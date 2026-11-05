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- Last Point Of India: లాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా..మన దేశానికి చివరి అంచు ఎక్కడుందో తెలుసా?
Last Point Of India: లాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా..మన దేశానికి చివరి అంచు ఎక్కడుందో తెలుసా?
Last Point Of India: భారతదేశం అంటే కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి అంటాం. నిజంగా దేశానికి దక్షిణాన చివరి ప్రాంతం ఏది? అక్కడి నుంచి సముద్రం తప్ప మరేమీ కనిపించదా? 3 సముద్రాలు ఒకేచోట కలుస్తాయా? ఇలాంటి మీకు డౌట్స్ ఉన్నాయా..అయితే ఈ ఆర్టికల్ లో తెలుసుకుందాం.
మన దేశానికి చివరి అంచు ఎక్కడుందో తెలుసా?
భారతదేశం అంటే కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు అని తరచూ చెబుతుంటాం. కానీ నిజంగా దేశానికి దక్షిణాన ఉన్న చివరి ప్రాంతం ఏది? అక్కడి నుంచి చూస్తే సముద్రం తప్ప మరేమీ కనిపించదా? మూడు సముద్రాలు ఒకేచోట కలుస్తాయా? ఇలాంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి. భారత ప్రధాన భూభాగానికి దక్షిణపు చివరి అంచుగా గుర్తింపు పొందిన ఈ ప్రాంతం కేవలం పర్యాటక కేంద్రం మాత్రమే కాదు.. భౌగోళికంగా, చారిత్రకంగా ఎంతో ప్రత్యేకత కూడా ఉంది.
దక్షిణపు చివరి ప్రదేశం ఇదే!
తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి భారత ప్రధాన భూభాగానికి దక్షిణపు చివరి కొన వద్ద ఉంది. అందుకే దీనిని 'లాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా' అని పిలుస్తుంటారు. అయితే భారతదేశానికి సంబంధించినదక్షిణ ప్రాంతం ఇదొక్కటే కాదు. అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లోని ఇందిరా పాయింట్ భారతదేశానికి అత్యంత దక్షిణాన ఉన్న ప్రాంతం. కానీ ప్రధాన భూభాగం విషయానికి వస్తే కన్యాకుమారిదే.
మూడు సముద్రాలు ఒకేచోట కలుస్తాయా?
కన్యాకుమారికి ఉన్న అతిపెద్ద ప్రత్యేకత మూడు సముద్రాల సంగమం. అరేబియా సముద్రం, బంగాళాఖాతం, హిందూ మహాసముద్రం ఇక్కడ కలుస్తాయి. అందుకే ఈ ప్రాంతాన్ని త్రివేణి సంగమంగా కూడా పిలుస్తుంటారు. సముద్రపు అలలు, నీటి రంగుల్లో మార్పులు, తీర ప్రాంతంలోని ప్రకృతి అందాలు పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తాయి.
సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం చూడటానికి పోటీ!
కన్యాకుమారిలో మరో ఆసక్తికరమైన విషయం సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయాలు. తెల్లవారుజామున సూర్యోదయం చూసేందుకు పర్యాటకులు ఎగబడతారు. సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం చూడటానికి పెద్ద సంఖ్యలో వస్తుంటారు. పౌర్ణమి రోజుల్లో సూర్యాస్తమయం, చంద్రోదయం ఒకే సమయంలో కనిపించే అవకాశం ఉండటం ఈ ప్రాంతానికి మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణ.
సముద్రం మధ్యలో స్వామి వివేకానందుడి జ్ఞాపకం
కన్యాకుమారిలో సముద్రం మధ్యలో ఉన్న వివేకానంద రాక్ మెమోరియల్ మరో ప్రధాన ఆకర్షణ. 1892లో స్వామి వివేకానందుడు ఇక్కడి రాతి ప్రదేశంపై ధ్యానం చేసినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది. ఆయన జ్ఞాపకార్థం నిర్మించిన ఈ స్మారకాన్ని 1970లో ప్రారంభించారు. పడవలో సముద్రం మధ్యకు వెళ్లి ఈ స్మారకాన్ని సందర్శించవచ్చు.
దీనికి సమీపంలోనే 133 అడుగుల ఎత్తైన తిరువళ్లువర్ విగ్రహం ఉంటుంది. తమిళ మహాకవి తిరువళ్లువర్ రచించిన తిరుక్కురళ్లోని 133 అధ్యాయాలకు ప్రతీకగా ఈ ఎత్తును నిర్ణయించారు. ఈ రెండు నిర్మాణాలు కన్యాకుమారి పర్యాటక గుర్తింపులో కీలకంగా నిలిచాయి.
కన్యాకుమారి పేరు వెనుక అమ్మవారి కథ
ఈ ప్రాంతానికి కన్యాకుమారి అనే పేరు రావడం వెనుక పురాణ నేపథ్యం ఉంది. ఇక్కడ కొలువైన కన్యాకుమారి అమ్మవారి ఆలయం ఎంతో ప్రసిద్ధి. పార్వతీదేవి కన్యారూపంలో ఇక్కడ వెలిశారని భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే ఈ ప్రాంతానికి ఆ పేరు వచ్చినట్లు చెబుతారు. సముద్ర తీరానికి సమీపంలో ఉన్న ఈ పురాతన ఆలయాన్ని సందర్శించేందుకు నిత్యం భక్తులు వస్తుంటారు.
ధనుష్కోడి కూడా ఇదేనా?
చాలామందికి కన్యాకుమారి, ధనుష్కోడి రెండూ ఒకటే అనే డౌట్ ఉంటుంది. కానీ ఈ రెండు ప్రాంతాలు వేర్వేరు. కన్యాకుమారి భారత ప్రధాన భూభాగానికి దక్షిణపు చివరి అంచు. ధనుష్కోడి రామేశ్వరం సమీపంలోని పాంబన్ దీవి చివరన ఉన్న ప్రాంతం. 1964లో వచ్చిన భారీ తుపాను ధనుష్కోడిని తీవ్రంగా దెబ్బతీసింది. ప్రస్తుతం శిథిలాలు, సముద్ర తీర అందాలతో ఈ ప్రాంతం పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తోంది.
గాంధీ మండపం.. మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణ
కన్యాకుమారిలో సందర్శించాల్సిన మరో ముఖ్యమైన ప్రదేశం గాంధీ మండపం. మహాత్మా గాంధీ అస్థికలను నిమజ్జనం చేయడానికి ముందు కొంతకాలం ఇక్కడ ఉంచారు. ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఈ స్మారకాన్ని నిర్మించారు. ఈ మండపం నిర్మాణంలోనూ ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. అక్టోబర్ 2న గాంధీజీ జయంతి సందర్భంగా సూర్యకిరణాలు ఆయన అస్థికలను ఉంచిన ప్రాంతంపై నేరుగా పడేలా దీన్ని రూపొందించారు.
ఎందుకంత ప్రత్యేకం?
భారతదేశ పటంలో చివరి అంచుల గురించి తెలుసుకోవాలనుకునేవారికి కన్యాకుమారి ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రదేశం. మూడు సముద్రాల సంగమం, సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, వివేకానంద రాక్ మెమోరియల్, తిరువళ్లువర్ విగ్రహం.. ఇలా ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఒకే ప్రాంతంలో కనిపిస్తాయి. అందుకే కన్యాకుమారి పేరు వినగానే లాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు.