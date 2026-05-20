ఏసీ కొనడం కాదు దానిని ఎలా వాడాలో కూడా తెలియాలి.. 90 శాతం మందికి ఈ విషయాలు తెలియవు
AC: దంచికొడుతోన్న ఎండల నుంచి ఉపశమనం కోసం చాలా మంది ఏసీలను ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే ఏసీని ఉపయోగించే క్రమంలో మనకు తెలియకుండానే కొన్ని తప్పులు చేస్తుంటాం. ఇంతకీ ఏసీ ఉపయోగంలో ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ACకి కూడా విశ్రాంతి అవసరం
ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు ఎక్కువసేపు పనిచేస్తే వేడెక్కడం సహజం. అదే విధంగా ఎయిర్ కండీషనర్ కూడా నిరంతరం నడిస్తే దాని లోపలి భాగాలు అధిక ఉష్ణోగ్రతకు చేరుకుంటాయి. ముఖ్యంగా కంప్రెసర్పై ఎక్కువ ఒత్తిడి పడుతుంది. దీని వల్ల యంత్రం పనితీరు తగ్గిపోవచ్చు. కొన్నిసార్లు ఓవర్ హీటింగ్ కారణంగా షార్ట్ సర్క్యూట్లు లేదా అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయని టెక్నీషియన్లు చెబుతున్నారు. అందుకే మధ్య మధ్యలో ACను ఆఫ్ చేసి కొంతసేపు విశ్రాంతి ఇవ్వడం అవసరం అని సూచిస్తున్నారు.
చిన్న గదుల్లో AC వినియోగం ఎలా ఉండాలి?
గది పరిమాణాన్ని బట్టి ఏసీని ఎంతసేపు ఉపయోగించాలో నిర్ణయించాలి. చిన్న గదిలో 1 టన్ AC ఉంటే దాన్ని సుమారు 8 నుంచి 10 గంటల వరకు నిరంతరం ఉపయోగించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఆ తర్వాత కొంతసేపు ఆఫ్ చేస్తే యంత్రం చల్లబడేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. గది పూర్తిగా మూసి ఉంచడం, సరైన టెంపరేచర్లో AC సెట్ చేయడం వల్ల కూడా యంత్రంపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. అవసరానికి మించి తక్కువ టెంపరేచర్లో AC నడపడం మంచిది కాదని సూచిస్తున్నారు.
పెద్ద గదుల్లో ఎక్కువసేపు నడిపినా జాగ్రత్త తప్పదు
పెద్ద గదుల్లో సాధారణంగా 1.5 టన్ లేదా 2 టన్ ACలను ఉపయోగిస్తారు. ఇవి సుమారు 12 గంటల వరకు పనిచేయగల సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాయి. అయినప్పటికీ ఎలాంటి బ్రేక్ లేకుండా నిరంతరం నడపడం వల్ల కంప్రెసర్పై అధిక భారం పడుతుంది. దీని ప్రభావంతో కూలింగ్ సామర్థ్యం తగ్గిపోవచ్చు. అలాగే విద్యుత్ వినియోగం కూడా పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలంలో యంత్రం దెబ్బతినే ప్రమాదం కూడా ఎక్కువవుతుంది. అందుకే కొంతసేపు ఆఫ్ చేయడం ద్వారా యంత్రానికి విశ్రాంతి ఇవ్వడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మధ్య మధ్యలో ఆఫ్ చేస్తే AC జీవితకాలం పెరుగుతుంది
ACని నిరంతరం ఉపయోగించకుండా మధ్య మధ్యలో ఆఫ్ చేయడం వల్ల యంత్రం పనితీరు మెరుగ్గా ఉంటుంది. కంప్రెసర్ అధికంగా వేడెక్కకుండా ఉండటంతో యంత్రం సురక్షితంగా పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల విద్యుత్ బిల్లు కూడా నియంత్రణలో ఉంటుంది. చాలా మంది ఎప్పుడూ AC ఆన్లో ఉంచడం వల్లే యంత్రం త్వరగా పాడవుతుందని టెక్నీషియన్లు చెబుతున్నారు. సరైన వినియోగం ఉంటే AC ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా పనిచేస్తుంది.
AC ఎక్కువకాలం బాగుండాలంటే ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
ఎయిర్ కండీషనర్ను సురక్షితంగా ఉపయోగించాలంటే కేవలం ఆన్ చేయడం మాత్రమే సరిపోదు. రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్ చేయించాలి. ఫిల్టర్లను తరచూ శుభ్రం చేయాలి. 24 నుంచి 26 డిగ్రీల మధ్య టెంపరేచర్లో AC నడపడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. గది తలుపులు, కిటికీలు మూసి ఉంచితే కూలింగ్ త్వరగా వస్తుంది. అవసరం లేకపోతే AC ఆఫ్ చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఈ చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే విద్యుత్ ఖర్చు తగ్గడమే కాకుండా ప్రమాదాల అవకాశాలు కూడా చాలా వరకు తగ్గుతాయి.