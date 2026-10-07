Leftover Rice Vada: మిగిలిన అన్నంతో కరకరలాడే గారెలు.. ఈజీ ఈవినింగ్ స్నాక్!
Leftover Rice Vada: సాయంత్రం పూట ఏం స్నాక్స్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే మిగిలిన అన్నంతో కరకరలాడే టేస్టీ గారెలు తయారు చేయండి. పెద్దగా ఖర్చు లేకుండా, తక్కువ టైంలో తయారయ్యే ఈ గారెలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటారు. మరి రెసిపీ చూద్దామా..
మిగిలిన అన్నంతో క్రిస్పీ గారెల తయారీ
ఉదయం వండిన అన్నాన్ని రాత్రిపూట తినడం కష్టమే. అలా అని దాన్ని పడేయలేము. మరి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ బెస్ట్ స్నాక్ ఐడియా మీకోసమే. అన్నం మిగిలిపోతే, దాన్ని మళ్లీ తినే బదులు మంచి ఈవినింగ్ స్నాక్స్గా మార్చేయవచ్చు. చాలా సింపుల్ టిప్స్ తో తక్కువ టైంలో కరకరలాడే గారెలు ఈజీగా తయారు చేయవచ్చు. ఎలాగో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
తయారీ విధానం
ముందుగా అన్నంలో ఉడికించిన బంగాళదుంప, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, తగినన్ని మసాలాలు వేసి కలుపుకోవాలి. గారెలు పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా రావాలంటే అన్నంలో తేమ లేకుండా చూసుకోవడం ముఖ్యం. మరీ మెత్తగా లేదా నీరు ఎక్కువగా ఉన్న అన్నం వాడితే మిశ్రమం తడిగా మారి, గారేలు చేసేటప్పుడు విరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి అన్నాన్ని ముందుగా చేత్తో బాగా మెదుపుకుని, ముద్దలా అయ్యేలా చేసుకోవాలి.
ఏ పదార్థం ఎందుకు వాడతాం?
ఈ గారెల్లో మనం వాడే ప్రతి పదార్థానికీ ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఉడికించిన బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని ముద్దలా పట్టి ఉంచడంతో పాటు, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండేలా చేస్తుంది. ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర రుచిని, సువాసనను పెంచుతాయి.
ఉప్పు, కారం, మిరియాల పొడి లాంటివి టేస్ట్కు తగ్గట్టు వేసుకోవచ్చు. గారెలు పైన కరకరలాడుతూ రావాలంటే కొద్దిగా రవ్వ లేదా బియ్యం పిండి కలుపుకోవచ్చు. మరీ ఎక్కువ వేస్తే గారె గట్టిగా మారిపోతుంది కాబట్టి, తగినంత వేయడం మంచిది.
గారె చేసేటప్పుడు ఈ టెక్నిక్ ముఖ్యం
రెడీ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని ముందుగా గట్టిగా నొక్కి ఉండలా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అరచేతితో మెల్లగా నొక్కుతూ ఫ్లాట్గా గారె షేప్ ఇవ్వాలి. గారెను మరీ మందంగా చేస్తే పైన రంగు మారినా లోపల సరిగ్గా ఉడకకపోవచ్చు.
అలాగే, మరీ పల్చగా చేస్తే లోపల ఉండే సాఫ్ట్నెస్ తగ్గిపోతుంది. మిశ్రమం చేతికి అంటుకోకుండా విరిగిపోతుంటే, అది మరీ తడిగా ఉందా లేదా పదార్థాలు సరిగ్గా కలవలేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాతే కొద్దిగా రవ్వ లేదా బియ్యం పిండి వేసి సెట్ చేసుకోవాలి.
ఎలా వేయించాలి?
కడాయిలో నూనెను మీడియం మంట మీద వేడి చేసి గారెలను వేయాలి. నూనె మరీ వేడిగా ఉంటే పైన త్వరగా రంగు మారుతుంది. కానీ లోపల సరిగ్గా ఉడకదు. గారెను నూనెలో వేయగానే వెంటనే తిప్పేయకూడదు. ఒకవైపు కాస్త గట్టిపడి రంగు మారిన తర్వాతే మెల్లగా తిప్పాలి.
డీప్ ఫ్రై మాత్రమే కాకుండా, తక్కువ నూనెతో పెనం మీద కూడా ఈ గారెలను కాల్చుకోవచ్చు. పెనం మీద చేసేటప్పుడు గారెకు రెండు వైపులా కొద్దిగా నూనె రాసి, మీడియం మంట మీద గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కాల్చుకోవాలి. టొమాటో సాస్, పుదీనా చట్నీ లేదా వేడివేడి టీతో సర్వ్ చేసుకోవచ్చు.