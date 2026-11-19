ముందుగా నీటిని మరిగించి, ఆ తర్వాత గుడ్లను వేసి టైమర్ సెట్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. లోపలి పచ్చసొన కాస్త ద్రవ రూపంలో ఉండాలంటే 6 నిమిషాలు సరిపోతుంది. తెల్లసొన మాత్రం ఉడుకుతుంది.
గుడ్డు మెత్తగా ఉడకాలంటే 8 నిమిషాలు మరిగించాలి. అప్పుడు పచ్చసొన సగం ఉడుకుతుంది. తెల్లసొన ముప్పావు వంతు ఉడుకుతుంది. ఇలా తినడం కూడా ఆరోగ్యానికి మంచిదే.
గుడ్డును 10 నిమిషాల పాటు నీటిలో ఉడికిస్తే, తెల్లసొన, పచ్చసొన రెండూ బాగా ఉడుకుతాయి. ఇలా ఉడికించిన గుడ్డు తినడం చాలా ఉత్తమం.
గుడ్డును 15 నిమిషాల పాటు ఉడికిస్తే తినడానికి అంత అనువుగా ఉండదు. అందులోని పోషకాలన్నీ పోతాయి. అంతేకాకుండా పచ్చసొన పొడిపొడిగా మారి డ్రై అవుతుంది.
గుడ్డు ఉడికించే ముందు నీటిని వేడి చేసి ఆ తర్వాత గుడ్లను వేయాలి. గుడ్డు పగలకుండా ఉండాలంటే నీటిలో కొద్దిగా ఉప్పు, వెనిగర్, ఉల్లిపాయ పొట్టు లేదా నిమ్మకాయ తొక్కను వేయాలి.
గుడ్డు బాగా ఉడికిన తర్వాత పొట్టును సులభంగా తీయాలంటే, వాటిని చల్లటి నీళ్లలో లేదా ఐస్ క్యూబ్స్ వేసిన నీళ్లలో, లేదంటే ఫ్రిజ్ లో పెట్టిన నీళ్లలో కాసేపు ఉంచండి.
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