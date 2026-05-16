Enemy: వీరి జోలికి పోవద్దు.. ఒక్కసారి పోతే.. మీకు మిగిలిదే చిప్పే..!
Enemy: మనం జీవితంలో గొప్ప స్థాయికి వెళ్లాలి అంటే మనం ఒక్కరమే కష్టపడితే సరిపోదు. చుట్టూ ఉన్నవారి సహకారం కూడా ముఖ్యమే. అందులో భాగంగానే మంచి స్నేహితులను ఎంచుకోవాలని అని పెద్దలు చెబుతుంటారు. స్నేహమే కాదు.. ఎవరు మన శత్రువులు అనేది కూడా ముఖ్యమే.
Chanakya Niti
చాలా మంది తమ స్నేహితులను ఎంచుకునే విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. తమ స్నేహానికి విలువని ఇచ్చేవారు, మంచి వాళ్లను చూసి మరీ ఎంచుకుంటారు. అయితే.. మంచి స్నేహితులను ఎంచుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో... మనం ఎవరిని శత్రువులుగా మార్చుకుంటున్నాం అనేది చాలా ముఖ్యం. మన శత్రువులు ఎవరు అనేది గుర్తించి, వారికి దూరంగా ఉండి, వారిని ఓడించాలని మీరు చాలాసార్లు విని ఉంటారు. కానీ, కొంత మందిని మీ శత్రువులుగా చేసుకోవడమే జీవితంలో అతి పెద్ద తప్పు అని మీకు తెలుసా? వారితో శత్రుత్వం మీ జీవితంలో శాంతిని, విజయాన్ని, ఆనందాన్ని అన్నింటినీ నాశనం చేస్తాయి. మరి.. చాణక్య నీతి ప్రకారం.. ఎవరితో శత్రుత్వానికి దూరంగా ఉండాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
1.అసూయపడే వ్యక్తి....
అత్యంత ప్రమాదకరమైన శత్రువు ఎవరైనా ఉన్నారంటే.. మనల్ని చూసి అసూయపడేవారే. ఇలాంటి వారు మనకు సన్నిహితంగా ఉంటేనే శత్రుత్వం పెంచుకుంటారు. వీళ్లు పైకి మన విజయాలను చూసి నవ్వుతారు. కానీ, లోపల మాత్రం అసూయతో రగిలిపోతారు. వాళ్లు మిమ్మల్ని చూసి అసూయపడుతున్నారని మీరు గుర్తించి.. వారితో శత్రుత్వం పెట్టుకుంటే.. వారు మీకు వ్యతిరేకంగా కుట్ర చేసి.. మీ విజయాలను మీకు అందకుండా చేస్తారు.
2.కుటుంబంలో శత్రువు...
చాలా మంది.. తమ కుటుంబంలోనే శత్రువులను పెంచుకుంటారు. సొంత వాళ్లు అయినా.. మన పతనాన్ని కోరుకుంటారు. అందుకే.. సొంత కుటుంబ సభ్యులతో ఎప్పటికీ శత్రుత్వం పెంచుకోకూడదు. వారికి మన బలహీనతలు మొత్తం తెలిసి ఉంటాయి. అదును చూసి దెబ్బ కొట్టే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వారితో శత్రుత్వం మీకే నష్టం.
3. ఆలోచించకుండా మాట్లాడే వ్యక్తి
ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే వ్యక్తి చాలా ప్రమాదకరం. వారికి తమ మాటల విలువ తెలియదు. వారు ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా, ఏదైనా చెప్పగలరు. వారు ఒక్క క్షణంలో మీ పరువును నాశనం చేయగలరు. అలాంటి వ్యక్తి మీకు శత్రువు అయితే, వారు మీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. అందువల్ల, వారితో వాదించడం మానుకోండి. వారి మాటలను పట్టించుకోకండి.
4. అధికారంలో ఉన్న వ్యక్తి
అత్యంత ప్రమాదకరమైన శత్రువు ఒక బాస్, అధికారి లేదా పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తి. వారి వద్ద వనరులు, అధికారం ఉంటాయి. వారు చట్టపరంగా లేదా సామాజికంగా హాని కలిగించగలరు. అటువంటి వ్యక్తితో నేరుగా తలపడటం నష్టదాయకం కావచ్చు. అందువల్ల, నేరుగా తలపడటాన్ని నివారించండి.
చాణక్యుడి ప్రకారం.. కొందరితో శత్రుత్వం పెంచుకోకపోవడమే గొప్ప విజయం.