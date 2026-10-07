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ఒత్తైన జుట్టు కోసం ఈ గింజలు బెస్ట్.. అద్భుతమైన రిజల్ట్స్!

life Oct 07 2026
Author: Kavitha G Image Credits:social media
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అవిసె గింజలు

జుట్టు పెరుగుదలకు అవిసె గింజలు బెస్ట్ ఆప్షన్. వీటిలో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు జుట్టును బలంగా మారుస్తాయి.

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హెయిర్ మాస్క్

2 టేబుల్ స్పూన్ల అవిసె గింజలను 2 కప్పుల నీటిలో కలపాలి. దీనికి 2 టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరి నూనె జోడించి బాగా మిక్స్ చేయాలి.

Image credits: Getty
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మైల్డ్ షాంపూతో

ఈ మాస్క్‌ను జుట్టుకు పట్టించి 2 గంటల తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో తలస్నానం చేయాలి. ఇది జుట్టుకు మృదుత్వాన్ని, మెరుపును ఇస్తుంది.

Image credits: social media
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మరో ప్యాక్ ఇలా..

ఒక గిన్నెలో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు అందులో అవిసె గింజలు వేయాలి. 10-15 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలి.

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చిక్కబడే వరకు..

మధ్యమధ్యలో కలపడం మర్చిపోవద్దు. మిశ్రమం జెల్ లాగా చిక్కబడ్డాక గ్యాస్ ఆఫ్ చేయాలి.

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జెల్‌ను వడకట్టడం

గింజల నుంచి జెల్‌ను వేరు చేయాలి. స్ట్రైనర్ లేదా గుడ్డతో వడకట్టి మరో గిన్నెలోకి తీసుకొని జెల్ ని చల్లారనివ్వాలి.

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జుట్టుకు పట్టించడం

చల్లారిన జెల్ లో కలబంద గుజ్జు, విటమిన్ ఇ క్యాప్సూల్, బాదం నూనె వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని తలకు పట్టించాలి. ఇలా చేస్తే కొద్ది రోజుల్లోనే మంచి ఫలితాలు చూడవచ్చు.

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