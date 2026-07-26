Travel Tips: కారు, బస్సు ప్రయాణం పడడం లేదా? వాంతులు అవుతుంటే ఈ చిన్న పని చేయండి
Travel Tips: కొంతమందికి కారు, బస్సు ప్రయాణాలు పడవు. వాంతులు, తల తిరగడంతో నరకంగా మారుతుంది. ఇకపై ట్రావెల్ సిక్ నెస్ రాకుండా ఉండాలంటే ఇక్కడ చిన్న చిన్న టిప్స్ ఇచ్చాము.
ప్రయాణంలో వాంతులు ఎందుకు వస్తాయి?
వాహనాల్లో వెళ్లేటప్పుడు కొందరికి వాంతులు రావడాన్ని 'మోషన్ సిక్నెస్' అంటారు. మన కళ్లు కారు లోపల వస్తువులు కదలడం లేదని మెదడుకు సిగ్నల్ పంపుతాయి. కానీ, అదే సమయంలో చెవి లోపల ఉండే బ్యాలెన్సింగ్ భాగం (Inner Ear) వాహనం కదులుతోందని గ్రహించి మెదడుకు చెబుతుంది. ఇలా రెండు రకాల సమాచారం ఒకేసారి మెదడుకు చేరడంతో, అది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. ఫలితంగా నీరసం, తల తిరగడం, వాంతులు వంటి ఫీలింగ్స్ కలుగుతాయి. దాదాపు 35% మంది ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటారు. ఇది చాలా సాధారణ సమస్య, భయపడాల్సిన పనిలేదు.
ప్రయాణానికి ముందు ఏం తినాలి?
ప్రయాణానికి గంట ముందు, ఎక్కువగా నూనె ఉన్న, బరువైన ఆహారం తినొద్దు. దానికి బదులుగా ఇడ్లీ, యాపిల్, బిస్కెట్ లేదా అరటిపండు లాంటి తేలికగా జీర్ణమయ్యేవి తినండి. కారం, పులుపు, తీపి ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్స్కు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఖాళీ కడుపుతో కూడా ప్రయాణం మొదలుపెట్టొద్దు. అలా చేస్తే వాంతి ఫీలింగ్ ఇంకా ఎక్కువవుతుంది. ప్రయాణానికి 45 నిమిషాల ముందు లైట్గా తినడం బెస్ట్.
సరైన సీటును ఎలా ఎంచుకోవాలి?
కారులో వెళ్లేటప్పుడు వీలైనంత వరకు ముందు సీట్లో కూర్చోండి. అప్పుడు రోడ్డు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది, బయటి దృశ్యాలను నేరుగా చూడొచ్చు. ఇది బ్రెయిన్కు సరైన సిగ్నల్స్ పంపడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. బస్సులో అయితే, ముందువైపు కిటికీ పక్కన సీటు తీసుకోండి. దీనివల్ల రోడ్డు, ఆకాశం వంటి స్థిరమైన దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి. బస్సు వెనుక సీట్లలో కుదుపులు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి, వాంతులు అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ. ముందు సీట్లలో కూర్చోవడం వల్ల దాదాపు 60% మందిలో ఈ సమస్య తగ్గుతుందని కొన్ని స్టడీస్ చెబుతున్నాయి.
ప్రయాణంలో చేయాల్సినవి!
ప్రయాణంలో కిటికీ నుంచి దూరంగా ఉన్న దృశ్యాలను చూడటం మంచిది. ఉదాహరణకు, హోరిజోన్ లేదా దూరంగా ఉన్న కొండల వంటి కదలకుండా ఉండే వాటిపై మీ చూపు నిలపండి. ఇది బ్రెయిన్కు కరెక్ట్ సిగ్నల్స్ పంపడంలో సాయపడుతుంది. కారులో మంచి గాలి వచ్చేలా చూసుకోండి; కిటికీ కొద్దిగా తెరిస్తే ఫ్రెష్ గాలి వస్తుంది. పుస్తకాలు చదవడం, సెల్ఫోన్ చూడటం వంటివి ఆపేయండి. దానికి బదులుగా పాటలు వినడం లేదా పక్కనున్న వారితో మాట్లాడటం చేయొచ్చు. ప్రతి 15 నిమిషాలకు ఒకసారి లోతుగా శ్వాస తీసుకోవడం కూడా మేలు చేస్తుంది.
వాంతులు ఆపే 5 సులభమైన మార్గాలు!
వాంతులు రాకుండా ఉండేందుకు మరికొన్ని మార్గాలున్నాయి. ఇవి చాలామందికి ఉపయోగపడతాయి. మొదటిది, అల్లం మిఠాయి లేదా అల్లం టీ తాగడం వల్ల వికారం తగ్గుతుంది. రెండోది, చేతులకు 'ఆక్యుప్రెషర్' రిస్ట్ బ్యాండ్స్ పెట్టుకోవడం కొందరికి మంచి ఫలితాన్నిస్తుంది. మూడోది, కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు లేదా కొబ్బరి నీళ్లు తాగుతూ శరీరాన్ని హైడ్రేట్గా ఉంచుకోండి. నాలుగోది, వాహనంలోని పెట్రోల్ లేదా ఆహార వాసనలకు దూరంగా ఉండి, పుదీనా లేదా నిమ్మ వాసన చూడండి. ఐదోది, లాంగ్ జర్నీస్లో ప్రతి 2 గంటలకు ఒకసారి కిందకు దిగి కాసేపు నడవండి. ఈ టిప్స్ మీ ప్రయాణాలను హ్యాపీగా మారుస్తాయి.