Ghee Rice: వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?
Ghee Rice: వేడి వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఇది కేవలం రుచి కోసమే కాదు అనేక రకాలుగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ప్రతిరోజూ వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని తిని చూడండి ఎంత రుచిగా ఉంటుందో.
వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి ఎందుకు కలుపుకోవాలి?
వేడి వేడి అన్నం మీద ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని కలుపుకుని తింటే ఆ తృప్తే వేరు. దక్షిణ భారతదేశంలో నెయ్యి అన్నం చేసుకుని తింటారు. వేడి అన్నంలో నెయ్యి, చిటికెడు ఉప్పు వేసుకుని కలుపుకుని తింటే రుచి అదిరిపోతుంది. ఉత్తర భారతదేశంలో పప్పు-అన్నం మొదటి ముద్దలో నెయ్యి కలుపుకుని తినడం వరకు.. ఈ అలవాటు తరతరాలుగా వస్తోంది. నెయ్యిని తినడం కేవలం ఒక ఆహారపు అలవాటు మాత్రమే కాదు… ఇది ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మంచిది. బ్యాలెన్స్డ్ డైట్లో భాగంగా వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి కలుపుకుని తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. పోషకాలను శరీరం బాగా గ్రహిస్తుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కంట్రోల్ చేయడంతో పాటు గట్ హెల్త్ను కాపాడటంలో నెయ్యి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
కార్బోహైడ్రేట్ల శోషణ వేగాన్ని తగ్గిస్తుంది
తెల్ల అన్నంలో కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండటంతో పాటు దాని గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (Glycaemic Index) కూడా ఎక్కువే. దీనివల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారానికి కొవ్వు తోడైనప్పుడు, జీర్ణాశయం నుంచి ఆహారం బయటకు వెళ్లే వేగం (gastric emptying) తగ్గుతుంది. ఫలితంగా గ్లూకోజ్ రక్తంలో వెంటనే కలవకుండా నెమ్మదిగా చేరుతుంది.
రీసెర్చ్గేట్ (ResearchGate) లో ప్రచురితమైన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం, 103 మంది టైప్-2 డయాబెటిస్ రోగులకు 3 నెలల పాటు నెయ్యితో వండిన తెల్ల అన్నం పెట్టారు. ఈ డైట్ మార్పుకు ముందు, తర్వాత వారి HbA1c స్థాయిలను పరీక్షించారు. ఇందులో 86.41% మంది రోగులలో HbA1c స్థాయిలు తగ్గినట్లు గుర్తించారు. కేవలం 13.59% మందికి మాత్రమే పెరిగింది.
పరిశోధకుల ప్రకారం, నెయ్యితో వండిన తెల్ల అన్నం రోగుల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పెంచలేదు. నెయ్యి మ్యాజిక్ చేసే మందు కాకపోయినా, వట్టి అన్నం తినడం కంటే కాస్త నెయ్యి కలుపుకుని తినడం వల్ల శరీరానికి స్థిరమైన శక్తి అందుతుంది.
శరీరానికి మేలు చేసే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్
నెయ్యిలో సంతృప్త కొవ్వు (saturated fat) ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, బ్యూట్రిక్ యాసిడ్ (butyric acid) లాంటి షార్ట్-చైన్, మీడియం-చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సహజంగానే పుష్కలంగా ఉంటాయి. పెద్దప్రేగు లోపలి కణాలకు అవసరమైన ముఖ్యమైన శక్తిని బ్యూట్రేట్ ఇస్తుంది కాబట్టి, సైన్స్ ప్రపంచం దీనిపై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతోంది. 'హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఘీ: రివ్యూ ఆఫ్ ఆయుర్వేద అండ్ మోడ్రన్ సైన్స్ పర్స్పెక్టివ్స్' అనే అధ్యయనం ప్రకారం, నెయ్యిలోని ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్లు, బయో-యాక్టివ్ సమ్మేళనాలు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి.
జ్ఞాపకశక్తి, జీర్ణక్రియ, పోషణ, ఉత్సాహానికి నెయ్యి సహాయపడుతుందని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. గుండె ఆరోగ్యం, గాయాలు మానడం, చర్మ ఆరోగ్యంపై నెయ్యి ప్రభావాన్ని ఆధునిక పరిశోధనలు విశ్లేషించాయి. నెయ్యిలోని ప్రత్యేకమైన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వల్ల వైద్యపరమైన ప్రయోజనాలు ఉండొచ్చని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నా, దీనిపై ఇంకా పరిశోధనలు జరగాల్సి ఉంది. ఒక స్పూన్ నెయ్యిలో బ్యూట్రేట్ పరిమాణం తక్కువే కాబట్టి, దీన్ని పూర్తి వైద్య చికిత్సగా పరిగణించలేం. కానీ, పాల కొవ్వుల పోషక విలువలను ఇది ఎన్నో రెట్లు పెంచుతుంది.