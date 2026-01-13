Kitchen tips: పాడైన కొబ్బరికాయను పడేస్తున్నారా? దాన్ని ఇలా వాడేయండి
Kitchen tips: ప్రతి ఇంట్లోనూ కొబ్బరికాయలు కచ్చితంగా వాడతారు. పూజల నుండి వంటల వరకు కొబ్బరికాయల అవసరం ఎంతో ఉంది. కొన్నిసార్లు కొబ్బరికాయ పాడైపోతుంది. దాన్ని పారేస్తూ ఉంటారు. నిజానికి దాన్ని అనేక రకాలుగా వాడవచ్చు.
కొబ్బరికాయ పాడైతే
కొబ్బరికాయలను అధికంగా కొంటే కొన్ని రోజులకు అది పాడయ్యే అవకాశం ఉంది. కొబ్బరికాయ రంగు నెమ్మదిగా మారినప్పుడు లేదా దానిపై తెల్లటి బూజు పట్టినప్పుడు దాన్ని బయటపడేస్తూ ఉంటాము. అది పనికిరానిది అని భావిస్తాము. చెత్తబుట్టలో పడేస్తాం. కానీ పాడైపోయిందనుకున్న కొబ్బరికాయను అనేక రకాలుగా వాడుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇకపైన మీరు కొబ్బరికాయను పడేయాల్సిన అవసరం లేదు.
బూజును తొలగించి
సోషల్ మీడియాలో పాడైపోయిన కొబ్బరికాయను ఎలా వాడాలో ఒక వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూసి మీ డబ్బును ఆదా చేయడమే కాకుండా కొబ్బరికాయను తిరిగి వాడుకోవచ్చు. కొబ్బరికాయకు పట్టిన బూజును తొలగించడానికి అనేక పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఆ తరువాత దాన్ని తిరిగి వినియోగించుకోవచ్చు.
బూజు పట్టిన కొబ్బరికాయను శుభ్రం చేయడానికి ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకోండి. అందులో ఒక చెంచా వంట సోడా కలపండి. కొద్దిగా గోరువెచ్చని నీరు కూడా వేసి బాగా కలపండి. వంట సోడాలో సహజమైన క్లీనింగ్ ఏజెంట్ లక్షణాలు అధికంగా ఉంటాయి. దీని వల్ల ఇది బూజు, బ్యాక్టీరియాను తొలగిపోతాయి.
రంగు మారినా ఫర్వాలేదు
ఇప్పుడు శుభ్రమైన కాటన్ క్లాత్ ను తీసుకుని దాన్ని గోరువెచ్చని సోడా నీటిలో ముంచండి. ఆ తడి గుడ్డతో కొబ్బరికాయను శుభ్రంగా తుడవండి. కాస్త గట్టిగా రుద్దితే ఆ బూజు మొత్తం పూర్తిగా శుభ్రపడుతుంది. వేడి నీరు, సోడా ప్రభావం కొబ్బరి గుజ్జుపై ఏర్పడిన హానికరమైన పదార్థాలను తొలగిస్తుంది.
ఇలా శుభ్రం చేసేటప్పుడు కొబ్బరికాయ రంగు మారే అవకాశం ఉంది. అలా రంగు మారగానే గాభరాపడకండి. రంగు మారడం కొబ్బరికాయ పాడైపోయిందని చెప్పడం కాదు. దాన్ని మీరు వాడవచ్చు. మీరు బూజును పూర్తిగా తొలగించాక దాన్ని తిరిగి వాడవచ్చు. పైన పొరపైనే ఫంగస్ చేరుతుంది కానీ లోపలి కొబ్బరి ముక్క బాగానే ఉంటుంది.
శుభ్రం చేశాక ఇలా చేయండి
కొబ్బరి కాయను తడి గుడ్డతో శుభ్రం చేశాక దాన్ని అలా వదిలేయకండి. వెంటనే శుభ్రమైన పొడి క్లాత్ తో కొబ్బరికాయను బాగా తుడవండి. తడి ఉందంటే మళ్లీ బూజు పెరిగిపోతుంది. కాబట్టి కొబ్బరికాయ పూర్తిగా ఆరిపోయేలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఇలా తడి లేకుండా ఆరబెట్టడం వల్ల తెలుపుదనం వచ్చేస్తుంది.
కొబ్బరికాయను మళ్లీ తాజాగా మార్చేందుకు నెయ్యిని ఉపయోగించాలి. కొద్దిగా దేశీ నెయ్యి తీసుకుని తెల్లటి కొబ్బరికాయ గుజ్జు మొత్తానికి మానంగా రాయండి. నెయ్యి ఒక రక్షణ పొరలా పనిచేస్తుంది. కొబ్బరికాయ ఎండిపోకుండా తాజాగా ఉండేలా చేస్తుంది.
కొబ్బరికాయను నిల్వ చేసే పద్ధతి కూడా తెలుసుకోవాలి. గాలి చొరబడని డబ్బా తీసుకుని అందులో కొబ్బరి ముక్కలు వేసి ప్యాక్ చేయండి. గాలి చేరకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఇలా చేస్తే కొబ్బరికాయ ఫ్రిజ్లో ఒక సంవత్సరం వరకు తాజాగా ఉంటుంది.