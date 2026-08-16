Collar Neck Blouse: లేటెస్ట్ కాలర్ నెక్ మోడల్స్.. అందరి చూపు మీవైపే

ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే బ్లౌజు డిజైన్ ఇది. సింపుల్ చీరకు అయినా మంచి లుక్ ఇస్తుంది. ఎలాంటి జ్యూవెలరీ వేసుకోకపోయినా అందంగా కనిపిస్తారు..
ఇలాంటి డిజైన్ చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. సింపుల్ గా కాలర్ నెక్ నచ్చకపోతే… ఆ కాలర్ మీద ఇలా వర్క్ చేయించుకోవచ్చు. చాలా మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
ఎలాంటి వర్క్ లేకపోయినా, జ్యూవెలరీ లేకపోయినా హెవీ లుక్ కావాలి అంటే… ఇలాంటి కాలర్ డిజైన్ ఎంచుకుంటే సరిపోతుంది. చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
ఇలాంటి డిజైన్లు చాలా ట్రెండీ లుక్ ఇస్తాయి. పైన ట్రాన్సపరేంట్ క్లాత్ కి.. స్టోన్స్ తో డిజైన్ చేశారు. ఇలాంటి బ్లౌజుకి స్లీవ్స్ కూడా మంచి లుక్ ఇస్తాయి.
మీ చీర డిజైన్ ఆధారంగా.. ఇలాంటి బ్లౌజు డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు. రెండు రకాల క్లాతులతో ఇలా ట్రెండీగా కుట్టించుకోవచ్చు.
ఇలాంటి డిజైన్లు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. మెడలో ఎలాంటి జ్యూవెలరీ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
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