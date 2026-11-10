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Blouse Designs: చీరలకు గ్రాండ్ లుక్ ఇచ్చే బ్లౌజు బ్యాక్ డిజైన్లు

life Nov 10 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Blouse trends
Telugu

ఫ్లవర్ డిజైన్..

బ్లౌజ్ వెనుక భాగంలో పువ్వు ఆకారంలో డిజైన్ చేసి,  గోల్డ్ పూసల లైన్లతో రూపొందించిన మోడరన్ కటౌట్ డిజైన్. ప్లెయిన్ లేదా కాంట్రాస్ట్ శారీలపైకి స్టైలిష్ అండ్ ఎలిగెంట్ లుక్‌ని ఇస్తుంది.

Image credits: Blouse trends
Telugu

రిచ్ అండ్ క్లాసీ లుక్..

సాఫ్ట్ లావెండర్ కలర్ ఫ్యాబ్రిక్‌పై ఓవల్  కటౌట్ ఇచ్చి, చుట్టూ ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్‌తో తీర్చిదిద్దిన బ్లౌజ్.సింపుల్ పార్టీవేర్ సారీస్‌పైకి రిచ్ అండ్ క్లాసీ వైబ్‌ని ఇస్తుంది.

Image credits: Blouse trends
Telugu

గ్రాండ్ లుక్ ఇచ్చే బ్లౌజు..

రాయల్ ఎంబ్రాయిడరీ, వి షేప్ కటౌట్  పైన, కింద డోరీ టాజిల్స్‌తో రూపుదిద్దుకున్న గ్రాండ్ బ్లౌజ్. లేహంగాలు, హెవీ డిజైనర్ శారీలకు ఇది పర్ఫెక్ట్ ఎంపిక.

Image credits: Blouse trends
Telugu

క్రిస్ క్రాస్ డిజైన్..

వెనుక డోరీలను క్రాస్ మోడల్‌లో కడుతూ గోల్డ్ లెస్, పఫ్ హ్యాండ్స్‌తో డిజైన్ చేసిన రాయల్ పర్పుల్ బ్లౌజ్.ట్రెడిషనల్ అండ్ ఫ్యాషనబుల్ లుక్ రెండూ కోరుకునే వారికి పర్ఫెక్ట్ చాయిస్.

Image credits: Blouse trends
Telugu

డోరీ బ్లౌజు..

హ్యాండ్స్‌కి మిర్రర్ వర్క్ ఎంబ్రాయిడరీ, వెనుక భాగంలో డబుల్ డోరీలు, ఫ్యాబ్రిక్ టాజిల్స్‌తో ఉన్న గ్రాండ్ డిజైన్.పండుగలు  వివాహ వేడుకల్లో ధరించడానికి ఇది ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.

Image credits: Blouse trends
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హైనెక్ బ్లౌజు..

హై-నెక్‌ కాలర్ శైలిలో వెనుక భాగంలో ట్రయాంగిల్ కటౌట్‌తో వచ్చిన ఐకట్ ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్. కాటన్, హ్యాండ్‌లూమ్ సారీస్‌పైకి సోబర్ అండ్ ఎలిగెంట్ లుక్‌ని ఇస్తుంది.

Image credits: Blouse trends
Telugu

రాయల్ లుక్..

సాంప్రదాయ బ్రోకేడ్ జరీ బోర్డర్‌తో వెనుక వి-షేప్ కటౌట్ ఇచ్చిన క్లాసిక్ పట్టు బ్లౌజ్. కాంజీవరం, ఉప్పాడ పట్టు చీరలపైకి రాయల్ ట్రెడిషనల్ లుక్‌ని అందిస్తుంది.

Image credits: Blouse trends
Telugu

ఫ్యాషన్ లుక్..

బార్డర్‌లో వైట్ ఫ్లోరల్ ఎంబ్రాయిడరీ , కటౌట్ మధ్యలో చిన్న చైన్ హ్యాంగింగ్స్‌తో ఉన్న ఎక్స్‌క్లూజివ్ డిజైన్. కాంట్రాస్ట్ శారీలపైకి ప్రత్యేకమైన ఫ్యాషన్ లుక్‌ని ఇస్తుంది.

Image credits: Blouse trends
Telugu

మోటిఫ్ బ్లౌజు డిజైన్..

ఓర్గాంజా పఫ్ హ్యాండ్స్, వెనుక డిజైనర్ మోటిఫ్ , పూసల లేస్‌తో రూపొందించిన మెరూన్ బ్లౌజ్. రిసెప్షన్లు, సంగీత్ లాంటి ఈవెనింగ్ ఫంక్షన్లలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.

Image credits: Blouse trends

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