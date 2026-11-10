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Clove Tea: నార్మల్ టీ కాదు, లవంగం టీ తాగితే ఎన్ని ప్రయోజనాలో..

life Nov 10 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
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ఫ్రీ రాడికల్స్‌ని అడ్డుకుంటుంది

లవంగాల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్ లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది ఫ్రీ రాడికల్స్, ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.

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జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది

కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అజీర్ణం వంటి సమస్యలను తొలగించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి లవంగం టీ తాగడం చాలా మంచిది.

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వ్యాధులతో పోరాడుతుంది

లవంగాల్లో ఉండే యాంటీమైక్రోబియల్ గుణాలు జ్వరం, ఫ్లూ వంటి రోగాలను అడ్డుకోవడంలో సహాయపడతాయి.

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నొప్పిని తగ్గిస్తుంది

నొప్పులు, వాపులు తగ్గించడానికి లవంగం టీ ఎంతో మేలు చేస్తుంది. తలనొప్పి, పీరియడ్ పెయిన్  కూడా ఇది బెస్ట్ రెమెడీ.

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రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది

లవంగాల్లో ఉండే యాంటీమైక్రోబియల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడతాయి.

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నోటి ఆరోగ్యం

లవంగాల్లోని గుణాలు నోటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి. పంటినొప్పి, చిగుళ్ల సమస్యలను అడ్డుకోవడంలో ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

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శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం

ఆస్తమా, దగ్గు వంటి సమస్యలను దూరం చేసి శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి లవంగం టీ తాగడం చాలా ప్రయోజనకరం.

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గమనిక

లవంగాల్లో ఎన్ని లాభాలు ఉన్నప్పటికీ, దీన్ని మితంగానే తీసుకోవాలి. అతిగా తీసుకుంటే అలర్జీ వంటి సమస్యలు రావచ్చు.

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