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- DMart vs Reliance Smart vs More: డీమార్ట్, రిలయన్స్ స్మార్ట్, మోర్.. నెలవారీ సరుకులకు ఏది బెస్ట్?
DMart vs Reliance Smart vs More: డీమార్ట్, రిలయన్స్ స్మార్ట్, మోర్.. నెలవారీ సరుకులకు ఏది బెస్ట్?
DMart vs Reliance Smart vs More: ప్రతి కుటుంబం నెల నెలా ఇంటి సరుకులు కొనడం తప్పనిసరి. అయితే ఎక్కడ కొనుగోలు చేస్తే తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ సరుకులు వస్తాయి? డీమార్ట్, రిలయన్స్ స్మార్ట్, మోర్.. ఈ మూడింటిలో నెలవారీ సరుకులకు ఏది బెస్టో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
డీమార్ట్, రిలయన్స్ స్మార్ట్, మోర్ లో దేనిలో ధరలు తక్కువ
ప్రతి నెల ఇంటికి కావాల్సిన సరుకులు కొనడం ప్రతి కుటుంబానికి తప్పనిసరి పని. బియ్యం, పప్పులు, నూనె, పిండి, చక్కెర, మసాలా దినుసులు, సబ్బులు, షాంపూలు, డిటర్జెంట్లు ఇలా నెలవారీ సరుకుల జాబితా పెద్దగానే ఉంటుంది. అయితే ఒకే స్టోర్ లో అవసరమైన వస్తువులన్నీ దొరికితే టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది. ఖర్చును కూడా నియంత్రించుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం నెలవారీ సరుకుల కోసం చాలామంది డీమార్ట్, రిలయన్స్ స్మార్ట్, మోర్ వంటి సూపర్మార్కెట్లను ఎంచుకుంటున్నారు. అయితే వీటిలో ఏది తక్కువ ధరకు మంచి సరుకులు అందిస్తుంది? ఎక్కడ ఎక్కువ ఆఫర్లు ఉంటాయి? ఏ స్టోర్లో నెలవారీ షాపింగ్ చేస్తే డబ్బు ఆదా అవుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
డీమార్ట్
నెలవారీ కిరాణా సరుకుల కోసం చాలామంది డీమార్ట్ను ఎంచుకోవడానికి ప్రధాన కారణం ధరలు. రోజువారీ అవసరాలకు ఉపయోగించే అనేక వస్తువులపై ధరలు కాస్త తక్కువగా కనిపించడం డీమార్ట్ ప్రత్యేకత. బియ్యం, పప్పులు, నూనె, చక్కెర, పిండి వంటి గ్రోసరీ ఉత్పత్తులతో పాటు సబ్బులు, డిటర్జెంట్లు, షాంపూలు, పర్సనల్ కేర్ ఉత్పత్తులు కూడా ఒకే చోట లభిస్తాయి. నెలకు పెద్ద మొత్తంలో సరుకులు కొనేవారికి ధరల తేడా మొత్తం బిల్లులో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అందుకే బడ్జెట్కు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే కుటుంబాలకు డీమార్ట్ మంచి ఆప్షన్.
రిలయన్స్ స్మార్ట్
గ్రోసరీతో పాటు కూరగాయలు, పండ్లు, డెయిరీ ఉత్పత్తులు వంటివి రిలయన్స్ స్మార్ట్ లో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా తాజా కూరగాయలు, పండ్లు వంటి వాటిని కూడా నెలవారీ లేదా వారపు షాపింగ్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే కుటుంబాలకు ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. వివిధ బ్రాండ్ల ఉత్పత్తులతో పాటు రిలయన్స్కు చెందిన ప్రైవేట్ లేబుల్ ఉత్పత్తులు కూడా కొన్ని కేటగిరీల్లో కనిపిస్తాయి. అలాగే కాలానుగుణంగా డిస్కౌంట్లు, ప్రమోషన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. గ్రోసరీతో పాటు ఫ్రెష్ ప్రొడ్యూస్ను కూడా ఒకే చోట కొనాలనుకునే వారికి రిలయన్స్ స్మార్ట్ మంచి ఎంపిక.
మోర్
మోర్ స్టోర్లలో కూడా రోజువారీ అవసరాలకు సంబంధించిన గ్రోసరీ, హోమ్ కేర్, పర్సనల్ కేర్, ఫుడ్, ఇతర వస్తువులు లభిస్తాయి. మీ ఇంటికి దగ్గరలో మోర్ స్టోర్ ఉంటే, ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించకుండా అవసరమైన నెలవారీ సరుకులు కొనుగోలు చేయడానికి ఇది సౌకర్యవంతమైన ఎంపిక. కొన్ని ఉత్పత్తులపై ఆఫర్లు లేదా ప్రమోషన్లు లభించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కానీ షాపింగ్కు ముందు ధరలను పోల్చి చూడడం మంచిది.
మూడింటిలో ఏది బెస్ట్?
సాధారణంగా ఒక వస్తువు లేదా ఉత్పత్తి ధర ప్రాంతం, స్టోర్, ఆఫర్, బ్రాండ్, ప్యాక్ సైజ్ వంటి అంశాలను బట్టి మారవచ్చు. ఒక కుటుంబానికి డీమార్ట్లో తక్కువ బిల్లు రావచ్చు, మరో కుటుంబానికి రిలయన్స్ స్మార్ట్ లో లేదా మోర్లో లభించే ఆఫర్ల వల్ల మంచి డీల్ దొరకవచ్చు. కాబట్టి కేవలం స్టోర్ పేరు చూసి నిర్ణయం తీసుకోవడం కంటే, మీరు తరచుగా కొనుగోలు చేసే 10–15 ముఖ్యమైన వస్తువుల ధరలను మూడు స్టోర్లలో పోల్చడం తెలివైన పద్ధతి. అలాగే ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు మాత్రమే కాకుండా ఉత్పత్తి నాణ్యతను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. చాలా తక్కువ ధరలో దొరుకుతుందని అవసరం లేని వస్తువులను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తే డబ్బు ఆదా కాకపోవచ్చు.