జుట్టు పెరుగుదలకు అవిసె గింజలు బెస్ట్ ఆప్షన్. వీటిలో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు జుట్టును బలంగా మారుస్తాయి.
2 టేబుల్ స్పూన్ల అవిసె గింజలను 2 కప్పుల నీటిలో కలపాలి. దీనికి 2 టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరి నూనె జోడించి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
ఈ మాస్క్ను జుట్టుకు పట్టించి 2 గంటల తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో తలస్నానం చేయాలి. ఇది జుట్టుకు మృదుత్వాన్ని, మెరుపును ఇస్తుంది.
ఒక గిన్నెలో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు అందులో అవిసె గింజలు వేయాలి. 10-15 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలి.
మధ్యమధ్యలో కలపడం మర్చిపోవద్దు. మిశ్రమం జెల్ లాగా చిక్కబడ్డాక గ్యాస్ ఆఫ్ చేయాలి.
గింజల నుంచి జెల్ను వేరు చేయాలి. స్ట్రైనర్ లేదా గుడ్డతో వడకట్టి మరో గిన్నెలోకి తీసుకొని జెల్ ని చల్లారనివ్వాలి.
చల్లారిన జెల్ లో కలబంద గుజ్జు, విటమిన్ ఇ క్యాప్సూల్, బాదం నూనె వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని తలకు పట్టించాలి. ఇలా చేస్తే కొద్ది రోజుల్లోనే మంచి ఫలితాలు చూడవచ్చు.
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