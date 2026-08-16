Alcohol Mixing: ఆల్కహాల్లో సోడా కలపాలా? లేక నీళ్లు కలపాలా? నిపుణులు చెప్పే నిజాలివే!
Alcohol Mixing: మద్యంలో నీళ్లు కలపాలా, సోడా కలుపుకోవాలా అనే సందేహం ఎక్కువ మందిలో ఉంటుంది. కొందరు ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకుంటారు. అసలు ఆల్కహాల్ లో ఏది కలుపుకోవాలి?
మద్యంలో ఏం కలపాలి?
మద్యం తాగేవారి సంఖ్య ఎక్కువగానే ఉంది. అయితే చాలామందికి ఓ పెద్ద సందేహం ఉంటుంది. డ్రింక్స్లో నీళ్లు కలపాలా లేక సోడానా? ఐస్ క్యూబ్స్ ఎందుకు వేసుకోవాలి? ఈ విషయంలో ఉన్న అపోహలపై ప్రముఖ ఆరోగ్య నిపుణుడు డాక్టర్ రాజు సైంటిఫిక్గా సమాధానాలు ఇచ్చారు.
డాక్టర్ రాజు చెబుతున్న ప్రకారం మన శరీరంలోని కణాలు, గుండె, లేదా లివర్ ఎప్పుడూ కూడా ఆల్కహాల్ లాంటి పానీయం కావాలని కోరుకోవు. అసలు అది శరీరానికి అవసరమే లేదు. కేవలం మానసిక సంతృప్తి కోసం ఆల్కహాల్ తాగుతూ ఉంటారు. మద్యంలో వేర్వేరు ద్రవాలు కలిపినప్పుడు శరీరంపై కలిగే ప్రభావాలు కూడా తేడాగా ఉంటాయి.
ఐస్ క్యూబ్స్ వేస్తే
చాలామంది డ్రింక్స్లో ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకుని తాగడం చూసే ఉంటారు. ఐస్ వల్ల నోటిలోని నరాలు మొద్దుబారిపోతాయి. అందుకే మద్యం చేదుగా అనిపించదని డాక్టర్ రాజు వివరిస్తున్నారు.
సోడా కలిపితే
మద్యంలో సోడా కలిపినప్పుడు, అందులోని గ్యాస్ కడుపులో ఉన్న ఆల్కహాల్ను వేగంగా చిన్న ప్రేగులోకి నెడుతుంది. దీనివల్ల ఆల్కహాల్ రక్తంలోకి చాలా స్పీడ్గా కలిసిపోయి 'కిక్' తొందరగా వస్తుంది. శరీరంపై వేగంగా ప్రభావం చూపే పద్ధతి ఇది.
కూల్స్ డ్రింక్స్ కలిపితే
స్ప్రైట్ లేదా ఇతర కూల్ డ్రింక్స్ కలిపినప్పుడు, వాటిలో ఉండే అధిక గ్లూకోజ్ (చక్కెర) శరీరంలో షుగర్ లెవెల్స్ను పెంచుతుంది. ఇది శరీరాన్ని డీహైడ్రేట్ చేస్తుంది. అందుకే మరుసటి రోజు తీవ్రమైన హ్యాంగోవర్, తలనొప్పి వస్తాయని డాక్టర్ రాజు హెచ్చరించారు.
ఒక గ్లాస్ కాక్ టెయిల్ తాగితే
జ్యూస్లు, పండ్లు, రకరకాల ఫ్లేవర్లతో కలిపి చేసే కాక్టెయిళ్లలో చక్కెర, క్యాలరీలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. డాక్టర్ రాజు ప్రకారం, ఒక గ్లాస్ కాక్టెయిల్ తాగితే, ఒక పూట భోజనం చేసినన్ని క్యాలరీలు శరీరానికి అందుతాయి.
మద్యపానం ఆరోగ్యానికి ఎప్పటికీ మంచిది కాదు. ఒకవేళ ఈ అలవాటును మానుకోలేకపోతే, వీలైనంత తక్కువ మోతాదులో తీసుకోవాలి. శరీరానికి హాని జరగకుండా జాగ్రత్తపడటం చాలా ముఖ్యం అని డాక్టర్ రాజు సూచించారు.