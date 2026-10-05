Relationship: కాపురంలో భార్య పుట్టింటివారి జోక్యం ఎక్కువవుతోందా? ఇలా చెక్ పెట్టండి!
Relationship: పెళ్లి తర్వాత భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమ, నమ్మకం ఎంత అవసరమో.. ఇద్దరి కుటుంబాల విషయంలో సరైన హద్దులూ అంతే అవసరం. ముఖ్యంగా భార్య పుట్టింటివారి అతి జోక్యం వల్ల కాపురంలో అనవసరమైన గొడవలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మరి దీనికి పరిష్కారం ఏంటో చూద్దాం.
భార్య పుట్టింటివారిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి?
పెళ్లి తర్వాత భార్యాభర్తలు కలిసి కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తారు. ఈ ప్రయాణంలో ఇరువురి కుటుంబాల ప్రేమ, సలహాలు, సహకారం ఉండటం సహజమే. అయితే కొన్నిసార్లు కుటుంబ సభ్యుల జోక్యం అవసరానికి మించి ఉంటే, భార్యాభర్తల మధ్య చిన్నచిన్న విషయాలు కూడా పెద్ద సమస్యలుగా మారే అవకాశం ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా భార్య పుట్టింటివారు ప్రతి నిర్ణయంలో జోక్యం చేసుకోవడం, భార్యాభర్తల వ్యక్తిగత విషయాలను తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించడం, ఏ విషయంలోనైనా తమ అభిప్రాయమే సరైందని చెప్పడం వంటివి దాంపత్య జీవితంపై ప్రభావం చూపవచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సమస్యను గొడవగా మార్చకుండా, తెలివిగా పరిష్కరించుకోవడం ముఖ్యం. అందుకోసం ఏం చేయాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
స్పష్టమైన హద్దులు
భార్య తన పుట్టింటివారితో ప్రేమగా ఉండటం తప్పు కాదు. పెళ్లి అయిన తర్వాత కూడా తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులతో ఆమెకు ప్రేమ, బాధ్యతలు కొనసాగుతాయి. కాబట్టి “మీ వాళ్లు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు?” అంటూ భార్యను నిందించవద్దు. కానీ మీ ఇంట్లో జరిగే ప్రతి చిన్న గొడవ, ఆర్థిక విషయాలు, మీ భవిష్యత్ ప్లాన్స్ ఎప్పటికప్పుడు అత్తగారింటికి చేరకుండా హద్దులు గీయండి. వారికి చేరే సమాచారం తగ్గితే, మీ జీవితంలో వారి జోక్యం ఆటోమేటిక్ గా ఆగిపోతుంది. హద్దులు పెట్టడం అంటే బంధాలను తెంచుకోవడం కాదు. సంబంధాలకు సరైన పరిమితిని నిర్ణయించడం మాత్రమే.
వీటికి నో చెప్పడం మంచిది
భార్య తల్లిదండ్రుల నుంచి అప్పులు లేదా ఖరీదైన బహుమతులు తీసుకోకపోవడం మంచిది. ఆ ఉచిత సాయం మీ కుటుంబ నిర్ణయాలను కంట్రోల్ చేయడానికి, మిమ్మల్ని చులకనగా చూడటానికి వారికి లైసెన్స్ గా మారే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇద్దరు ఓకే చెప్తేనే..
కుటుంబ విషయాలకు సంబంధించి ఏ నిర్ణయమైనా సరే.. భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ ఓకే చెప్తేనే జరగాలి. ఏ ఒక్కరు నో చెప్పినా ఆ నిర్ణయం ఆగిపోవాలి. భార్య బంధువులు వచ్చి ఈ రూల్ ని ఓవరై రైడ్ చేయకుండా చూసుకోవాలి.
సున్నితంగా దాటవేయడం
భార్య బంధువులు ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిల్ కి దిగినా, ఆర్డర్స్ వేసినా మీరు నేరుగా వారితో వాదించకండి. మేము ఆలోచించి చెప్తాము అని సున్నితంగా దాటవేసి, మీ భార్య ద్వారానే వారికి స్పష్టమైన నో చెప్పించండి.
హద్దులు దాటితే లీగల్ వార్నింగ్
భార్య అన్నదమ్ములు లేదా బంధువులు నేరుగా మీ మీద దౌర్జన్యం చేయడం వంటివి చేస్తే... అది మీ వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగించడమే. అలాంటివి జరిగినప్పుడు వెంటనే ఒక 'లీగల్ నోటీసు' ద్వారా చెక్ పెట్టండి.
ఒకరికొకరు సపోర్ట్ గా..
వివాహం అనేది ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఉండే బంధం. కానీ, చాలా కుటుంబాల్లో భార్య తల్లిదండ్రులు లేదా బంధువుల మితిమీరిన జోక్యం వల్ల చిన్న చిన్న మనస్పర్థలు సైతం పెద్ద వివాదాలుగా మారుతున్నాయి. గౌరవం ఉండటం వేరు, మన జీవితాన్ని ఇతరులు కంట్రోల్ చేయడం వేరు. భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ ఒకరికొకరు సపోర్ట్ గా నిలబడి, మూడో వ్యక్తుల జోక్యాన్ని సున్నితంగా, వ్యూహాత్మకంగా ఎలా అడ్డుకోవాలో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎక్కడ హద్దులు గీయాలో తెలిసినప్పుడే వివాహ బంధం బలంగా ఉంటుంది.