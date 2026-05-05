Dudhsagar Waterfall: గోవాలో స్వర్గం.. ఈ ప్రదేశాన్ని అస్సలు మిస్ అవ్వకండి
Dudhsagar Waterfall: గోవా అనగానే కేవలం బీచ్లు, పబ్లు మాత్రమే గుర్తొస్తాయి. కానీ గోవాలో అందాల జలపాతాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిలో దూద్సాగర్ వాటర్ ఫాల్స్ ఒకటి. గోవా–కర్ణాటక సరిహద్దులోని పశ్చిమ కనుమల్లో ఉన్న ఈ జలపాతం కచ్చితంగా చూడాల్సిందే.
భారత్లోనే ఎత్తైన, అద్భుతమైన జలపాతం
దూద్సాగర్ జలపాతం సుమారు 300 మీటర్ల ఎత్తు నుంచి నాలుగు దశల్లో కిందికి జారుతుంది. ముఖ్యంగా వర్షాకాలం తర్వాత నీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల భారీ శబ్దంతో అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. ప్రకృతి శక్తిని దగ్గరగా చూడాలంటే ఇది సరైన ప్రదేశం.
రైల్వే బ్రిడ్జ్ – సినీ సన్నివేశంలా కనిపించే దృశ్యం
ఈ జలపాతంపై మధ్యలో ఒక రైల్వే బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది. ట్రైన్ బ్రిడ్జ్ మీదుగా వెళ్తున్నప్పుడు వెనక జలపాతం పడుతున్న దృశ్యం చూస్తే సినిమా సీన్లా ఉంటుంది. ఇది గోవాలో ఎక్కువగా ఫోటోలు తీసుకునే ప్రదేశాల్లో ఒకటి.
ప్రయాణమే ఒక అడ్వెంచర్
దూద్సాగర్ చేరుకోవడం కూడా ఒక ఎక్స్పీరియెన్స్. కూలేం లేదా క్యాసిల్ రాక్ ప్రాంతాల నుంచి జీప్ సఫారీ ద్వారా అడవుల్లో ప్రయాణించాలి. మధ్యలో చిన్న చిన్న వాగులు, గుట్టలు దాటుతూ వెళ్లడం వల్ల ఈ ట్రిప్ మరింత ఉత్సాహంగా ఉంటుంది.
పశ్చిమ కనుమల అటవీ సంపద మధ్యలో
ఈ జలపాతం భగవాన్ మహావీర్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చుయెరీలో ఉంది. చుట్టూ గాఢమైన అడవులు, పక్షులు, కోతులు, సీతాకోకచిలుకలు వంటి అనేక జీవజాలం కనిపిస్తాయి. ప్రకృతి ప్రేమికులకు ఇది నిజమైన స్వర్గంగా చెప్పొచ్చు.
ఫోటోగ్రఫీ, స్విమ్మింగ్
జలపాతం కింద ఒక సహజ సరస్సు ఉంటుంది. అక్కడ కొంతవరకు నీటిలోకి వెళ్లి చల్లదనం ఆస్వాదించవచ్చు. అయితే నీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉంటే ప్రమాదం పొంచి ఉంటుందని గుర్తించాలి. అలాగే మబ్బుల మధ్య పడుతున్న నీరు, అడవి దృశ్యాలు అన్నీ కలిపి ఫోటోగ్రఫీకి ఇది అద్భుతమైన ప్రదేశంగా చెప్పొచ్చు.
వెళ్లడానికి ఉత్తమ సమయం
అక్టోబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు వెళ్లడం మంచిది. వర్షాకాలం తర్వాత నీరు బాగా ఉంటుంది, అలాగే ప్రయాణం కూడా సులభంగా ఉంటుంది. భారీ వర్షాల్లో జీప్ సఫారీకి పరిమితులు ఉండవచ్చు. ఈ ప్రదేశానికి వెళ్లే సమయంలో జారకుండా ఉండే షూస్ వేసుకోవాలి.