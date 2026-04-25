Kitchen Hacks: ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ ఉందని అన్నీ పెట్టుస్తున్నారా? ఇవి పెడితే చాలా డేంజర్!
ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకూడని కూరగాయలు
మార్కెట్ నుంచి కూరగాయలు తేగానే ఫ్రిజ్లో పెట్టడం చాలామందికి అలవాటు. చల్లటి వాతావరణంలో ఉంటే ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంటాయని అనుకుంటారు. కానీ నిపుణుల ప్రకారం.. అన్ని రకాల కూరగాయలకు చల్లటి వాతావరణం సెట్ కాదు. కొన్నింటిని ఫ్రిజ్లో పెడితే వాటి రుచి, వాసన, పోషకాలు తగ్గి త్వరగా పాడవుతాయి. అందుకే ఏ కూరగాయలను ఫ్రిజ్లో పెట్టకూడదో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
దోసకాయ
దోసకాయను చల్లగా తింటే బాగుంటుందని చాలామంది ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతారు. కానీ 10°C కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో 2-3 రోజులు ఉంచితే దోసకాయ పసుపు రంగులోకి మారి పాడవుతుంది. ముఖ్యంగా టమాటా, పుచ్చకాయ, అవకాడోతో పాటు ఉంచితే, వాటి నుంచి వచ్చే ఇథిలీన్ గ్యాస్ వల్ల దోసకాయ త్వరగా పాడవుతుంది. అందుకే దీన్ని నేరుగా ఎండ తగలని చోట, సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలో పెట్టడం మంచిది.
వెల్లుల్లి
ఫ్రిడ్జ్ లోని చల్లదనానికి వెల్లుల్లి సువాసన, ఘాటైన రుచి, ఔషధ గుణాలు తగ్గిపోతాయి. ఫ్రిడ్జ్ లోని తేమ వల్ల వెల్లుల్లికి త్వరగా మొలకలు వస్తాయి, మెత్తబడి పాడవుతుంది. ప్లాస్టిక్ కవర్లో లేదా మూతపెట్టిన డబ్బాలో పెడితే తేమ ఇంకా పెరుగుతుంది. దానికి బదులు.. చల్లగా, గాలి తగిలే పొడి ప్రదేశంలో ఉంచితే వెల్లుల్లి ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంటుంది.
ఉల్లిపాయ
ఉల్లిపాయ కూడా ఫ్రిజ్కు సరిపడదు. చల్లని వాతావరణంలో ఉంచితే దానిలోని పిండిపదార్థం చక్కెరగా మారి, ఉల్లిపాయ మెత్తబడుతుంది. తేమ వల్ల మొలకలు రావడం మొదలవుతుంది. చీకటిగా, గాలి తగిలే చోట ఉంచితే 1-2 నెలల వరకు ఉల్లిపాయలు పాడుకావు. అలాగే, టమాటాను కూడా ఫ్రిజ్లో పెట్టకపోవడమే మంచిది. ఫ్రిడ్జ్ లోని చల్లదనం టమాటాను చప్పగా, రుచిలేకుండా చేస్తుంది. సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలో ఉంచితే దాని సహజ రుచి, వాసన నిలిచి ఉంటాయి.
బంగాళదుంప
బంగాళదుంపను ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టడం ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. చల్లగా ఉంచితే పిండిపదార్థం చక్కెరగా మారి, వండినప్పుడు తీపిగా అవుతుంది. రంగు కూడా మారుతుంది. అంతేకాదు, ఇలా ఉంచిన బంగాళదుంపను ఎక్కువ వేడి మీద వేయిస్తే 'యాక్రిలమైడ్' అనే రసాయనం ఉత్పత్తి అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే దీన్ని చీకటిగా, పొడిగా, గాలి తగిలే చోట ఉంచడం మంచిది.