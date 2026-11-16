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కనుబొమ్మలు ఒత్తుగా, నల్లగా ఉండాలంటే ఇవి ఫాలో అయితే చాలు!

life Nov 16 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
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ఆలివ్ ఆయిల్

ఒక స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకుని కనుబొమ్మలకు రాసి మసాజ్ చేయాలి. ఇది కనుబొమ్మలు చక్కగా ఉండడానికి సహాయపడుతుంది.

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కొబ్బరి నూనె

వారానికి ఒకటి లేదా రెండు రోజులు కనుబొమ్మలపై కొబ్బరి నూనె రాసి మసాజ్ చేయాలి. ఇది కనుబొమ్మలను ఒత్తుగా చేస్తుంది.

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ఆముదం

వేలి చివర్లో కొద్దిగా ఆముదం తీసుకుని కనుబొమ్మలకు రాయాలి. ఆ తర్వాత బాగా మసాజ్ చేస్తే సరిపోతుంది.

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కలబంద జెల్

కనుబొమ్మలపై కలబంద జెల్ రాసుకోవడం కూడా చాలా మంచిది. ఇది కనుబొమ్మలకు తేమను అందిస్తుంది.

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ఉల్లిపాయ

ఉల్లిపాయ రసాన్ని కనుబొమ్మలకు రాసి ఐదు నిమిషాల పాటు మసాజ్ చేయాలి. ఇలా రెగ్యులర్ గా చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. 

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గుడ్డు తెల్లసొన

గుడ్డు తెల్లసొన కనుబొమ్మలు ఒత్తుగా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. కాటన్ ని తెల్లసొనలో ముంచి 20 నిమిషాల పాటు కనుబొమ్మలపై మసాజ్ చేయాలి.

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