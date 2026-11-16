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Earrings: చీరలమీదకు గ్రాండ్ లుక్ ఇచ్చే ఇయర్ రింగ్స్

life Nov 16 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:chat gpt, pinterest and instagram
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టెంపుల్ డిజైన్...

సింపుల్ చీర లేదా ఎత్నిక్ డ్రెస్‌లపైకి టెంపుల్ డిజైన్ పెర్ల్ ఇయర్ రింగ్స్‌ను మీరు ట్రై చేయొచ్చు.

Image credits: Unniyarcha
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సింపుల్ హార్ట్ షేప్ డిజైన్ విత్ పెర్ల్

పండుగ సీజన్‌లో ఎత్నిక్ డ్రెస్‌లపైకి హార్ట్ షేప్ డిజైన్ పెర్ల్ ఇయర్ రింగ్స్ పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతాయి.

Image credits: Unniyarcha
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లేయర్డ్ పెర్ల్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

లేయర్డ్ పెర్ల్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ మీకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. వీటిని మీరు 200 రూపాయల లోపు ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Image credits: Unniyarcha
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టెంపుల్ డిజైన్ మినిమల్ పెర్ల్ ఇయర్ రింగ్స్

చీరలపై లేయర్డ్ పెర్ల్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. మార్కెట్లో వీటిలో ఎన్నో రకాల డిజైన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Image credits: Unniyarcha
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కుందన్ విత్ పెర్ల్ ఇయర్ రింగ్స్

సల్వార్ సూట్‌లపైకి కుందన్ విత్ పెర్ల్ ఇయర్ రింగ్స్ ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.

Image credits: Unniyarcha jewelry
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స్టేట్‌మెంట్ పెర్ల్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

స్టేట్‌మెంట్ పెర్ల్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్‌ను సైతం మీరు కేవలం 200 రూపాయల లోపు ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

Image credits: Unniyarcha jewelry

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