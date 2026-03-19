Cost of Living: మనదేశంలో నెలకు ఎంత జీతం వస్తే ఒక కుటుంబం సంతోషంగా జీవించగలదో తెలుసా?
Cost of Living: మనదేశంలో ఏ నగరంలో అయినా నలుగురు సభ్యులున్న ఒక కుటుంబం సంతోషంగా జీవించాలంటే ఎంత జీతం అవసరమో తెలుసుకునేందుకు సర్వే జరిగింది. ఆ సర్వేలో ఏ నగరంలో ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుందో కూడా వివరించింది.
ఏ నగరంలో ఖర్చు ఎక్కువ?
మనదేశంలో మధ్యతరగతి కుటుంబాలే ఎక్కువ. భారత్లోని వివిధ నగరాల్లో జీవన వ్యయం వేర్వేరుగా ఉంటుంది. మన దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీ ఒక కుటుంబం జీవించాలంటే ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. ఇక ఆర్థిక రాజధాని అయినా ముంబైలో బతకాలంటే ఇంకా ఖర్చు ఎక్కువ. ఈ రెండు నగరాలతో పోలిస్తే చెన్నై, కోల్కతాలో అయ్యే ఖర్చు కాస్త తక్కువనే చెప్పాలి. ఇక బెంగళూరు, హైదరాబాద్, అహ్మదాబాద్ వంటి నగరాల్లో కూడా జీవన వ్యయం మరికొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగని మరీ తక్కువేమీ కాదు.
నెలకు ఎంత జీతం రావాలి?
ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థ నిర్వహించిన సర్వే ప్రకారం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇండియాలో ఒక కుటుంబం సంతోషంగా జీవించాలంటే ఆ ఇంటి యజమాని నెలకు రూ.98,000 సంపాదించాలి. ఇందులో ఇంటి అద్దె కాకుండా జీవించడానికి నెలకు రూ. 27,300 ఖర్చు అవుతాయి.
ఈ జీవన వ్యయాన్ని లెక్కించిన అంతర్జాతీయ సంస్థ నెల వారీ ఖర్చుల్లో ఆహారం, నిత్యావసరాలు, రవాణా ఛార్జీలు, వినోదం వంటి ఖర్చులను పరిగణనలోకి తీసుకుంది. ఇంటి అద్దెను ఈ లెక్కలో చేర్చలేదు. ఎందుకంటే వేర్వేరు నగరాలు, ప్రాంతాల్లో ఇంటి అద్దెలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. ఇంట్లో ఉండే సౌకర్యాలను బట్టి కూడా అద్దె మారుతుంది.
ముంబైలో ఎక్కువ
ఇంటి అద్దెలు ఎలా ఉంటాయి?
భారత నగరాల్లోని ప్రధాన ప్రాంతాల్లో 1BHK ఫ్లాట్ అద్దె నెలకు సుమారు రూ. 14,000 ఉంటుంది. అదే శివారు ప్రాంతాల్లో అయితే రూ. 9,000 వరకు ఉంటుంది. రెస్టారెంట్లో ఒకరికి భోజనానికి రూ. 200 నుంచి రూ. 500 వరకు అవుతుంది. లీటర్ పాలకు రూ. 60, అరకిలో బ్రెడ్కు రూ. 40, కిలో బియ్యానికి రూ. 60 వరకు ఉంటుంది. వీటికి బస్సు, ట్రైన్, మెట్రో, క్యాబ్ ఛార్జీలు అదనం.
ముంబై, ఢిల్లీలో జీవన వ్యయం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఇల్లు లేదా ఫ్లాట్ కొనుగోలు, అమ్మకాల విషయంలో హైదరాబాద్, పుణె వంటి నగరాల్లో మంచి ధర లభిస్తుంది. కొనుగోలు శక్తి జాబితాలో ఢిల్లీ, ముంబై కంటే హైదరాబాద్ (154వ ర్యాంక్), పుణె (152వ ర్యాంక్) ముందున్నాయి.