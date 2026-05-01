Summer: సమ్మర్లో హెల్తీగా ఉండాలంటే ఈ పొరపాట్లు అస్సలు చేయొద్దు
Summer: వేసవిలో వేడి విపరీతంగా పెరగడం వల్ల మన ఆరోగ్యంపై ప్రభావం పడుతుంది. ఈ సమయంలో మనం చేసే పొరపాట్లు కూడా పెద్ద ప్రమాదాలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, వేసవిలో ఏయే పొరపాట్లు చేయకూడదో, ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వేసవిలో చేయకూడని పనులు
ఎండ నుంచి రాగానే వెంటనే చల్లటి నీరు తాగడం
బయటి నుంచి ఎండలో వచ్చిన వెంటనే ఫ్రిజ్లోని చల్లటి నీరు లేదా ఐస్ వాటర్ తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై, గొంతుపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. ఇది కడుపునొప్పి, జలుబు లేదా గొంతు నొప్పికి కారణం అవుతుంది. కాబట్టి కూలింగ్ లేని నీటిని తాగడం మంచిది.
ఏసీ నుంచి నేరుగా ఎండలోకి వెళ్లడం
ఎండ నుంచి రాగానే వెంటనే ఏసీ గదిలోకి వెళ్లడం, లేదా ఏసీ గదిలో నుండి బయటి ఎండలోకి వెళ్లడం వల్ల శరీరం ఒక్కసారిగా ఉష్ణోగ్రతను తట్టుకోలేదు. ఇది జ్వరం, తలనొప్పి, అలసటకు దారితీస్తుంది.
తగినంత నీరు తీసుకోకపోవడం
వేసవిలో చెమట రూపంలో నీరు ఎక్కువగా బయటకు పోతుంది. శరీరం త్వరగా డీహైడ్రేషన్కు గురవుతుంది. నీరు తక్కువగా తాగితే వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంది. రోజుకు కనీసం 3 నుంచి 4 లీటర్ల నీరు, నిమ్మరసం, కొబ్బరి నీళ్లు తీసుకోవడం చాలా అవసరం.
కారులో పిల్లలను లేదా పెంపుడు జంతువులను ఒంటరిగా వదలకూడదు
ఎండలో నిలిపి ఉంచిన కారులోని ఉష్ణోగ్రతలు బయట ఉష్ణోగ్రత కంటే చాలా వేగంగా పెరుగుతాయి. ఇది పిల్లలకు, జంతువులకు ప్రాణాపాయం కలిగిస్తుంది.
టీ, కాఫీలు, ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం
కెఫిన్, ఆల్కహాల్ శరీరాన్ని డీహైడ్రేట్ చేస్తాయి. వేసవిలో వీటిని తగ్గించి, ఫ్రూట్ జ్యూసులు, కొబ్బరి నీరు తీసుకోవడం ఉత్తమం.
సన్స్క్రీన్ వాడకుండా ఎండలోకి వెళ్లడం
ఎండలో తిరిగేటప్పుడు సన్స్క్రీన్ లోషన్ రాయకపోవడం వల్ల చర్మం కాలిపోవడం, చర్మ సంబంధిత సమస్యలు రావచ్చు. ఈ వేసవిలో జంక్ అస్సలు తినకూడదు. వేడికి ఫుడ్ పాయిజన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.