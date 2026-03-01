Food in 40s: నలభై ఏళ్లు దాటాయా? అయితే వీటిని మీరు కచ్చితంగా తినాలి
Food in 40s: నలభై ఏళ్లు దాటిందంటే చాలు అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు రావడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మహిళలు ఆరోగ్యంపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టాలి. నలభై ఏళ్లు దాటిన మహిళలు, పురుషులు తమ డైట్లో తప్పనిసరిగా కొన్ని ఆహారాలను చేర్చుకోవాలి.
కివి పండ్లు
కివీ పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచివి. అన్ని వయసుల వారు వీటిని తినాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ పండ్లలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది. వీటిని తినడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఫైబర్ ఉండడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. చర్మాన్ని కూడ కాంతివంతంగా మారుస్తుంది. 40 ఏళ్లు దాటిన వారు కివీ పండ్లు తింటే వ్యాధులను తట్టుకునే శక్తి ఉంటుంది.
పెరుగు
పెరుగును ప్రతిరోజూ తినడం వల్ల 40 ఏళ్లు దాటిన వారిలో ఎముకలు గట్టిపడతాయి. శరీరానికి మంచి ప్రొటీన్ లభిస్తుంది. కండరాల బలం పెరుగుతుంది. ఇందులో ప్రొబయోటిక్స్ ఉంటాయి. అవి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఆహారం. ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంచుతుంది.
ప్రూన్స్
ప్రూన్స్ సూపర్ మార్కెట్లో అధికంగా ఉంటాయి. వీటిలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల మలబద్ధకం సమస్య రాకుండా ఉంటుంది. ఇందులో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది కాబట్టి నలభై ఏళ్ల వయసు దాటిన వారిలో రక్తహీనత సమస్య రాకుండా కాపాడతాయి. వీటిలో కాల్షియం,విటమిన్ కె వంటివి ఎముకలు బలంగా ఉండేలా చూస్తాయి. గుండెకు రక్షణ కల్పిస్తాయి. రోజుకు రెండు మూడు ప్రూన్స్ తింటే చాలు.
బ్లూబెర్రీ
బ్లూబెర్రీ పండ్లు ప్రతి ఒక్కరూ తినాలి. వీటిలో మన శరీరానికి అవసరమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరాన్ని రోగాల బారిన పడకుండా కాపాడతాయి. గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. చర్మానికి కాంతిని అందిస్తాయి. ఏజింగ్ లక్షణాలు రాకుండా కాపాడతాయి. వీటిలో ఫైబర్ ఉండడం వల్ల జీర్ణక్రియ వంటివి సవ్యంగా జరుగుతాయి.
మష్రూమ్
కొన్ని పుట్టగొడుగులు మనకు అత్యవసరమైన పోషకాలను అందిస్తాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచివి. ఈ పుట్టగొడుగుల్లో ప్రొటీన్, విటమిన్ బి, విటమిన్ డి, పొటాషియం వంటి పోషకాలు అధికంగా ఉంటాయి. పుట్టగొడుగులు తినడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి ఇది ఉత్తమ ఆహారం. వీటిలో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఫైబర్ మాత్రం అధికంగా ఉంటుంది. పుట్టగొడుగులు తింటే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండడం ఖాయం.
అవిసె గింజలు
అవిసె గింజలు ఆరోగ్యానికి అవసరమైనవి.ఇవి చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి. వీటిలో ఒమెగా 3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు అధికంగా ఉంటాయి. గుండె ఆరోగ్యాన్ని ఇవి కాపాడతాయి. రక్తంలో ఉండే చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గేందుకు ఉపయోగపడతాయి. బరువును కూడా తగ్గిస్తాయి. జుట్టును ఆరోగ్యంగా పెరిగేలా చేస్తుంది. నలభై ఏళ్లు దాటినవారు ప్రతిరోజూ అవిసెగింజలను తమ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి.