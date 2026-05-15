Silver Bracelet: బడ్జెట్ లో వెండి బ్రేస్లేట్... ఎంత క్యూట్ గా ఉన్నాయో

life May 15 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:ChatGPT
సిల్వర్ బ్రేస్లేట్..

మీరు ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలంటే ఈ వెండి బ్రేస్లేట్ మంచి ఆప్షన్.  ఇవి బడ్జెట్ రేంజ్ లోనే లభిస్తాయి. బంగారం కొనలేని వారికి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: instagram
హార్ట్ చార్మ్ సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్

మీరు ఇచ్చే గిఫ్ట్‌లో ప్రేమ ఉట్టిపడాలంటే, హార్ట్ చార్మ్ బ్రేస్‌లెట్ మంచి ఆప్షన్. దీనికి చిన్న చిన్న హార్ట్ పెండెంట్లు లేదా రాళ్లు ఉంటాయి. ఇవి దానికి రొమాంటిక్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: instagram\ google gemini
ఫ్లోరల్ మోటిఫ్స్ సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్

ఫ్లోరల్ మోటిఫ్స్ డిజైన్ ఉన్న సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్‌ను ప్రేమకు, ఎప్పటికీ తోడుంటాననే దానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. అందుకే రిలేషన్‌షిప్ గిఫ్ట్ కోసం ఇది మంచి ఆప్షన్.

Image credits: gemini ai
ఇన్ఫినిటీ పెండెంట్ సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్

మీ గిఫ్ట్‌లో ప్రేమ కనిపించాలంటే, ఇన్ఫినిటీ పెండెంట్ సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్ కూడా మంచి ఆప్షన్. దీని మధ్యలో స్టోన్ వర్క్‌తో ఇన్ఫినిటీ సింబల్ ఉంటుంది. ఇది అనంతమైన ప్రేమకు చిహ్నం.

Image credits: instagram
పెర్ల్ వర్క్ డబుల్ లేయర్ సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్

పుట్టినరోజు, యానివర్సరీ లేదా సర్‌ప్రైజ్ గిఫ్ట్ కోసం ఈ పెర్ల్ వర్క్ డబుల్ లేయర్ సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్ డిజైన్‌ను చాలామంది ఇష్టపడతారు. ఇది చాలా అందంగా, డెలికేట్ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

Image credits: instagram- sairah_jewelry
స్టోన్ స్టడెడ్ సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్

మీరు ఇచ్చే గిఫ్ట్ కాస్త రిచ్‌గా, మెరుస్తూ కనిపించాలంటే, స్టోన్ స్టడెడ్ బ్రేస్‌లెట్‌ను ఎంచుకోండి. చిన్న చిన్న రాళ్లతో ఉండే ఈ డిజైన్ తక్కువ ధరలోనే చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pinterest
మినిమల్ చైన్ బ్లాక్ బీడ్స్ బ్రేస్‌లెట్

హెవీ జ్యువెలరీ నచ్చకపోతే, ఈ మినిమల్ సిల్వర్ చైన్ బ్లాక్ బీడ్స్ బ్రేస్‌లెట్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది ఏ డ్రెస్‌తోనైనా ఈజీగా మ్యాచ్ అవుతుంది. రోజూ వేసుకోవడానికి కూడా పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది.

Image credits: tribalornaments.com
స్టార్ లాకెట్ చార్మ్ బ్రేస్‌లెట్

క్యూట్, ట్రెండీ డిజైన్లు ఇష్టపడేవారికి స్టార్ లాకెట్  చార్మ్ సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్ మంచి ఆప్షన్. దీనిపై ఉండే స్టోన్ వర్క్ దీన్ని మరింత స్టైలిష్‌గా మారుస్తుంది.  చేతులకు అందంగా ఉంటాయి

Image credits: instagram

