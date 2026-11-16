ఒక స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకుని కనుబొమ్మలకు రాసి మసాజ్ చేయాలి. ఇది కనుబొమ్మలు చక్కగా ఉండడానికి సహాయపడుతుంది.
వారానికి ఒకటి లేదా రెండు రోజులు కనుబొమ్మలపై కొబ్బరి నూనె రాసి మసాజ్ చేయాలి. ఇది కనుబొమ్మలను ఒత్తుగా చేస్తుంది.
వేలి చివర్లో కొద్దిగా ఆముదం తీసుకుని కనుబొమ్మలకు రాయాలి. ఆ తర్వాత బాగా మసాజ్ చేస్తే సరిపోతుంది.
కనుబొమ్మలపై కలబంద జెల్ రాసుకోవడం కూడా చాలా మంచిది. ఇది కనుబొమ్మలకు తేమను అందిస్తుంది.
ఉల్లిపాయ రసాన్ని కనుబొమ్మలకు రాసి ఐదు నిమిషాల పాటు మసాజ్ చేయాలి. ఇలా రెగ్యులర్ గా చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
గుడ్డు తెల్లసొన కనుబొమ్మలు ఒత్తుగా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. కాటన్ ని తెల్లసొనలో ముంచి 20 నిమిషాల పాటు కనుబొమ్మలపై మసాజ్ చేయాలి.
Potato: బంగాళాదుంప తొక్కతో తినాలా? లేకుండా తినాలా?
Hair Loss: జుట్టు విపరీతంగా రాలుతోందా? ఈ తప్పులు చేయకండి
Bangle Designs: చేతుల అందాన్ని పెంచే గాజుల డిజైన్లు.. చూసేయండి
Gold Ring: చిన్నారుల కోసం బంగారు ఉంగరాలు.. ఎంత క్యూట్ గా ఉన్నాయో!