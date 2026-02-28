Cleaning Toilet: బాత్ రూం క్లీన్ చేసేముందు ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తున్నారా?
Cleaning Toilet: టాయిలెట్ బేస్ సరిగ్గా క్లీన్ చేస్తున్నారా? బాత్రూం శుభ్రం చేసే ముందు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే ఆరోగ్యం దెబ్బతినే ప్రమాదముంది. మరి ఎలా క్లీన్ చేయాలి? ముందస్తుగా ఎలాంటి కేరింగ్ తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
చాలా మందికి టాయిలెట్ క్లీనింగ్ అంటే నామూషీ
ఇంటి పనుల్లో చాలా మందికి అసహ్యంగా అనిపించే పని ఏదైనా ఉంటే అది టాయిలెట్ శుభ్రం చేయడమే. చాలా మంది టాయిలెట్ క్లీన్ చేయడం నామూషీగా ఫీలవుతారు. ముఖ్యంగా టాయిలెట్ బేస్ చుట్టూ నాచు, పచ్చిబూజు ఏర్పడితే అది చూడటానికే కాదు, వాసనకూ ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. బాత్రూమ్లో తేమ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల టాయిలెట్ బేస్ వద్ద నీరు నిల్వ ఉండి, ఆ ప్రదేశం జారిపోవడానికి కారణమవుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఫంగస్ వేగంగా పెరిగి, ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తుంది.
తేమ 24–48 గంటల్లో ఎండకపోతే ఫంగస్
టాయిలెట్ బేస్ వద్ద ఏర్పడే నాచు ఎక్కువకాలం అలాగే గాల్లో సూక్ష్మకణాలు విడుదలవుతాయి. ఇవి శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళ్లి అలర్జీలు, దగ్గు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, చర్మ సమస్యలు కలిగించవచ్చు. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, అలర్జీ సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇది ప్రమాదకరం.
అదే కాకుండా ఫంగస్ ఉన్న ప్రదేశం ఎప్పుడూ తడిగా ఉంటుంది. టాయిలెట్ బేస్ చుట్టూ నీరు నిల్వ ఉండటం వల్ల జారిపోయే ప్రమాదం ఉంది. బాత్రూమ్లో తేమ శాతం 35% నుండి 50% మధ్యలో ఉండాలి. 60% దాటితే నాచు పెరుగుతుంది. స్నానం తర్వాత బాత్ రూమ్ తలుపులు తీయకపోతే గాలి బయటకు పోకుండా గోడలు, టాయిలెట్ బేస్ చుట్టూ తడి ఉండిపోతుంది. ఈ తేమ 24–48 గంటల్లో ఎండకపోతే ఫంగస్ పెరుగుతుంది.
గ్లోవ్స్, మాస్క్ తప్పనిసరి
టాయిలెట్ బేస్ సిరామిక్ లేదా పోర్సిలైన్తో తయారై ఉంటుంది. గాఢమైన కెమికల్స్ వాడితే రంగు మారి అది కూడా దెబ్బతింటుంది. కాబట్టి ముందుగా చిన్న భాగంలో పరీక్ష చేయాలి. గ్లోవ్స్, మాస్క్ తప్పనిసరిగా ధరించాలి. తలుపులు, కిటికీలు తెరిచి గాలి వచ్చేలా చూడాలి. వెనిగర్, బేకింగ్ సోడా, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, బ్లీచ్, స్ప్రే బాటిల్, స్క్రబ్ బ్రష్, క్లాత్, గ్లోవ్స్, మాస్క్ ఉండాలి.
తడి మిగిలితే నాచు పెరిగే అవకాశం
ఫంగస్ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ముందుగా బేకింగ్ సోడా చల్లాలి. ఆపై డిస్టిల్డ్ వినిగర్ స్ప్రే చేయాలి. దానివల్ల త్వరగా వదిలిపోతుంది. 10–15 నిమిషాలు అలాగే ఉంచి, స్క్రబ్ బ్రష్తో బాగా రుద్దాలి. చివరగా శుభ్రమైన గుడ్డతో తుడిచి పూర్తిగా ఎండబెట్టాలి. తడి మిగిలితే మళ్లీ నాచు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, నీటిని సమపాళ్లలో కలిపి స్ప్రే చేయాలి. 10–15 నిమిషాలు అలాగే ఉంచాలి. ఇది ఫంగస్ ను క్రమంగా విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. తర్వాత బ్రష్తో శుభ్రం చేసి, తుడిచి ఎండబెట్టాలి. వినిగర్, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ను కలపకూడదు.
వినిగర్తో రెగ్యులర్ క్లీనింగ్
బ్లీచ్ను నీటితో కలిపి ఫంగస్ పై వేసి 10–15 నిమిషాలు ఉంచాలి. తర్వాత మెల్లగా రుద్దాలి. అయితే బ్లీచ్ ఎక్కువగా వాడకూడదు. ఇది చర్మానికి హానికరం, గ్యాస్ వాసన వల్ల శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు కలగవచ్చు. గాలి తగిలేలా చూడాలి.
టాయిలెట్ బేస్ చుట్టూ నీరు నిల్వ ఉండకూడదు. ప్రతి సారి వాడిన తర్వాత చుట్టూ తడి ఉంటే వెంటనే తుడవాలి. వినిగర్తో రెగ్యులర్ క్లీనింగ్ చేస్తే దుర్వాసన తగ్గుతుంది. బాత్రూమ్లో ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఉంటే స్నానం సమయంలో ఆన్ చేయాలి. లేకపోతే తలుపులు, కిటికీలు తెరవాలి. అవసరమైతే డీహ్యూమిడిఫైయర్ ఉపయోగించవచ్చు.
సీజనల్ జాగ్రత్తలు
లీకేజీలు ఉంటే వెంటనే సరిచేయాలి. నేలపై నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. నేచురల్ క్లీనింగ్ ప్రోడక్ట్స్తో తరచూ శుభ్రం చేస్తే నాచు మళ్లీ రావడం తగ్గుతుంది.
టాయిలెట్ బేస్ వద్ద నాచు, జారిపోవడం వంటి సమస్యలను చిన్న విషయంగా తీసుకోకూడదు. సరైన సమయంలో శుభ్రం చేయడం, తడి లేకుండా చూసుకోవడం, గాలి ప్రసరణ మెరుగుపరచడం ద్వారా మీ బాత్రూమ్ను ఆరోగ్యకరంగా, సురక్షితంగా ఉంచుకోవచ్చు.