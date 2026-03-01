Telugu

చిట్టి పాపాయిల కోసం ఒక్క గ్రాములో గోల్డ్ స్టడ్స్

life Mar 01 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Gemini AI
మైక్రో గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్ స్టడ్స్

చిన్న పిల్లల కోసం మైక్రో గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్ స్టడ్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఇవి చాలా తేలికగా, రోజూ పెట్టుకోవడానికి పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటాయి. 

Image credits: Mia by tanishq
టైనీ గోల్డ్ హార్ట్ షేప్ స్టడ్

మీ చిట్టి పాపకు ఈ టైనీ హార్ట్ షేప్ స్టడ్స్ మంచి ఎంపిక. సాలిడ్ గోల్డ్ హార్ట్ డిజైన్ ఎంచుకుంటే, టీనేజ్ వచ్చేవరకూ  వాడవచ్చు. 

Image credits: instagram
సింగిల్ పెర్ల్ మైక్రో గోల్డ్ స్టడ్

చిన్న వైట్ పెర్ల్‌తో సింగిల్ మైక్రో స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి. ఇవి స్లీక్, క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: Gemini AI
గోల్డ్ మినీ యానిమల్ షేప్ స్టడ్

చెవికి అతుక్కుని ఉండే ఇలాంటి పల్చటి, చిన్న గోల్డ్ యానిమల్ షేప్ స్టడ్స్ 1 గ్రాము బంగారంలో లభిస్తాయి.

Image credits: Gemini AI
స్టార్ లేదా మూన్ షేప్ స్టడ్

సింపుల్ సాలిడ్ గోల్డ్ షేపుల్లో మీరు ఇలాంటిమూన్ షేప్ స్టడ్స్ ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి పండగలకూ, రోజూ పెట్టుకోవడానికీ బాగుంటాయి. 

Image credits: Gemini AI
గోల్డ్ మినీ బటర్‌ఫ్లై స్టడ్

మినీ బటర్‌ఫ్లై స్టడ్స్ చాలా ట్రెండీగా కనిపిస్తాయి. ఇవి కొద్దిగా వంపు తిరిగిన డిజైన్‌తో వస్తాయి. 

Image credits: facebook
మినీ ఫ్లవర్ స్టడ్

చిన్న గోల్డ్ మినీ ఫ్లవర్ స్టడ్ ఎప్పటికీ అవుట్ ఆఫ్ ట్రెండ్ అవ్వదు. ఇది ఫ్రాక్‌ల నుంచి సూట్స్ వరకు అన్ని డ్రెస్సుల మీద నప్పుతుంది.

Image credits: social media

