Towels: టవల్స్ ఎలా ఉతకాలో తెలుసా? ఎలా ఉతికితే కొత్తవాటిలా కనపడతాయో తెలుసా?
Towels: చాలా మంది ఇళ్లల్లో టవల్స్ తొందరగా పాడైపోతూ ఉంటాయి. ఒకటి , రెండు వాష్ లకే గట్టిగా తయారై.. పాతవాటిలా కనపడుతూ ఉంటాయి. మరి, అవి కొత్త వాటిలా కనిపించాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా?
ఎప్పుడైనా హోట్సల్ లో ఇచ్చే టవల్స్ ని చూశారా? కొత్త వాటిలా ఉంటాయి.. మెత్తగా కూడా ఉంటాయి. అదే టవల్స్ మనం ఇంట్లో కొంటే.. రెండు సార్లు ఉతికేసరికే అవి పాతగా మారిపోతాయి. లేదంటే.. గట్టిగా అయిపోతాయి. దీంతో.. క్వాలిటీ బాలేదని మళ్లీ కొత్త టవల్స్ కొనేస్తూ ఉంటాం. అలా కాకుండా.. మనం కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే.. నెలల పాటు మీ టవల్స్ కొత్త వాటిలా కనిపించడమే కాకుండా.. మృదువుగా కూడా ఉంటాయి. మరి.. ఆ చిట్కాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
టవల్స్ ఉతికేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు...
టవల్స్ విడిగా ఉతకాలి: చాలా మంది ఇంటిలో అన్ని దుస్తులతో కలిపి టవల్స్ కూడా ఉతుకుతూ ఉంటారు. అలా ఉతికినప్పుడు అవి ఇతర దుస్తుల మురికి మొత్తాన్ని ఈ టవల్స్ పీల్చేసుకుంటాయి. హోటల్స్ లో ఆ పొరపాటు చేయరు. వాటిని విడిగా ఉతుకుతారు. అందుకే అవి కొత్తగా ఉంటాయి. మనం కూడా ఇంట్లో టవల్స్ ఇతర ఏ దుస్తులతో కలపకుండా ఉతకాలి.
వాషింగ్ మెషిన్ లో ఉతికేటప్పుడు.. ఎక్కువ టవల్స్ వేయకూడదు. ఎక్కువ టవల్స్ ఒకేసారి వేయడం వల్ల నీరు, డిటర్జెంట్ సరిగా పనిచేయవు. సబ్బు టవల్స్ కి అతుక్కుపోతుంది. అవి తమ మృదుత్వాన్ని కోల్పోయి పొడిగా అనిపిస్తాయి. కాబట్టి.. వాషింగ్ మెషిన్ లో ఉతికేటప్పుడు కూడా మూడు లేదా నాలుగు టవల్స్ కి మించి ఒకేసారి వేయకపోవడమే మంచిది.
వేడి లేదా గోరు వెచ్చని నీటితో టవల్స్ ఉతకాలి. ఇలా చేయడం వల్ల టవల్స్ నుంచి మురికీ, నూనె, బ్యాక్టీరియా ఈజీగా తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది. అయితే, మరీ వేడిగా ఉన్న నీటిని వాడకూడదు.
ఈ పొరపాట్లు కూడా చేయకూడదు..
ఎక్కువ ఫ్యాబ్రిక్ సాఫ్ట్నర్ ని కలపడం వల్ల టవల్స్ మృదువుగా ఉంటాయని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ, ఇది నిజం కాదు. ఎక్కువ ఫ్యాబ్రిక్ సాఫ్ట్నర్ కలపడం వల్ల టవల్స్ పాడైపోతాయి. వాటిని చాలా తక్కువ మాత్రమే వాడాలి.
చాలా హోటళ్లు బట్టలు ఆరబెట్టేటప్పుడు డ్రైయర్ బాల్స్ను ఉపయోగిస్తాయి. ఇవి టవల్స్ ఒకదానికొకటి అంటుకోకుండా నివారిస్తాయి. వేడి గాలిని సమానంగా పంచడంలో సహాయపడతాయి. దీనివల్ల టవల్స్ మృదువుగా ఉంటాయి.
ఎక్కువ సేపు తడిగా ఉన్న టవల్స్ నుంచి ఒకరమైన వాసన వస్తుంది. కాబట్టి.. మంచిగా ఆరనివ్వాలి. ఆ తర్వాతే వాటిని మడతపెట్టి దాచుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ ఎండలో ఆరేయకూడదు.