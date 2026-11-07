Snake Wine: 2 వేల ఏళ్ల నాటి ఈ ట్రెడిషనల్ స్నేక్ వైన్ గురించి తెలుసా? ఇది తాగితే ఏమౌతుంది?
Snake wine: బాటిల్లో ఆల్కహాల్ తో పాటు ఏకంగా పామునే వేసి ఊరబెడతారు. స్నేక్ వైన్గా పిలిచే ఈ వింత పానీయానికి సుమారు 2,000 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. అసలు దీన్ని ఎందుకు తయారు చేస్తారు? పాము విషం ఏమవుతుంది? ఇందులో ఉన్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు నిజమేనా?
కొన్ని దేశాల్లో మాత్రమే దొరికే ఈ స్నేక్ వైన్ గురించి తెలుసా?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా రకరకాల ఆల్కహాల్ బ్రాండ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని మనం ఊహించలేనంత వింతగా, అత్యంత ఖరీదైనవిగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఆగ్నేయాసియా దేశాల్లోని నైట్ మార్కెట్లలో అమ్మే ఆల్కహాల్ పానీయాల్లో 'స్నేక్ వైన్' చాలా పాపులర్.
గాజు సీసాల్లో ఆల్కహాల్లో ఊరబెట్టిన పాములను చూడటమే వింతగా అనిపిస్తుంది. ఇదే ఈ వైన్ ప్రత్యేకత. సుమారు 2,000 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉన్న ఈ విచిత్రమైన పానీయం గురించిన ఆసక్తికరమైన వివరాలు చూద్దాం.
స్నేక్ వైన్ అంటే ఏంటి?
'స్నేక్ వైన్' అనేది చూడటానికి వింతగా ఉండే ఒక ట్రెడిషనల్ ఆల్కహాల్. ఆల్కహాల్ నింపిన సీసాలో ఒక పెద్ద పామును చుట్టి ఉంచుతారు. దీని చరిత్ర 2,000 ఏళ్ల క్రితం చైనాలోని 'వెస్ట్రన్ చౌ' (Western Zhou) రాజవంశ కాలం నాటిది. పురాతన చైనాలో రాజకుటుంబీకులు ఔషధంగా దీన్ని వాడటం మొదలుపెట్టారు. ఇప్పుడు అది నాటు వైద్యం, ఆతిథ్యానికి ప్రతీకగా మారిపోయింది. మన దేశంలో ఇది దొరకకపోయినా, వియత్నాం, లావోస్, థాయ్లాండ్, దక్షిణ చైనా అంతటా విరివిగా దొరుకుతుంది.
దీన్ని ఎలా తయారు చేస్తారు? విషం ఎక్కదా?
చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండే రైస్ వైన్ లేదా గ్రెయిన్ ఆల్కహాల్ నింపిన జాడీలో పామును వేసి దీన్ని తయారు చేస్తారు. వీటితో పాటు తేళ్లు, జిన్సెంగ్ లేదా స్థానిక మూలికలను కూడా కలుపుతారు. పామును ఈ ఆల్కహాల్ సీసాలో చాలా నెలల పాటు ఊరబెడతారు. ఆల్కహాల్లో ఉండే ఇథనాల్, పాములోని విష ప్రోటీన్లను పూర్తిగా విచ్ఛిన్నం చేసి దాని విష ప్రభావాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తుంది. అందుకే పాము విషం విరిగిపోయి, ఈ వైన్ తాగడానికి సురక్షితంగా మారుతుంది.
సంప్రదాయ వైద్యం, నమ్మకాలు
ఈ వైన్ ఇప్పటికీ ప్రాచుర్యంలో ఉండటానికి సంప్రదాయ చైనీస్ వైద్యమే ప్రధాన కారణం. చైనీస్ హెర్బల్ వైద్యులు పామును శరీరానికి వేడినిచ్చే, శరీరంలోని అనవసరమైన తేమను బయటకు పంపే శక్తివంతమైన మూలికగా భావిస్తారు. కీళ్ల నొప్పులు తగ్గించడానికి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడానికి, శరీర అలసటను పోగొట్టడానికి ప్రజలు ఈ వైన్ను తాగుతారు.
పాములను సహజమైన శారీరక శక్తి, స్టామినాకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. కాబట్టి ఈ వైన్ తాగిన వారికి ఆ శక్తి వస్తుందని, ముఖ్యంగా పురుషులలో లైంగిక సామర్థ్యాన్ని పెంచే టానిక్లా పనిచేస్తుందని స్థానికులు నమ్ముతారు.
సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యత, జ్ఞాపికలు
వైద్య ప్రయోజనాలే కాకుండా, ఆగ్నేయాసియా ప్రాంతాలలో ఇది ఆతిథ్యానికి గౌరవ చిహ్నంగా కూడా నిలుస్తుంది. పల్లెటూళ్లలో తమ ఇళ్లకు వచ్చే అతిథులకు స్వాగతం పలికేటప్పుడు, తమ ఆతిథ్యాన్ని ప్రదర్శించడానికి ఒక గ్లాసు స్నేక్ వైన్ను అందించడం ఆనవాయితీ.
అదే సమయంలో, ఆయా ప్రాంతాలకు వచ్చే పర్యాటకులు తాము వెళ్లిన ప్రదేశానికి గుర్తుగా (Souvenir) తీసుకెళ్లడానికి వీలుగా, నైట్ మార్కెట్లలో చిన్న, చవకైన బాటిళ్లలో కూడా ఈ స్నేక్ వైన్ను అమ్ముతారు.