి, వేడి మిశ్రమంలో నేరుగా వేయకపోవడమే మంచిది.
అలాగే కర్పూరం వేస్తే పొగ తగ్గుతుందని, దీపం ఎక్కువసేపు వెలుగుతుందని చెప్పడానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు. కాబట్టి కర్పూరాన్ని విడిగా పూజకు వాడుకోవడమే సురక్షితం.
ఎక్కువసేపు వెలిగే దీపాలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తలు!
ఇంట్లో దీపాలు చేసేటప్పుడు అందం మాత్రమే కాదు, భద్రత కూడా ముఖ్యం. మైనం, నూనె కలిపినప్పుడు అవి వెలిగే తీరు మారొచ్చు. కాబట్టి మామూలు నూనెకు బదులు ఇది వాడేటప్పుడు సరైన ఒత్తులు, ప్రమిదలు ఎంచుకోవడం మంచిది.
గాలి ఎక్కువగా రాని చోట దీపాలు వెలిగించండి. కర్టెన్లు, చెక్క వస్తువులు, త్వరగా మంట అంటుకునే వస్తువుల దగ్గర దీపాలు పెట్టకండి. ఒకేచోట ఎక్కువ దీపాలు దగ్గరదగ్గరగా పెట్టొద్దు. పిల్లలు, పెంపుడు జంతువులకు అందకుండా ఎత్తులో దీపాలు పెట్టండి.
వెలుగుతున్న దీపాలను వదిలేసి వెళ్లొద్దు. పడుకునే ముందు, బయటకు వెళ్లే ముందు దీపాలు ఆర్పేయండి.
తక్కువ ఖర్చుతో ఇల్లు అందంగా మార్చుకోండి!
దీపావళికి ఇల్లు అలంకరించడానికి ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు చేయాల్సిన పనిలేదు. ఇంట్లో ఉన్న పాత ప్రమిదలను కడిగి, రంగులు వేసి, పూలు, సేఫ్ అయిన వస్తువులతో డెకరేట్ చేయొచ్చు. పిల్లలతో కలిసి ప్రమిదలు అలంకరించడం వాళ్లకు కూడా సరదాగా ఉంటుంది.
ఈ దీపావళికి షాపుల్లో దొరికే ఖరీదైన వస్తువుల మీదే ఆధారపడకుండా, ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతోనే కొత్తగా ఇల్లు అలంకరించండి. తక్కువ ఖర్చుతోనే దీపావళిని గ్రాండ్ గా జరుపుకోవచ్చు. అయితే మైనం, నూనె, కర్పూరం కలిపి దీపాలు చేసేటప్పుడు మంట అంటుకునే ప్రమాదం ఉందని గుర్తుంచుకోండి. సురక్షితమైన ప్రమిదలు, మంచి ఒత్తులు వాడటమే ఉత్తమం.