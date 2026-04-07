Nonstick Pan: మీ నాన్ స్టిక్ పాన్ పై చిన్న గీత పడినా.. దానిలో వండడం ఎంత ప్రమాదకరమో తెలిస్తే జన్మలో వాటిని వాడరు
Nonstick Pan: ఇంట్లో వాడే నాన్ స్టిక్ పాన్ లను ఒకసారి చూడండి. దానిలోపల చిన్న చిన్న గీతలు కనిపిస్తున్నాయా. వాటి వల్ల ఏం కాదులే అని వండేస్తున్నారా? అయితే పెద్ద పెద్ద ప్రాణాంతక రోగాలు వచ్చేందుకు సిద్దమైనట్టే.
నాన్ స్టిక్ పై గీత పడినా ప్రమాదమే
ఇంట్లో వంట చేసేటప్పుడు నాన్ స్టిక్ పాత్రలు చాలా మందికి చాలా సౌకర్యంగా ఉంటాయి. చూడటానికి అందంగా కూడా కనిపిస్తాయి. తక్కువ నూనెతో వంట అయిపోతుంది, కూరలు మాడిపోవు, వాటిని క్లీన్ చేయడం కూడా ఈజీ. అందుకే చాలా ఇళ్లలో ఇవే ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. కానీ తాజా అధ్యయనాల ప్రకారం నాన్ స్టిక్ పాన్పై చిన్న గీత పడినా కూడ అది వాడడం ఏమాత్రం సేఫ్ కాదు. మనం సాధారణంగా పట్టించుకోని ఈ చిన్న గీతలే కొంతకాలానికి తీవ్ర ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణం కావచ్చు. అందుకే ఈ విషయాన్ని కాస్త సీరియస్గా తీసుకోవాలి.
ఏం జరుగుతుంది?
నాన్ స్టిక్ పాన్పై గీత పడితే చాలా చిన్న చిన్న కణాలు బయటికి వస్తాయి. ఇవి మన కంటికి కనిపించవు. కానీ వంట పదార్థాలలో కలిసిపోతాయి. అంటే మనం తినే ఆహారంతో పాటు అవి మన శరీరంలోకి వెళ్లిపోతాయి. ఒక చిన్న గీత పడితేనే వేల సంఖ్యలో ఈ మైక్రో కణాలు బయటకు వస్తాయని కొన్ని స్టడీలు చెబుతున్నాయి. పాన్ ఎక్కువగా పాడైపోతే ఈ సంఖ్య ఇంకా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా పాన్పై ఉన్న కోటింగ్ ఊడిపోతే ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువ అవుతుంది. మనం ఇంకా బాగానే ఉందిగా అనుకుని వాడుతూ ఉంటాం కానీ పరోక్షంగా మాత్రం ప్రమాదం పెరుగుతూనే ఉంటుంది.
క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్
నాన్ స్టిక్ పాన్ నుంచి విడుదలయ్యే కణాల్లో PFAS అనే కెమికల్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. వీటిని ఫారెవర్ కెమికల్స్ అని అంటారు. ఎందుకంటే ఇవి మన శరీరంలోకి వెళ్లిన తర్వాత సులభంగా బయటకు రావు. చాలా కాలం అలాగే ఉండిపోతాయి. దీని వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఉదాహరణకి క్యాన్సర్ రిస్క్ పెరగొచ్చు, హార్మోన్లలో మార్పులు రావచ్చు, కొంతమందిలో పునరుత్పాదక సమస్యలు కూడా రావచ్చు. అలాగే శరీర రోగ నిరోధక శక్తి కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇవన్నీ ఒక్కసారిగా కనిపించవు కానీ చాలా కాలం ఇలా కొనసాగితే ప్రభావం చూపుతాయి.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి
అలాగని నాన్ స్టిక్ పాత్రలు పూర్తిగా వాడకూడదని చెప్పడం లేదు. సరైన విధంగా వాడితే పెద్ద ప్రమాదం ఉండదు. కానీ జాగ్రత్తలు మాత్రం తప్పనిసరి. మెటల్ స్పూన్లు వాడకుండా వుడ్ లేదా సిలికాన్ స్పూన్లు వాడటం మంచిది. పాన్ను ఖాళీగా ఎక్కువసేపు వేడి చేయకూడదు. గీతలు కనిపించగానే కొత్తది తీసుకోవాలి. చాలా పాత పాన్లను ఎక్కువ కాలం వాడకూడదు. వీలైతే స్టీల్ లేదా కాస్ట్ ఐరన్ పాత్రలు కూడా ఉపయోగించాలి. మొత్తానికి చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మన ఆరోగ్యాన్ని సేఫ్గా ఉంచుకోవచ్చు.