Business Idea: ఇదే సరైన సమయం.. ఈ బిజినెస్తో ఇల్లు కదలకుండా నెలకు వేలల్లో ఆదాయం ఖాయం
Business Idea: ఇంట్లో నుంచే ప్రారంభించే వ్యాపారాల్లో పచ్చళ్ల తయారీ ఒకటి. తక్కువ పెట్టుబడి, సులభమైన ప్రాసెస్, స్థిరమైన డిమాండ్ ఈ బిజినెస్కు బలం. సరైన ప్లానింగ్తో చేస్తే ఇది చిన్న స్థాయి నుంచి పెద్ద బ్రాండ్గా మారే అవకాశం కూడా ఉంది.
పచ్చళ్ల వ్యాపారం ఎందుకు బెస్ట్ ఆప్షన్?
భారతీయ ఆహారంలో పచ్చళ్లకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ప్రతి ఇంట్లో రోజూ ఉపయోగించేది కావడంతో డిమాండ్ ఎప్పుడూ తగ్గదు. ముఖ్యంగా వేసవిలో మామిడికాయ పచ్చళ్లు, అలాగే చికెన్, ఫిష్ పచ్చళ్లకు కూడా మంచి మార్కెట్ ఉంది. ఇంట్లో తయారైనవి ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాయని భావనతో కస్టమర్లు హోమ్మేడ్ ప్రోడక్ట్స్ వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులోనూ ప్రస్తుతం మారిన జీవన విధానం, వర్క్ కల్చర్తో ఇంట్లో పచ్చళ్లు తయారు చేసుకునే వారి సంఖ్య తగ్గుతోంది. దీంతో పచ్చళ్లకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది.
ఎంత పెట్టుబడి అవసరం?
పచ్చళ్ల వ్యాపారం చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభించాలంటే సుమారు రూ. 10,000 నుంచి రూ. 20,000 వరకు పెట్టుబడి సరిపోతుంది. ఈ పెట్టుబడిలో ప్రధానంగా ఉండే ఖర్చుల విషయానికొస్తే.. మామిడికాయలు లేదా ఇతర కూరగాయలు, నూనె, మసాలాలు, జార్లు, కంటైనర్లు, ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్, లేబుల్స్, బ్రాండింగ్ వంటివి కావాల్సి ఉంటుంది. మొదట చిన్న పరిమాణంలో తయారు చేసి.. అమ్మకం పెరిగే కొద్దీ పెట్టుబడిని పెంచడం మంచిది.
తయారీ విధానం
ఈ వ్యాపారం కోసం పెద్ద స్థలం అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఒక శుభ్రమైన గది ఉంటే చాలు. శుభ్రతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ, మంచి నాణ్యమైన నూనె, మసాలాలు వాడాలి. ఇది కస్టమర్లను ఆకర్షిస్తుంది. ఇక స్టోరేజ్ సరైన విధంగా ఉండాలి. అలాగే అవకాయ, గోంగూర, చికెన్, ఫిష్ వంటి రకరకాల పచ్చళ్లను తయారు చేయాలి. క్వాలిటీ బాగుంటే కస్టమర్లు తిరిగి మళ్లీ కొనుగోలు చేస్తారు. అందుకే మీ బ్రాండ్ను కూడా నాణ్యత ప్రాధాన్యంగా ప్రచారం చేసుకోవాలి.
ఎలా విక్రయించాలి.?
పచ్చళ్ల వ్యాపారం విజయానికి మార్కెటింగ్ చాలా ముఖ్యం. మారిన కాలంతో పాటు మార్కెటింగ్ వ్యూహాలను కూడా మార్చాలి. అందుకే వాట్సాప్, ఫేస్బుక్ వంటి వాటి ద్వారా ప్రచారం చేస్తూ ఆర్డర్లను స్వీకరించాలి. అలాగే అమెజాన్, మీషో వంటి ప్లాట్ఫార్మ్స్లో విక్రయించవచ్చు. వీటితో పాటు స్థానిక షాపులకు సరఫరా చేయొచ్చు. చిన్న స్టాల్ లేదా షాప్ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.
లాభాలు ఎలా ఉంటాయి?
పచ్చళ్ల వ్యాపారం సరైన విధంగా చేస్తే మంచి లాభాలు వస్తాయి. మొదటి దశలో నెలకు రూ. 20,000 నుంచి రూ. 30,000 వరకు లాభం పొందొచ్చు. ఒకవేళ కస్టమర్ బేస్ పెరిగితే ఆదాయం మరింత పెరుగుతుంది. పెద్ద స్థాయిలో తయారీకి వెళ్తే ఆటోమేటిక్ ప్యాకింగ్ మిషన్లు ఉపయోగించవచ్చు. ఇటీవలి కాలంలో విదేశాలకు పచ్చళ్ల ఎగుమతి కూడా భారీగా పెరుగుతోంది. తెలుగు ప్రజలు విదేశాల్లో ఎక్కువగా ఉండటంతో అక్కడికి పచ్చళ్లకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. దానిని కూడా క్యాష్ చేసుకోవచ్చు.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలను కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. ఈ వ్యాపారం మొదలుపెట్టే ముందు అంతకు ముందు ఈ రంగంలో అనుభవం ఉన్న వారిని నేరుగా సంప్రదించడం ఉత్తమం.