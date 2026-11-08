Diwali 2026: దీపావళి రోజున అనుకోకుండా మీకు గుడ్లగూబ కనిపిస్తే ఎంత అదృష్టమో తెలుసా?
Diwali 2026: హిందూ మతంలో దీపావళి పండుగకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. దీపావళి రోజు గుడ్లగూబ కనిపించడం చాలా పవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఇది ధనలాభం, వ్యాపారంలో వృద్ధి, లక్ష్మీదేవి ఆశీర్వాదాలు దక్కుతాయని నమ్మకం.
దీపావళి రోజున గుడ్లగూబ కనిపిస్తే
హిందూ మతంలో దీపావళి పండుగకు ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ రోజున లక్ష్మీదేవి, గణేశుడిని పూజించే ఆచారం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, పూజలు చేయడం వల్ల ధనలాభ యోగం కలుగుతుంది. సనాతన ధర్మంలో సంపద, ఐశ్వర్యానికి ప్రతీకగా భావించే లక్ష్మీదేవి వాహనంగా గుడ్లగూబను పరిగణిస్తారు. అందుకే దీపావళి రాత్రి గుడ్లగూబ కనిపించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఎందుకంటే ఈ రాత్రి సంపద దేవత లక్ష్మీదేవి భూమిపై సంచరిస్తుందని నమ్ముతారు. మరి దీపావళి రోజు గుడ్లగూబ కనిపిస్తే చాలా లాభదాయకం. మీకు రావాల్సిన లేదా పెండింగ్లో ఉన్న డబ్బు తిరిగి పొందవచ్చని. అదనంగా, ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు కూడా తెరచుకోవచ్చని నమ్ముతారు.
వ్యాపారం, ఉద్యోగంలో వృద్ధి
వ్యాపారం చేసేవారికి దీపావళి రాత్రి గుడ్లగూబ కనిపిస్తే, అది వ్యాపారంలో లాభానికి సంకేతంగా పరిగణిస్తారు. అంతేకాకుండా, ఇది మీరు కోరుకున్న విజయాన్ని సాధిస్తారనడానికి కూడా ఒక సూచన.
శకున శాస్త్రం ప్రకారం, దీపావళి రాత్రి గుడ్లగూబ కనిపిస్తే, జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆర్థిక, మానసిక ఒత్తిళ్లు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. అదనంగా, జీవితంలో శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి మరియు సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది.
దీపావళి రాత్రి మీ ఇంటికి గుడ్లగూబ పదేపదే వచ్చి కూర్చుంటే, అది లక్ష్మీదేవి ఆశీర్వాదం కురుస్తుందనడానికి సంకేతంగా పరిగణిస్తారు. దీనివల్ల మీ ఇంట్లో ఏడాది పొడవునా సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయని, అన్నపానాలకు ఎప్పుడూ లోటు ఉండదని నమ్ముతారు.
దీపావళి రాత్రి గుడ్లగూబ కనిపిస్తే వ్యక్తి జీవితంలోని కష్టాలన్నీ తొలగిపోయి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని నమ్ముతారు.