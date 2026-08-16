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Collar Neck Blouse: లేటెస్ట్ కాలర్ నెక్ మోడల్స్.. అందరి చూపు మీవైపే

life Aug 16 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Blouse Trends
Telugu

కాలర్ నెక్ బ్లౌజు..

ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే బ్లౌజు డిజైన్ ఇది. సింపుల్ చీరకు అయినా మంచి లుక్ ఇస్తుంది. ఎలాంటి జ్యూవెలరీ వేసుకోకపోయినా అందంగా కనిపిస్తారు..

Image credits: Blouse Trends
Telugu

ట్రెండింగ్ డిజైన్...

ఇలాంటి డిజైన్ చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. సింపుల్ గా కాలర్ నెక్ నచ్చకపోతే… ఆ కాలర్ మీద ఇలా వర్క్ చేయించుకోవచ్చు. చాలా మంచి లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Blouse Trends
Telugu

హెవీ లుక్ ఇచ్చే డిజైన్..

ఎలాంటి వర్క్ లేకపోయినా, జ్యూవెలరీ లేకపోయినా హెవీ లుక్ కావాలి అంటే… ఇలాంటి కాలర్ డిజైన్ ఎంచుకుంటే సరిపోతుంది. చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Blouse Trends
Telugu

ట్రెండీ డిజైన్..

ఇలాంటి డిజైన్లు చాలా ట్రెండీ లుక్ ఇస్తాయి. పైన ట్రాన్సపరేంట్ క్లాత్ కి.. స్టోన్స్ తో డిజైన్ చేశారు.  ఇలాంటి బ్లౌజుకి స్లీవ్స్ కూడా మంచి లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Blouse Trends
Telugu

సింపుల్ మోడల్...

మీ చీర డిజైన్ ఆధారంగా.. ఇలాంటి బ్లౌజు డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు. రెండు రకాల క్లాతులతో ఇలా ట్రెండీగా కుట్టించుకోవచ్చు.

Image credits: Blouse Trends
Telugu

కాలర్ నెక్ డిజైన్...

ఇలాంటి డిజైన్లు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. మెడలో ఎలాంటి జ్యూవెలరీ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Blouse Trends

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