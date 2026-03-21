- Condoms: పెరుగుతోన్న ‘నోటి కండోమ్’ అమ్మకాలు.. ఇంతకీ ఏంటివి.? క్యాన్సర్ నుంచి కాపాడుతుందా?
Condoms: పెరుగుతోన్న ‘నోటి కండోమ్’ అమ్మకాలు.. ఇంతకీ ఏంటివి.? క్యాన్సర్ నుంచి కాపాడుతుందా?
Mouth Condoms: ప్రస్తుతం లైంగిక ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరుగుతున్నప్పటికీ కొన్ని రక్షణ పద్ధతుల గురించి చాలా మందికి ఇంకా స్పష్టమైన సమాచారం లేదు. అలాంటి వాటిలో ఒకటి మౌత్ కండోమ్. దీనిని డెంటల్ డ్యామ్ అని కూడా అంటారు. ప్రస్తుతం వీటి అమ్మకాలు పెరుగుతున్నాయి.
మౌత్ కండోమ్ అంటే ఏమిటి?
మౌత్ కండోమ్ లేదా డెంటల్ డ్యామ్ అనేది చాలా పలుచగా ఉండే, లవచమైన షీట్. సాధారణంగా ఇది లాటెక్స్ పదార్థంతో తయారు చేస్తారు. ఓరల్ కాంటాక్ట్ సమయంలో నోరు, చర్మం మధ్య నేరుగా తాకకుండా ఉండేందుకు దీనిని ఉపయోగిస్తారు. దీంతో శరీర ద్రవాలు లేదా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న చర్మాన్ని నేరుగా తాకకుండా ఒక రక్షణ పొరలా పనిచేస్తుంది. లైంగిక ఆరోగ్యంపై జాగ్రత్తగా ఉండే వారు ఇలాంటి రక్షణ పద్ధతులను ఉపయోగించడం ద్వారా కొన్ని సంక్రమణ వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. అయితే దీనిపై అవగాహన ఇంకా తక్కువగా ఉండటంతో ఎక్కువ మంది దీనిని ఉపయోగించడం లేదు. ఇప్పుడిప్పుడే వీటిపై అవగాహన పెరుగుతోంది.
HPV వైరస్ నుంచి రక్షణ ఇస్తుందా?
వైద్య నిపుణుల ప్రకారం HPV (హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్) అనే వైరస్ చర్మం-చర్మం సంపర్కం ద్వారా వ్యాపించవచ్చు. ఓరల్ కాంటాక్ట్ ద్వారా కూడా ఈ వైరస్ శరీరంలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. మౌత్ కండోమ్ ఉపయోగించడం వల్ల నేరుగా చర్మం తాకకుండా ఉండటం వల్ల ఈ వైరస్ వ్యాప్తి ప్రమాదం కొంతవరకు తగ్గుతుంది. అయితే ఇది 100 శాతం రక్షణ ఇవ్వదు. ఎందుకంటే HPV కేవలం శరీర ద్రవాల ద్వారా మాత్రమే కాదు, చర్మం తాకడం వల్ల కూడా వ్యాపిస్తుంది. కాబట్టి చుట్టుపక్కల చర్మం ద్వారా కూడా వైరస్ వ్యాప్తి జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పటికీ HPV నుంచి రక్షణకు HPV వ్యాక్సిన్ అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గంగా వైద్యులు చెబుతున్నారు.
ఓరల్ క్యాన్సర్ నుంచి రక్షణ ఉంటుందా?
ఓరల్ క్యాన్సర్ రావడానికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి. వాటిలో HPV ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఒక కారణం. మౌత్ కండోమ్ వాడటం వల్ల HPV వ్యాప్తి ప్రమాదం కొంత తగ్గే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల పరోక్షంగా ఓరల్ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని కూడా కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు. అయితే ఇది నేరుగా క్యాన్సర్ నుంచి రక్షణ ఇస్తుందని చెప్పలేము. ఎందుకంటే ఓరల్ క్యాన్సర్కు ధూమపానం, పొగాకు వినియోగం, ఆల్కహాల్, తప్పుడు జీవనశైలి వంటి అంశాలు కూడా కారణమవుతాయి.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
మౌత్ కండోమ్ ఉపయోగించే సమయంలో కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. ఎప్పుడూ కొత్తగా ప్యాక్ చేసిన ప్రొడక్ట్ మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఉపయోగించే ముందు దాంట్లో చీలికలు లేదా రంధ్రాలు ఉన్నాయా అని పరిశీలించాలి. ఒకసారి ఉపయోగించిన తర్వాత మళ్లీ వాడకూడదు. సరైన విధంగా ఉపయోగిస్తేనే ఇది పూర్తిస్థాయి ప్రయోజనం ఇస్తుంది.
అవగాహన కూడా చాలా ముఖ్యం
లైంగిక ఆరోగ్యం విషయంలో అవగాహన చాలా ముఖ్యం. మౌత్ కండోమ్ వంటి రక్షణ పద్ధతులు కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అయితే పూర్తిగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సురక్షిత అలవాట్లు, టీకాలు, రెగ్యులర్ ఆరోగ్య పరీక్షలు కూడా అవసరం. సరైన సమాచారం తెలుసుకుని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా అనేక సమస్యలను నివారించవచ్చు. ఇలాంటి ఆరోగ్యపరమైన విషయాల్లో వైద్యుల సూచనలు పాటించడమే ఉత్తమం.