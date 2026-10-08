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- Cooking Tips: ఇదొక్కటి రెండు చుక్కలు వేస్తే.. బెండకాయ జిగురు లేకుండా మంచిగా ఫ్రై అవుతుంది..!
Cooking Tips: ఇదొక్కటి రెండు చుక్కలు వేస్తే.. బెండకాయ జిగురు లేకుండా మంచిగా ఫ్రై అవుతుంది..!
Cooking Tips: బెండకాయ కూర లేదా ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు జిగురుగా మారిపోతుంది. దీని వల్ల.. కూర రుచి తగ్గిపోవడమే కాకుండా, తినడం కూడా చాలా మందికి నచ్చదు. అలా జిగురు రాకుండా బెండకాయ ఫ్రై అవ్వాలంటే సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అవ్వాలి.
బెండకాయ జిగురు పోగొట్టేదెలా?
బెండకాయలో చాలా పోషకాలు ఉన్నాయి. వీటిని తినడం వల్ల మనకు చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాదు.. తక్కువ సమయంలో వంట పూర్తి అవ్వాలి అంటే.. బెండకాయ బెస్ట్ ఆప్షన్. దీనితో చేసే ఏ వంట అయినా చాలా రుచిగా ఉంటుంది. కానీ వచ్చిన చిక్కల్లా బెండకాయ వండేటప్పుడు వచ్చే జిగురు. ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా.. బెండకాయ కూర వండేటప్పుడు.. జిగురుగా మారుతుంది. ఇలా జిగురు రాకుండా.. బెండకాయ మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలి అంటే... కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే చాలు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం..
బెండకాయను పూర్తిగా ఆరబెట్టాలి..
చాలా మంది చేసే అతి పెద్ద తప్పు ఇది. బెండకాయను కడిగిన వెంటనే కోయకూడదు. కడిగిన బెండకాయపై నీరు లేకుండా.. పూర్తిగా ఆరబెట్టడం చాలా ముఖ్యం. శుభ్రమైన కిచెన్ క్లాత్ తో బెండకాయను బాగా తుడిచి, ఆ తర్వాతే ముక్కులుగా కోయాలి. బెండకాయపై తేమ ఎక్కువగా ఉంటే.. వండే సమయంలో జిగురు వస్తుంది.
వండేటప్పుడు మూత పెట్టకండి..
బెండకాయను పాన్లో వండేటప్పుడు దానిపై మూత పెట్టకూడదు. మూత పెట్టడం వల్ల లోపల ఆవిరి, తేమ నిలిచిపోతాయి. దీంతో బెండకాయ మరింత జిగురుగా మారవచ్చు. అందుకే బెండకాయను వండేటప్పుడు పాన్ను ఓపెన్గా ఉంచి వండాలి.
చివర్లో నిమ్మరసం
బెండకాయ ఉడుకుతున్న సమయంలో చివర్లో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలపాలి. ఇది బెండకాయలో ఉండే జిగురును తగ్గించడంలో సహాయపడటంతో పాటు, బెండకాయ కొంత క్రిస్పీగా ఉండేలా చేస్తుంది.
బెండకాయ కోసేటప్పుడూ ఈ ట్రిక్..
బెండకాయలో జిగురు సమస్య వంట మొదలైన తర్వాతే కాదు.. కోసేటప్పుడు కూడా ఇబ్బంది పెడుతుంది. కత్తికి జిగురు అంటుకోవడంతో పాటు చేతులకు కూడా అంటుకుంటుంది. దీనిని తగ్గించడానికి బెండకాయ కోయడానికి ముందు ఒక నిమ్మకాయ ముక్కను కత్తికి రెండు వైపులా రుద్దాలి. ఆ తర్వాత బెండకాయను కోస్తే కత్తికి అంటుకునే జిగురు కొంత తగ్గుతుంది.
నిమ్మరసం లేకపోతే పెరుగు..
వంట చేస్తున్న సమయంలో నిమ్మరసం అందుబాటులో లేకపోతే కొద్దిగా పెరుగు కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఇది బెండకాయ టెక్స్చర్ను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడటంతో పాటు వంటకు స్వల్పంగా పుల్లటి రుచిని కూడా ఇస్తుంది. అందుకే బెండకాయ జిగురుగా మారకూడదంటే.. కడిగిన తర్వాత పూర్తిగా ఆరబెట్టడం, వండేటప్పుడు మూత పెట్టకపోవడం, చివర్లో కొద్దిగా నిమ్మరసం వేయడం వంటి చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సరిపోతుంది.